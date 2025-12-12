વાઇલ્ડ લાઇફ ઇન્સ્ટિટયૂટના સિનિયર વૈજ્ઞાનિક સાથે Exclusive વાતચીત, આ રીતે થાય છે સિંહ અને કાચબાનું સંવર્ધન-સંરક્ષણ
ભારત અને શ્રીલંકામાં એક માત્ર જોવા મળતા કાચબાના સંરક્ષણ અને તેને પડતી મુશ્કેલીઓના નિવારણને લઈને વિગતવાર માહિતી આપી હતી.
Published : December 12, 2025 at 6:31 PM IST
જુનાગઢ : વન્યજીવ સંરક્ષણ સાથે સંકળાયેલ અને ઉત્તરાખંડના દહેરાદૂનમાં આવેલ વાઇલ્ડ લાઇફ ઇન્સ્ટિટયૂટના સિનિયર વૈજ્ઞાનિક ડોક્ટર સંદીપ ગુપ્તાએ ETV ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી, તેમની આ વાતચીતમાં તેમણે સિંહ અને ભારત અને શ્રીલંકામાં એક માત્ર જોવા મળતા કાચબાના સંરક્ષણ અને તેને પડતી મુશ્કેલીઓના નિવારણને લઈને વિગતવાર માહિતી આપી હતી.
જુનાગઢમાં વાઇલ્ડ લાઇફ ઇન્સ્ટિટયૂટના સિનિયર વૈજ્ઞાનિક
જુનાગઢ ખાતે બાયો ટેકનોલોજીને અંતર્ગત એક રાષ્ટ્રીય સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં વાઇલ્ડ લાઇફ ઇન્સ્ટિટયૂટ દેહરાદુનના સિનિયર વૈજ્ઞાનિક ડો.સંદિપ ગુપ્તા પણ આ સેમિનારમાં ભાગ લેવા માટે આવી પહોંચ્યા હતા. જેમાં વન્યજીવો અને તેની સાથે થતા અલગ અલગ ગુનાની ઘટનાઓને લઈને સિનિયર વૈજ્ઞાનિક ડો. સંદીપ ગુપ્તાએ તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન થયેલા અનેક સંશોધનો અને વન્યજીવ સામે થયેલ ક્રાઈમની ઘટનાને ઉકેલ લાવવામાં મદદરૂપ બનેલા કેટલાક કિસ્સાઓને ઈટીવી ભારત સમક્ષ શેર કર્યા હતા.
ગીરમા જોવા મળતા સિંહોના સંરક્ષણ અને તેની સંવર્નધ શક્તિ પર વાઇલ્ડ લાઇફ ઇન્સ્ટિટયૂટ દેહરાદુનમાં અગાઉ સંશોધનો થયા છે. જેમાં સિંહની કેટલીક જીનેટીકલ નબળાઈઓ સામે આવી હતી, પરંતુ સમય રહેતા તેના પર કાબુ કરી લેવામાં આવ્યો છે. વાઈલ્ડ લાઈફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દેહરાદુને પણ સિંહોના કેટલાક સંશોધનો કર્યા છે. જેમાં ગીરના સિંહો આજે પણ એકદમ તંદુરસ્ત અને સુરક્ષિત હોવાનું સામે આવ્યું છે. એક સમયે ગીરના સિંહોની જિનેટિકલ નબળાઈઓ સામે આવી હતી, પરંતુ તેના પર સમય રહેતા કામ થયું અને આજે એ પરિણામ આવ્યું કે ગીરમાં સિંહનું સંવર્ધન અને તેનું સંરક્ષણ ખુબ સારી રીતે થઈ રહ્યું છે.
એશિયામાં એકમાત્ર ગીરમાં જોવા મળતા સિંહો પર કોઈ આકસ્મિક રોગનું સંક્રમણ ન થાય તેને લઈને પણ વાઇલ્ડ લાઇફ ઇન્સ્ટિટયૂટ દેહરાદુન ખૂબ જ ચિંતિત છે, અને આ વિષય ઉપર સતત કામ પણ કરી રહ્યું છે, સમયાતરે સિંહના ડેટા એકત્ર કરવાની સાથે તેનું પૃથકરણ કરીને કોઈપણ સંભવિત અને આવનારી બીમારીઓ સામે સિંહોને કઈ રીતે રક્ષણ આપી શકાય તેને લઈને પણ કામ ભૂતકાળમાં થયું છે અને આવનારા દિવસોમાં તે વધુ આગળ વધી રહ્યુ છે.
ભારતીય કાચબાઓને લઈને પણ સંશોધન
વિશ્વમાં એકમાત્ર ભારત અને શ્રીલંકામાં જોવા મળતા ભારતીય સ્ટાર કાચબાને લઈને પણ ઇન્સ્ટિટયૂટમાં સંશોધન થયું છે અને હજુ પણ તે પ્રગતિમાં છે. ભારત અને શ્રીલંકામાં એકમાત્ર જોવા મળતા આ કાચબાની દાણચોરી પણ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં થતી હોય છે. કસ્ટમ વિભાગ દ્વારા પણ કાચબાની દાણચોરીને પકડી પાડવામાં સફળતા મળતી હોય છે. આવા કિસ્સામાં પકડાયેલ કોઈ પણ કાચબો કઈ પ્રજાતિનો છે, તેનું નિવસનતંત્ર અને વાતાવરણ કયા દેશ અને પાણીને અનુકૂળ છે, તેને લઈને પણ ઇન્સ્ટિટયૂટમાં સંશોધનો થઈ રહ્યા છે.
કસ્ટમના અધિકારીઓ દ્વારા પણ ઇન્સ્ટિટયૂટનો સંપર્ક કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા પકડી પાડવામાં આવેલા કાચબાઓનો ડેટા જે પહેલેથી જ એકત્ર સંશોધનને પરિણામે હોય છે, તે સીધો કસ્ટમના અધિકારીઓને મોકલી દેવામાં આવે છે. જેથી કસ્ટમર પકડી પાડેલા કાચબાઓને તેના મૂળ નિવસનતંત્રમાં છોડીને તેને નવજીવન આપવાના કામમાં પણ વાઇલ્ડ લાઇફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દેહરાદુન સફળતાપૂર્વક કામ કરી રહ્યું છે.
કાચબામાં હાઇબ્રીડ પ્રજાતિ ન જન્મે તે માટે ખાસ કાર્યક્રમ
કાચબો એક એવું જળચર જીવ છે, કે જો તેને તેના યોગ્ય અને અનુકૂળ નૈસર્ગિક વાતાવરણ અને ખાસ કરીને તેની પ્રજાતિના કાચબાના વિસ્તારમાં ન છોડવામાં આવે તો તે અન્ય કાચબા સાથે સંવવન દરમિયાન હાઇબ્રીડ કાચબાની એક નવી પ્રજાતિ ઉત્પન્ન કરી નાખે છે. આવી સ્થિતિમાં કોઈપણ એક કાચબાની પ્રજાતિ સંપૂર્ણપણે નષ્ટ ન થાય તે માટે ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક કામ થઈ રહ્યું છે. જે વિસ્તારનો કાચબો હોય તે જ વિસ્તારમાં તે પ્રજાતિના કાચબાને છોડવાથી તેમાં હાઇબ્રીડ સંવર્ધનની શક્યતા ખૂબ ઘટી જાય છે. જેથી કાચબામાં હાઇબ્રીડ સંતતીની શક્યતાઓને પરિણામો થકી નિવારી શકાય છે. ભારતના ગુજરાત, તેલંગાણા, મહારાષ્ટ્ર, કેરલ, બંગાળ, તમિલનાડુ સહિત મોટાભાગના રાજ્યોમાં કાચબાઓની અલગ અલગ પ્રજાતિ જોવા મળે છે.
આ પણ વાંચો...