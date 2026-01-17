ETV Bharat / state

કેશોદ પોલીસ મથકમાં આરોપીનું કસ્ટોડીયલ ડેથ માંગરોળ ડીવાયએસપીને સોંપવામાં આવી તપાસ

પોલીસ સ્ટેશનમાં આવ્યા બાદ ધનસુખભાઈની તબિયત લથડતા તેમને કેશોદની ખાનગી રઘુવંશી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા.

કેશોદ પોલીસ સ્ટેશનમાં કસ્ટોડિયલ ડેથની ઘટના
કેશોદ પોલીસ સ્ટેશનમાં કસ્ટોડિયલ ડેથની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 17, 2026 at 11:23 PM IST

2 Min Read
જુનાગઢ: કેશોદ પોલીસ મથકમાં આજે કસ્ટોડિયલ ડેથની ઘટના બનવા પામી છે. મૂળ કેશોદના ધનસુખભાઈ હિરપરાને કોર્ટના વોરંટ બાદ કેશોદ પોલીસે અટકાયત કરીને તેને પોલીસ સ્ટેશને લાવવામાં આવ્યા હતા. આ સમયે તેમના ભાણેજ સાગરભાઈ પણ કેશોદ પોલીસ મથકમાં હાજર હતા. આવા સમયે અચાનક ધનસુખભાઈની તબિયત બગડતા તેને કેશોદની સ્થાનિક અને ત્યારબાદ જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં ડોક્ટરે તેને મૃત જાહેર કર્યા હતા. કસ્ટોડિયલ ડેથના મામલાની તપાસ માંગરોળ ડીવાયએસપી કોડીયાતરને સોંપવામાં આવી છે.

કેશોદ પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપીનું મોત
કેશોદ પોલીસ મથકમાં કસ્ટડીયલ ડેથની ઘટના બનવા પામી છે. આરોપી ધનસુખભાઈ હિરપરાને કેશોદ પોલીસે કોર્ટના આધારે અટકાયત કરીને કેશોદ પોલીસ મથકે લાવવામાં આવ્યા હતા. જે સમયે આરોપી ધનસુખભાઈ હિરપરાને કેશોદ પોલીસના જવાનો પોલીસ મથકે લઈને પહોંચ્યા હતા, તેની સાથે તેમના ભાણેજ સાગરભાઇ પણ હતા. પોલીસ સ્ટેશનમાં આવ્યા બાદ ધનસુખભાઈની તબિયત લથડતા તેમને કેશોદની ખાનગી રઘુવંશી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા. અહીંથી તેમની હાલત વધારે ગંભીર જણાતા તેને જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે વધુ સારવાર અર્થે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. અહીં તેમનુ મોત થતા મામલો કસ્ટોડિયલ ડેથમાં પરિવર્તિત થયો હતો.

કેશોદ પોલીસ સ્ટેશનમાં કસ્ટોડિયલ ડેથની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)

કોર્ટના 138 કલમના વોરંટની પોલીસે કરી બજવણી
કોર્ટ દ્વારા મૃતક આરોપી ધનસુખભાઈ હિરપરા સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની 138મી કલમ અંતર્ગત વોરંટ જાહેર કર્યું હતું અને આરોપી ધનસુખભાઈ હિરપરાની ધરપકડ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. કોર્ટના આદેશને પગલે કેશોદ પોલીસે આરોપી ધનસુખભાઈ હિરપરાની અટકાયત કરી હતી. પોલીસ અટકાયત કરે તે પૂર્વે જ ધનસુખભાઈ હિરપરાએ કોઈ ઝેરી પદાર્થ ખાઈ લીધો હોવાની પણ વિગતો પોલીસ તપાસમાં સામે આવી છે. તેને કારણે જ તેમનું મોત થયાનું પોલીસે પ્રાથમિક અનુમાન લગાવ્યું છે. સમગ્ર મામલામાં માંગરોળ ડીવાયએસપી કોડીયાતરને વધુ તપાસ સોંપવામાં આવી છે. ભારતીય ન્યાય સંહિતાની 138મી કલમ અંતર્ગત નીગોશીએબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ એક્ટ અંતર્ગત કોઈ આરોપીનું કસ્ટોડિયલ ડેથ થાય આવા કિસ્સામાં સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ અથવા તો ડીવાયએસપી દરજ્જાના અધિકારી જ વધુ તપાસ કરી શકે જેને લઈને સમગ્ર મામલાની તપાસ માંગરોળ ડીવાયએસપીને સોંપવામાં આવી છે.

આ મામલે કેશોદના એસ.પી બી.સી ઠક્કરે જણાવ્યું કે, કેશોદ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે કસ્ટોડિયલ ડેથનો બનાવ બન્યો છે. જેમાં કિરીટભાઈ હિરપરા પટેલ જેમણે આ મામલે જાહેરાત કરી છે તેઓ કેશોદના રહીશ છે. જેઓના ભાઈ ધનસુખભાઈનું ધરપકડ વોરંટ હતું, જેના કારણે કેશોદ પોલીસ સ્ટેશનના કર્મચારીઓ તેમને કેશોદ પોલીસ સ્ટેશન લાવ્યા હતા ને તેમના ભાણેજ પણ તેમની સાથે હતા. દરમિયાન તેમની અચાનક તબિયત ખરાબ થઈ જતા તેઓને તાત્કાલિક સારવાર માટે કેશોદની રઘુવંશી હોસ્પિટલ લઈ જવાયા હતા. તેમની હાલત વધુ ખરાબ થતા તેમને જુનાગઢની હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે તેઓ ટિકડા ખાઈ ગયા હતા. જેના કારણે તેમનું મોત થયું છે. કેશોદ પોલીસ સ્ટેશનમાં એ.ડી દાખલ કરીને આગળની તપાસ માંગરોળ DySPએ હાથ ધરી છે.

