જૂનાગઢમાં જોવા મળ્યું અજબ ગજબનું બળદગાડુ! રોજ ગોવાળ વગર 8 KMનું અંતર પૂરું કરીને પહોંચે છે નિર્ધારિત સ્થળે
કોઈ પણ ગોવાળ વગર જુનાગઢના ગાંધીગ્રામથી લઈને ગ્રીનસિટી સુધીના 8 થી 10 કિમીના નિર્ધારીત સ્થળે ગોવાળ વગર પહોંચી જાય છે.
Published : November 15, 2025 at 5:42 PM IST
જૂનાગઢ : જિલ્લામાં અજબ ગજબનું બળદ ગાડું સામે આવ્યું છે. ગાંધીગ્રામથી ગ્રીનસિટી સુધીના 8 કિલોમીટર વિસ્તારમાં ગાડા સાથે જોડેલો બળદ કોઈપણ ગોવાળ વગર તેના નિર્ધારિત સ્થળે પહોંચી જાય છે. જે રોડ પરથી બળદ ગાડું પસાર થાય છે, તે રોડ 24 કલાક વાહન વ્યવહારથી ધમધમતો જોવા મળે છે, તેમ છતાં અત્યાર સુધી આ બળદ કે ગાડાને કોઈ પણ પ્રકારનો અકસ્માત થયો નથી. બળદના ગોવાળ બાલુભાઇ પણ બળદની આ વફાદારીને એકદમ સમય સૂચકતાને ખૂબ સારી રીતે ઓળખીને તેઓ પણ બળદ નિર્ધારિત સ્થળે પહોંચશે તેવા વિશ્વાસ સાથે બળદ ગાડાની પાછળ ચાલતા જોવા મળે છે.
ગોવાળ વગર ચાલતું અનોખુ બળદ ગાડું
આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના જમાનામાં અત્યારે સાચું અને ખોટું શું છે, તેનો ભેદ પારખવો ખૂબ જ મુશ્કેલ બની રહ્યો છે. આવા સમયે જૂનાગઢની સડકો પર એક અનોખું બળદ ગાડું જોવા મળે છે. બળદ કે ગાડામાં કોઈ વિશેષતા નથી, પરંતુ ગાડા સાથે જોડેલો બળદ કોઈ પણ ગોવાળ વગર જુનાગઢના ગાંધીગ્રામથી લઈને ગ્રીનસિટી સુધીના 8 થી 10 કીમીના નિર્ધારીત સ્થળે પહોંચી જાય છે. ગાડા સાથે બાંધેલો બળદ આગળ આગળ ચાલતો જાય છે અને તેના થોડા નિર્ધારિત અંતરે ગાડાનો ગોવાળ પણ ચાલતો જોવા મળે છે, કઈ જગ્યા પર વળવાનું છે. રોડની કઈ બાજુ પર ચાલવાનું છે. આવી તમામ સમજણ બળદમાં જોવા મળે છે. જે સૌ કોઈ માટે ખૂબ જ આશ્ચર્યજનક માનવામાં આવે છે. આજે પશુઓના રોડ પર હુમલા થવાના બનાવો પણ વધી રહ્યા છે, ત્યારે બળદ અને તેનું ગાડું સૌને આશ્ચર્યચકિત કરી રહ્યા છે.
10 KMમાં 20 કરતાં વધારે વળાંકો
10 કિલોમીટરના આ વિસ્તારમાં 20 કરતાં વધારે વળાંકો જોવા મળે છે અને જે માર્ગ પરથી બળદગાડું પસાર થાય છે, ત્યાંથી 24 કલાક સતત વાહનોની અવરજવર પણ જોવા મળે છે. જેમાં મોટા નાના તમામ પ્રકારના વાહનો પણ આ માર્ગ પર ચાલતા જોવા મળ્યા હતા, પરંતુ આ બળદ જાણે કે ટ્રાફિકના નિયમોનું એકદમ પાલન કરતો હોય અથવા તો ટ્રાફિકના નિયમોનું કઈ રીતે પાલન કરવું જોઈએ, તેની વાહનચાલકો અને માર્ગ પરથી પસાર થતા લોકોને પણ એક સમજણ આપી રહ્યો છે.
ગાડાના ગોવાળ બાલુભાઇ પાછલા 30 વર્ષથી સતત બળદગાડું ચલાવી રહ્યા છે. 30 વર્ષથી ગાડા અને બળદ સાથેનો આ મૈત્રી પૂર્ણ વ્યવહાર આજે બળદને સ્વયંમ સંચાલિત બનાવી રહ્યો છે. બળદ પણ જાણે કે કોઈ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કર્યો હોય તે પ્રકારે એકદમ શિસ્તતાની સાથે માર્ગ પર કોઈને અડચણ ઊભી કર્યા સિવાય આગળ પાછળ ચાલતા લોકો અને વાહનોનું ધ્યાન રાખીને પોતાના નિર્ધારિત સ્થળે પહોંચી રહ્યો છે.
