આકરી ગરમીમાં જીવદયા: જૂનાગઢમાં પક્ષીઓ માટે 25 વર્ષથી ચાલી રહ્યું છે જીવનરક્ષક સારવાર અભિયાન
ટ્રસ્ટના રેસ્ક્યૂ સેન્ટરમાં કુલરયુક્ત ઓરડામાં પક્ષીઓને ખોરાક, ફળ, ચણ અને દવાયુક્ત પાણી આપીને ગરમીથી રાહત અપાવવામાં આવી રહી છે.
Published : June 7, 2026 at 6:33 AM IST
જૂનાગઢ: આકરા ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમી અને બફારાથી માત્ર માણસો જ નહીં, મૂંગા પશુ-પંખીઓ પણ હેરાન-પરેશાન થઈ રહ્યા છે. ત્યારે જૂનાગઢની જીવદયા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટે અનોખી સેવાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડતાં ગરમીથી બીમાર પડેલા 100થી વધુ પક્ષીઓની સારવાર હાથ ધરી છે. પાછલા 25 વર્ષથી શહેર અને જિલ્લામાં ઘાયલ તેમજ બીમાર પશુ-પક્ષીઓની વિનામૂલ્યે સારવાર કરતી આ સંસ્થાએ જેઠ મહિનાના ઉકળાટ વચ્ચે ખાસ સેવા અભિયાન શરૂ કર્યું છે.
ટ્રસ્ટના રેસ્ક્યૂ સેન્ટરમાં હાલ કબૂતર, કાગડા, કાબર, કોયલ, તેતર સહિત અનેક પ્રજાતિના 100થી વધુ પક્ષીઓ સારવાર હેઠળ છે. તીવ્ર તડકા અને ગરમ પવનથી બેબાકળા બનીને આવી પડેલા આ પક્ષીઓને ઠંડક પહોંચાડવા માટે રૂમોમાં કુલર ચાલુ રાખવામાં આવ્યા છે, જેથી વાતાવરણ એકદમ ઠંડુ રહે. દરેક પક્ષીને પૂરતા પ્રમાણમાં ચણ, ફળ, પાણી અને જરૂરી દવાઓ આપવામાં આવી રહી છે. ગરમીથી ડિહાઇડ્રેશન ન થાય તે માટે પીવાના પાણીમાં ઓઆરએસ (ORS) ઘોળીને અપાય છે, સાથે હોમિયોપેથીક દવાઓ પણ આપવામાં આવે છે.
“ઉનાળાના દિવસોમાં ગરમી અને બફારાથી બીમાર પડીને અમારી પાસે 100થી વધુ પક્ષીઓ આવે છે. શહેરના જાગૃત નાગરિકો કોઈ પણ ઘાયલ કે બીમાર પક્ષી કે પશુ જોવે તો તેને અમારા સેન્ટર પર મૂકી જાય છે. અમે તેમની સંપૂર્ણ સારવાર કરી, તેમને ફરીથી ઊડવા લાયક બનાવી નવજીવન આપવાનો શક્ય તેટલો પ્રયાસ કરીએ છીએ.” - કેતન દોશી, જીવદયા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ
આ સેવા અભિયાનની એક નોંધપાત્ર કેસ છે એક તેતરનો છે જેને આશરે એક વર્ષ પહેલાં વીજળીનો કરંટ લાગવાથી તેના બંને પગમાં લકવો થઈ ગયો હતો અને તે મરણની અણી પર હતું. જીવદયા ટ્રસ્ટે તેની સતત સારવાર અને ઉપચાર કરીને તેને મોતના મુખમાંથી બચાવી લીધું છે. આજે પણ તેતરની નિયમિત દેખરેખ રાખીને ખોરાક અને દવા આપવામાં આવે છે.
સંસ્થાનું આ માનવીય કાર્ય ગરમીમાં મૂંગા જીવો માટે સાચી જીવદયાનો સંદેશ આપી રહ્યું છે.
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