જુનાગઢ: લગ્ન અને E-KYC માટે 15 દિવસના હંગામી જામીન માગનાર હત્યા આરોપીની અરજી કેશોદ કોર્ટે નકારી
આ આરોપી હત્યા જેવા ગંભીર ગુનામાં સામેલ છે અને હાલ જૂનાગઢ જિલ્લા જેલમાં જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે.
Published : March 9, 2026 at 10:08 PM IST
જુનાગઢ: કેશોદના એડિશનલ સેશન્સ જજ હર્ષ બાલકૃષ્ણ ત્રિવેદીએ જૂનાગઢ જિલ્લાના માળીયા હાટીના તાલુકાના શેલવડી ગામના રહેવાસી મહોબતસિંહ સિસોદિયાની જામીન અરજી નામંજૂર કરી દીધી છે. આ આરોપી હત્યા જેવા ગંભીર ગુનામાં સામેલ છે અને હાલ જૂનાગઢ જિલ્લા જેલમાં જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે.
આરોપીના વકીલે કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે પરિવારમાં લગ્ન જેવો શુભ પ્રસંગ છે તેમજ બેંક અને અન્ય જગ્યાએ E-KYC માટે તેમની વ્યક્તિગત હાજરી અનિવાર્ય છે. આ કારણોસર 15 દિવસના હંગામી (ઇન્ટરિમ) જામીનની માંગ કરવામાં આવી હતી.
પરંતુ એડિશનલ સેશન્સ જજ હર્ષ બાલકૃષ્ણ ત્રિવેદીએ આરોપીના ગંભીર ગુના તેમજ અગાઉ પેરોલ જમ્પ કરી દીધેલ હોવાને ધ્યાનમાં રાખીને જામીન આપવાથી કેસની સુનાવણી પર પ્રતિકૂળ અસર પડી શકે છે તેવું તારણ કાઢી અરજી ફગાવી દીધી છે.
અગાઉ પણ કર્યો હતો પેરોલ જમ્પ
આરોપી મહોબતસિંહ સિસોદિયાએ અગાઉ રાજ્યની ઉચ્ચ અદાલતમાંથી જામીન મેળવ્યા બાદ પેરોલનો ભંગ કરીને 88 દિવસ સુધી ફરાર રહ્યો હતો. ત્યારબાદ તેને પકડવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારથી જ તે જૂનાગઢ જિલ્લા જેલમાં જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે.
આ મામલે કોર્ટે આરોપીના ભૂતકાળને ગંભીરતાથી ધ્યાનમાં લઈને જામીન અરજી નકારી કાઢી છે.
