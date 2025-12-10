ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં એક અનોખું PG: અહીં અપાય છે ભારતીય સંસ્કૃતિના સંસ્કાર અને વ્યસન મુક્તિનું શિક્ષણ

આ PG કોલેજ અને શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ભારતીય સંસ્કૃતિના સંસ્કાર અને વ્યસન મુક્તિનો સંદેશો આપી રહ્યું છે.

જુનાગઢમાં એક અનોખું PG
જુનાગઢમાં એક અનોખું PG (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 10, 2025 at 5:30 PM IST

જુનાગઢ : પે-ઈન ગેસ્ટ સંસ્થા અને તેમાં રહેતા વ્યક્તિઓ અવારનવાર કોઈના કોઈ મામલામાં વિવાદિત બનતા હોય છે, પરંતુ જુનાગઢના હાઉસિંગ જેવા અતિ સામાન્ય વિસ્તારમાં આવેલું પેઈન ગેસ્ટ જે આજે કોલેજ અને શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ભારતીય સંસ્કૃતિના સંસ્કાર અને વ્યસન મુક્તિનો સંદેશો આપી રહ્યું છે. PGમાં રહેતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ દિવસ દરમિયાન ભારતીય સંગીત વાદ્યોના સહારે તન અને મનને પ્રફુલિત કરવા માટે મહેનત કરી રહ્યા છે. આ પ્રકારની સાંસ્કૃતિક અને વારસાગત ગતિવિધિ પે-ઈન ગેસ્ટ સંસ્થામાં જોવા મળતી નથી.

જુનાગઢનું અનોખું પીજી સંસ્થાન

PG હોસ્ટેલ સમાચાર માધ્યમમાં કોઈના કોઈ ખોટી ગતિવિધિને કારણે વર્તમાન સમયમાં સૌથી વધારે ચમકતું જોવા મળે છે. પે-ઈન ગેસ્ટમાં રહેતા વ્યક્તિઓ અને પે-ઈન ગેસ્ટનું સંચાલન કરતા લોકો સામે આસપાસના રહીશોની અનેક ફરિયાદો ઉભી થતી હોય છે. કેટલાક પે-ઈન ગેસ્ટ સંસ્થાનો મામલો પોલીસ મથક સુધી પણ પહોંચ્યો છે, પરંતુ જૂનાગઢમાં આવેલું પે-ઈન ગેસ્ટ આજે પણ તમામ આધુનિકતાથી દૂર ભારતના સાંસ્કૃતિક અને સામાજિક વારસાના જતન કરવાની સાથે પી.જીમાં રહેતા તમામ વિદ્યાર્થી અને યુવાનો વ્યસન મુક્ત રહે તે દિશામાં કામ કરી રહ્યું છે.

જ્યાં અપાય છે ભારતીય સંસ્કૃતિના સંસ્કાર અને વ્યસન મુક્તિનું શિક્ષણ (ETV Bharat Gujarat)

ભારતીય સંગીત વાદ્યોના સહારે શિક્ષણ

હાઉસિંગ બોર્ડ વિસ્તારમાં આવેલું પી.જી અહીં શાળામાં અભ્યાસ કરતા કેટલાક વિદ્યાર્થીઓની સાથે જૂનાગઢમાં રહીને સામાન્ય નોકરી સાથે જોડાયેલા ગામડાના ગરીબ પરિવારના બાળકો અહીં જોવા મળે છે. આધુનિક સમયમાં શાળા અને કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીની સાથે ખાનગી સંસ્થામાં નોકરી કરતા યુવાનો મોબાઇલમાં રીલ બનાવવાથી લઈને અભદ્ર સાહિત્ય જોવા અને તેમાં ઓતપ્રોત જોવા મળતા હોય છે. આવી સ્થિતિમાં ગામડાનો વિદ્યાર્થી મોબાઇલની આ અભદ્ર કહી શકાય તેવા મનોરંજનથી દૂર રહે તે માટે દરરોજ પી.જીમાં ભારતીય સંગીત વાદ્યોના સહારે જે કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને તેમને અનુકૂળ અને મનગમતો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ રજૂ કરીને આધુનિક યુગમાં મોબાઇલના વળગણથી દૂર જોવા મળે છે.

ભારતીય સંગીત વાદ્યોના વગાડતા વિદ્યાર્થીઓ
ભારતીય સંગીત વાદ્યોના વગાડતા વિદ્યાર્થીઓ (ETV Bharat Gujarat)
ભારતીય સંગીત વાદ્યોના વગાડતા વિદ્યાર્થીઓ
ભારતીય સંગીત વાદ્યોના વગાડતા વિદ્યાર્થીઓ (ETV Bharat Gujarat)

પી.જીના સંચાલકોએ પણ વ્યક્ત કરી ખુશી

હાઉસિંગ બોર્ડ વિસ્તારમાં આવેલા PGના માલિક ડો. ડી.પી સાવલિયા પણ આધુનિક યુગમાં પી.જીમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓ આ પ્રકારે સાંસ્કૃતિક અને પારિવારિક વારસાનું જતન કરી રહ્યા છે, તે જોઈને તેઓ સ્વયંમ ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. વધુમાં પીજીમાં રહેતા બાળકોને તમામ પ્રકારના વ્યસનોથી દૂર રાખવા માટે ભારતીય સંગીત અને તેની પરંપરાની સાથે પ્રાચીન ભારતની સંસ્કૃતિ થકી પણ પીજીમાં રહેતા તમામ યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓને વ્યસન જેવા અતિ ભયંકર ત્રાસમાંથી પણ પીજી તેમને બચાવવાની સાથે અન્ય લોકો પણ આ પ્રકારનું કાર્ય કરીને ભારતની સંસ્કૃતિ સાથે સીધી રીતે જોડાય તે માટે સૌ પી.જીના સંચાલકો આ પ્રકારનું વ્યવસ્થા તેમના પી.જીમાં ઊભી કરે તો આધુનિક સમયમાં જોવા મળતી અનેક બદીઓ કે જે મોટે ભાગે મોબાઈલથી વ્યક્તિના મન સુધી પહોંચે છે, તેને દૂર રાખવામાં સફળતા મળે છે.

JUNAGADH PG
UNIQUE PG
INDIAN CULTURE
ADDICTION EDUCATION
JUNAGADH PAYING GUEST

