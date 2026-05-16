જુનાગઢમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધારાનો અનોખો વિરોધ, બળદગાડા પાછળ બાઈક ખેંચીને સરકારને જગાડવાનો કર્યો પ્રયાસ
ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે કે મોંઘવારી સતત વધતી રહી તો તમામ વર્ગના લોકો માટે જીવવું ખૂબ જ દુષ્કર બની જશે.
Published : May 16, 2026 at 5:30 PM IST
જુનાગઢ : છેલ્લા 15 દિવસમાં ભાવ વધારોની મોંઘવારી ખેડૂતો, માલધારીઓ, સામાન્ય શહેરીજનો, ગૃહિણીઓ અને વાહનચાલકો માટે ખૂબ જ વિકટ પ્રશ્ન બની ગયો છે. એલ.પી.જી પેટ્રોલ, ડીઝલ, ખાતર, દૂધ એવી એક પણ વસ્તુ બાકી નથી કે જેમાં 15 દિવસમાં કોઈપણ પ્રકારનો ભાવ વધારો ન થયો હોય આવી સ્થિતિમાં જુનાગઢના ખેડૂતો અને સામાન્ય લોકોએ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલા ભાવ વધારાને અયોગ્ય ગણીને પોતાના બળદગાડા પાછળ બાઈક બાંધી અને તેને ખેંચીને પ્રતિકાત્મક વિરોધ કર્યો હતો. ખેડૂતો અને ગામ લોકો માંગ કરી રહ્યા છે કે આ જ પ્રકારે જો મોંઘવારી સતત વધતી રહી તો એક સમયે ખેડૂતથી લઈને તમામ વર્ગના લોકો માટે જીવવું ખૂબ જ દુષ્કર બની જશે.
પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારાનો ખેડૂતોએ કર્યો અનોખો વિરોધ
છેલ્લા 15 દિવસમાં ભાવ વધારો અને તેની જોડિયા બહેન એટલે કે મોંઘવારી આ બંને સતત વધી રહી છે. ડીઝલ, પેટ્રોલ, દૂધ, ખાતર જેવી જીવન જરૂરિયાતની તમામ ચીજોમાં ઓછામાં ઓછો ત્રણ રૂપિયા અને વધારે વધારે 850 રૂપિયા સુધીનો ભાવ વધારો થયો છે. જે ખેડૂતોથી લઈને સામાન્ય વર્ગના લોકોને કમર તોડ લાગી રહ્યો છે. દૂધ જેવી દૈનિક જરૂરિયાતમાં ત્રણ રૂપિયા વધવાના બીજા દિવસે પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં પણ ત્રણ રૂપિયાનો મોટો વધારો થયો છે, જેને કારણે એ મોટા ભાગની તમામ ચીજ વસ્તુઓ કે જે એક સ્થળ પરથી બીજા સ્થળ પર વાહનો મારફતે પહોંચાડવામાં આવતી હોય છે.
આ તમામ ચીજ વસ્તુઓની ભાવો આવનારા દિવસોમાં જ વધતા જોવા મળશે, જેને કારણે ખેડૂતો, માલધારીઓ અને સામાન્ય શહેરીજનોની સાથે વાહનચાલકોમાં પણ ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે, ત્યારે જૂનાગઢના ખેડૂતો અને સામાન્ય ગ્રામજનોએ પોતાના પેટ્રોલ ચાલિત બાઈકને ગાડા પાછળ બાંધીને પેટ્રોલ અને ડીઝલ સહિત અન્ય ચીજ વસ્તુઓમાં થયેલા ભાવ વધારાને અયોગ્ય ગણીને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
ખેડૂત રમેશભાઈ કોરાટે જણાવ્યું હતું કે, "રાજ્ય અને કેન્દ્રની સરકાર સતત મોંઘવારી વધે તે દિશામાં કામ કરી રહી છે. સરકારના એક પણ પગલાની અસર બજાર પર હકારાત્મક જોવા મળતી નથી. મોંઘવારી પર કાબુ કરવાની જગ્યા પર સરકાર મોંઘવારીને પ્રોત્સાહન આપે તે રીતે જીવન જરૂરી તમામ ચીજ વસ્તુઓના બજાર ભાવોમાં વધારો કરી રહી છે. આવનાર દિવસોમાં સરકારની આ જ ભાવ વધારાની નીતિ સામે ગુજરાતમાં સ્વયંભૂ લોકોના સમર્થનથી આંદોલન આકાર લઈ શકે છે. આટલી હદે મોંઘવારી પ્રતિ દિવસ વધી રહી છે છતાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર ની આંખ ઊઘડતી નથી. સરકારે ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાની વાત કરી હતી, પરંતુ અત્યારે જાવક ચાર ગણી થઈ ગઈ છે. તેમ છતાં વાયદા બજારમાં મોટી મોટી વાતો કરીને કેન્દ્ર અને રાજ્યની સરકાર સત્તાના મધમાં નાચી રહી છે."
અંબાળા ગીર ગામના દેવાભાઈ મોરબીયાએ પણ રાજ્ય સરકારની નીતિની આકરી ઝાટકણી કાઢી હતી. સરકારના પ્રધાનો વાતાકુલિત ચેમ્બરમાં બેસીને બેઠા બેઠા પોતાની મનગણત વિષયો પર કામ કરી રહ્યા છે. રાજ્ય સરકારના અધિકારી અને પ્રધાનોએ પ્રત્યેક ગામની રૂબરૂ મુલાકાત લેવી જોઈએ. લોકોની સમસ્યા સાંભળવી જોઈએ ગામમાં જઈ અને રૂબરૂ મુલાકાત કરીને મોંઘવારી જેવા વિષય પર ગામ લોકોને સાચી સ્થિતિ જાણવી જોઈએ, પરંતુ સરકાર એર કન્ડિશન ઓફીસોમા બેઠા બેઠા માત્ર નિર્ણયો કરે છે, જેને કારણે કાળમુખી મોંઘવારી સતત વધી રહી છે.
અન્ય સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું કે, "વધતી જતી મોંઘવારી બે રોજગારી ખેડૂતોને કૃષિ જણસો ના મળતા ઓછા ભાવ, પેટ્રોલ, ડીઝલ, દૂધ અને ખાતરમાં સતત વધી રહેલા ભાવ તેમજ રાજ્ય સરકારની અણ આવડતને કારણે આજે મોંઘવારી માજા મૂકી રહી છે. બે મણ સોયાબીન વેચીએ ત્યારે એક ખાતરની બોરી પણ આવતી નથી આટલી હદે મોંઘવારીએ બજાર પર પકડ જમાવી દીધી છે. જેને દૂર કરવી રાજ્ય અને કેન્દ્રની બંને સરકારોની જવાબદારી છે, પરંતુ મોંઘવારી દૂર થાય ભાવ વધારો કાબૂમાં રહે તે માટે સરકાર કંઈ પણ કરતી નથી. જેને કારણે ખેડૂતોમાં ખાતરમાં 850 રૂપિયાથી લઈને દૂધ અને પેટ્રોલમાં ત્રણ રૂપિયા જેટલો વધારો થયો છે."
