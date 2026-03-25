જૂનાગઢના કિન્નરોએ યજ્ઞની આહુતિ આપી, મિડલ ઈસ્ટ યુદ્ધની શાંતિ માટે કરી પ્રાર્થના

હવનાષ્ટમીના દિવસે યજ્ઞમાં ચાલી રહેલી યુદ્ધની સ્થિતિ શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂરી થાય તે માટે યજ્ઞમાં આહુતિ આપી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 5:05 PM IST

જૂનાગઢ : ઉપાસના અને આરાધનાનો ચૈત્ર મહિનો ચાલી રહ્યો છે. આ મહિનાની શરૂઆતથી જ આવતા ચૈત્રી નવરાત્રી અનુષ્ઠાન અને ઉપાસના માટે ખૂબ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યો છે. ચૈત્રી નવરાત્રીમાં કિન્નરોમાં જગદંબાની આરાધના અને ઉપાસના વિશિષ્ટ પ્રકારે કરતા હોય છે. જૂનાગઢના કિન્નર પિંકી માસીએ પોતાના ઘરમાં જ આવેલા માતાજીના મઢમાં જગદંબાનું સ્થાપન કરીને આજે હવનાષ્ટમીના દિવસે યજ્ઞમાં ચાલી રહેલી યુદ્ધની સ્થિતિ શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂરી થાય તે માટે યજ્ઞમાં આહુતિ આપી હતી.

યુદ્ધની પૂર્ણાહુતિ માટે કિનારોએ આપી યજ્ઞમાં આહુતિ

ચૈત્ર મહિનો ચાલી રહ્યો છે. બે દિવસ બાદ ચૈત્રી નવરાત્રી વિધિવત રીતે પૂર્ણ થશે. આ નવરાત્રી આરાધના અને અનુષ્ઠાનના પર્વ તરીકે પણ સમગ્ર વિશ્વમાં ઓળખવામાં આવે છે. ચૈત્ર મહિના દરમિયાન પ્રત્યેક માઈ ભક્ત પોતાની શક્તિ અને ભક્તિ અનુસાર માતાજીનું સ્થાપન અને તેની પૂજાની સાથે તેની કઠોર ઉપાસના પણ કરતા હોય છે.

હિન્દુ પંચાંગ અનુસાર આવતી ચાર નવરાત્રીઓ પૈકી ચૈત્ર મહિનામાં આવતી નવરાત્રીને આરાધના અને ઉપાસના માટેની શ્રેષ્ઠ નવરાત્રી માનવામાં આવે છે. જેમાં કિન્નરો દ્વારા પણ દર વર્ષે ચૈત્ર મહિનામાં માતાજીની અનોખી રીતે ઉપાસના અને આરાધના પણ કરાતી હોય છે.

કિન્નર પીન્કી માસીએ કરી માતાજીની સ્થાપના

ચૈત્રી નવરાત્રીના નવ દિવસો દરમિયાન કિન્નર સમાજ પણ મા જગદંબાની આરાધના અને ઉપાસના કરવાની તક ચૂકતા નથી. પ્રત્યેક કિન્નર તેમના રહેઠાણ વિસ્તારમાં માતાજીનું મઢ આવેલું હોય છે. જેમાં ચૈત્રી નવરાત્રીના દિવસો દરમિયાન માતાજીનું સ્થાપન કરીને દરરોજ માતાજીની અલગ પ્રકારે પૂજા અને અર્ચના થતી હોય છે, ત્યારે પોતાના ઘરની અંદર આવેલા મઢમાં માતાજીનું સ્થાપન કરીને પીન્કી માસીએ હવનાષ્ટમીના દિવસે ચાલી રહેલા યુદ્ધનો શાંતિપૂર્ણ રીતે અંત આવે તે માટે યજ્ઞમાં આહુતિ આપીને ચૈત્ર મહિનામાં જગદંબાને પ્રાર્થના કરી છે. આજે સાંજના સમયે યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ બાદ બાલિકાઓના ભોજન સાથે યજ્ઞને પૂર્ણ કરવામાં આવશે.

જૂનાગઢના કિન્નર પિંકી માસી એ ETV ભારત સાથે કરેલી વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "હાલ વિશ્વમાં જે યુદ્ધની સ્થિતિ ચાલી રહી છે, તેનાથી તેઓ સ્વયંમ અને વિશ્વ પરેશાન છે. આથી યુદ્ધનો સુખદ અને શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ અને અંત આવે તે માટે આજે મા જગદંબા સમક્ષ પ્રાર્થના કરી અને સંઘર્ષના અંત માટે યજ્ઞમાં આહુતિ આપી છે."

