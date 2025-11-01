જુનાગઢમાં કમોસમી વરસાદથી મગફળીનો તૈયાર પાક બગડયો, કેશોદ તાલુકાના ખેડૂતોએ સહાયની કરી માંગ
કેશોદ તાલુકાના ખેડૂતોએ ગળામાં મગફળીનો હાર પહેરીને રાજ્યની સરકારને જગાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
Published : November 1, 2025 at 7:32 PM IST
જુનાગઢ : કમોસમી વરસાદ બાદ સોરઠના ખેડૂતોને ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે. ખાસ કરીને મગફળીનો તૈયાર પાક કમોસમી વરસાદમાં બગડી જતા સરકારે પણ આ સ્થિતિનો સ્વીકાર કરીને સર્વે બાદ ખેડૂતોને સહાય આપવાની વાત કરી છે, પરંતુ ખેડૂતો હવે મગફળીની આ સિઝનમાં તુરંત સર્વેની કામગીરી શરૂ કરીને પૂર્ણ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે. આજે કેશોદ તાલુકાના ખેડૂતોએ ગળામાં મગફળીનો હાર પહેરીને રાજ્યની સરકારને જગાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
સહાયની માંગ વ્યાપક બની કેશોદ તાલુકાના ખેડૂતો મેદાનમાં
પાછલા દસ દિવસથી જે રીતે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. જેને કારણે મુખ્ય ખરીફ પાક ગણાતા મગફળીના પાકમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે. આવી સ્થિતિમાં રાજ્યની સરકારે પણ ખેડૂતોના નુકસાનની સામે વળતર મળે તે માટે પહેલા સરકારના પ્રધાનો અને હવે રાજ્યના કૃષિ વિભાગે તુરંત સર્વે કરવાની વાત કરી છે, પરંતુ મગફળીની આ સિઝનમાં ખેડૂતો બને તેટલી ઝડપથી સર્વેની કામગીરી કૃષિ વિભાગ પૂર્ણ કરે જેથી ખેડૂતોને ખેતરમાં પડેલી મગફળી વધુ બગડતી અટકાવી શકવામાં મદદ મળે આવી સ્થિતિમાં આજે કેશોદ તાલુકાના ખેડૂતોએ પણ ગળામાં મગફળીનો હાર પહેરીને 48 કલાકમાં રાજ્યની સરકાર સર્વેની તમામ કામગીરી તાલુકા કક્ષાએથી પૂરી કરે તેવી માંગ કરી છે.
2 દિવસમાં 10%ના ઘોરણે સર્વે થાય પૂર્ણ
કેશોદ તાલુકા ખેડૂત પુત્ર સમિતિ દ્વારા આજે તાલુકાના ખેડૂતોએ મામલતદાર કચેરીએ જઈને આવેદનપત્ર આપ્યું છે. જેમાં 48 કલાકમાં મગફળીના નુકસાનના સર્વેની કામગીરી કૃષિ વિભાગ પૂરી કરે વધુમાં સમગ્ર તાલુકામાં વરસાદથી નુકસાન છે. આવી સ્થિતિમાં જે ખેતરોમાં સાર્વત્રિક નુકસાનના કિસ્સામાં 10% ખેડૂતોના ખેતરમાં સ્થળ પર સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ કરીને તાલુકાના અન્ય ખેડૂતોને સહાય રાજ્યની સરકાર રોકડમાં ચૂકવે તેવી માંગ આવેદનપત્રમાં રાજ્યની સરકાર અને કૃષિ વિભાગ સમક્ષ કરી છે.
