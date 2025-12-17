ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં ભારતીય સેના માટે ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન, જમા થયેલી રકમ કલેક્ટર મારફતે ભારતીય સેનાને અપાશે

જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં 16 ડિસેમ્બર 2025 થી 21 ડિસેમ્બર 2025 સુધી વિશેષ ડોનેશન અભિયાન શરૂ કરાયું છે.

જુનાગઢમાં ભારતીય સેનાના સમર્થનમાં ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન
ETV Bharat Gujarati Team

December 17, 2025

જુનાગઢ : ડો. સુભાષ ફાઉન્ડેશન દ્વારા ભારતીય સેનાને મદદરૂપ થઈ શકાય તે માટે 16 ડિસેમ્બર 2025 થી 21 ડિસેમ્બર 2025મી તારીખ સુધી સતત 6 દિવસ જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં ડોનેશન કેમ્પ અને પદયાત્રાનું આયોજન કરાયું છે. જેમાં શાળા કોલેજમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પ્રત્યેક વ્યક્તિનો રૂબરૂ સંપર્ક કરીને ભારતીય સેના માટે દાન કરવુ જોઈએ.

આવી પ્રત્યેક લોકોમાં સદભાવના ઉભી થાય તે માટે વિશેષ અભિયાન શરૂ થયું છે. 6 દિવસ સુધી વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા એકત્ર કરવામાં આવેલ તમામ રકમ જિલ્લા કલેકટરને અર્પણ કરાશે, ત્યાંથી ભારતીય સેના લાભાર્થે ફંડમાં આપવામાં આવશે.

ડો. સુભાષ ફાઉન્ડેશન દ્વારા ભારતીય સેનાના જવાનોને મદદ કરી શકાય તે માટે જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં 16 ડિસેમ્બર 2025 થી 21 ડિસેમ્બર 2025 સુધી વિશેષ ડોનેશન અભિયાન શરૂ કરાયું છે. જેમાં શાળા અને કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની સાથે તેમના શિક્ષકો પણ ભારતીય સેનાના જવાનો માટે ફંડ એકત્રક કરવા માર્ગ પર ફરી રહ્યા છે. જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં આ જ પ્રકારે વિદ્યાર્થીઓ અને શાળામાં અભ્યાસ કરાવતા શિક્ષકો અને પ્રોફેસરો દ્વારા પણ લોકોને ભારતીય સેના માટે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી મતલબ એક રૂપિયાથી લઈને કોઈ પણ વ્યક્તિની ઈચ્છા અનુસાર દાન આપવા માટે અપીલ કરવામાં આવી રહી છે.

ભારતીય સેનાના સમર્થનમાં ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન
લોકોમાં સેના પ્રત્યે સદભાવના ઉભી થાય તેવો પ્રયાસ

ભારતીય સેના પર આજે સમગ્ર દેશ ખુમારી સાથે ગૌરવ કરી રહ્યું છે. ભારતીય સેનાના પરાક્રમો આજે વિશ્વના દેશોએ પણ જોયા છે, આવી સ્થિતિમાં એક ભારતીય તરીકે ભારતીય સેના પ્રત્યે પ્રત્યેક લોકો સમર્પણ ભાવ સાથે આગળ આવે, દેશ પ્રેમની સાથે ભારતીય સેનામાં કામ કરતા જવાનો માટે ચોક્કસ આર્થિક ફંડ ઊભું થાય તે માટેના પ્રયાસો ડો. સુભાષ ફાઉન્ડેશન દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે.

સામાન્ય લોકો ભારતીય સેનાના જવાનોની ખુમારી અને તેમની દેશ સેવાને ધ્યાને રાખીને ભારતીય સેનાના પરાક્રમને સરહદ પર તેમની આવકમાંથી માત્ર એક રૂપિયો દાનમાં આપીને પણ સેનાના ફંડમાં વ્યક્તિગત આર્થિક યોગદાન આપે વધુમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિ અને ખાસ કરીને યુવાનો દાન કરવા પ્રત્યે આગળ આવે અને ખાસ કરીને જ્યારે દાનનો વિષય ભારતીય સેના હોય અથવા તો ભારતીય સેના માટે દાન કરવાનો પ્રસંગ ઊભો થાય આવી સ્થિતિમાં લોકોએ પોતાની કમાણીમાંથી એક રૂપિયો પણ ભારતીય સેનાના સમર્થનમાં આર્થિક ભંડોળ રૂપે આપવો જોઈએ.

જમા થયેલી રકમ કલેક્ટર મારફતે ભારતીય સેનાને અપાશે
જમા થયેલી રકમ કલેક્ટર મારફતે ભારતીય સેનાને અપાશે
આ એક રૂપિયો ભારતીય સેનાનું મનોબળ જ વધારવા માટે પૂરતો નથી, પરંતુ આકસ્મિક સ્થિતિમાં જવાનોને આર્થિક રીતે મદદરૂપ બની શકાય તે માટેનો પણ એકા વિનમ્ર પ્રયાસ છે. 6 દિવસ દરમિયાન જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાંથી જેટલી રકમ એકત્રિત થશે તે તમામ રકમ જૂનાગઢ જિલ્લા કલેકટરને અપાશે. કલેક્ટર જેઓ ભારતીય સેના રાહત કોષમાં એકત્ર થયેલી તમામ રકમ દાનમાં આપશે.

સંપાદકની પસંદ

