હેલ્મેટના કાયદાની અમલવારી: જુનાગઢમાં હેલ્મેટ અમલવારીને લઈ લોકોએ આપ્યો પોતાનો પ્રતિભાવ
ગૃહ વિભાગે ટુ-વ્હીલર ચલાવતા વાહનચાલકો માટે હેલ્મેટ ફરજિયાત કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
Published : May 2, 2026 at 8:43 PM IST
જુનાગઢ : બે દિવસ પહેલા રાજ્યના ગૃહ વિભાગે ટુ-વ્હીલર ચલાવતા વાહનચાલકો માટે હેલ્મેટ ફરજિયાત કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. પોલીસ વિભાગને બાઈક પર જઈ રહેલા બે વ્યક્તિઓ હેલ્મેટ પહેરેલા છે કે નહીં તેની અમલવારી કરીને હેલ્મેટના કાયદાનું પાલન કરાવવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
આ અમલવારી વચ્ચે જુનાગઢના લોકોએ પણ શહેરી વિસ્તારમાં વાહન ચાલક અને તેની પાછળ બેઠેલા વ્યક્તિ માટે ફરજિયાત હેલ્મેટના કાયદામાં થોડી રાહત આપવી જોઈએ અને આ કાયદાનો અમલ શહેરી વિસ્તાર બહાર કે જ્યાં ટુ વ્હીલર વાહન 40 km અથવા તો તેની વધારે ઝડપથી ચાલતા હોય છે, ત્યાં ફરજિયાત હેલ્મેટનો કાયદો અમલી બનાવવો જોઈએ, તેવી સામાન્ય વાત લોકોમાં ચર્ચાઈ રહી છે.
હેલ્મેટ ફરજિયાતનો કાયદો કે જે ટુ વ્હીલર ચલાવતા વાહન ચાલક અને પાછળ બેઠેલી વ્યક્તિ માટે ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યો છે. શહેરી વિસ્તારમાં અમલવારી હળવી થાય તેવી માંગ જુનાગઢવાસીઓ કરી રહ્યા છે. હેલ્મેટ પહેરવું આપડી સુરક્ષા માટે સારુ છે અને તેના કાયદાને પણ અમલમાં મૂકવો જોઈએ, પરંતુ જે અકસ્માતોને કારણે વ્યક્તિઓના જીવ જાય છે તે પૈકીના મોટાભાગના અકસ્માતોના કિસ્સાઓ હાઈવે પર થતા હોય છે. જ્યાં વાહનની ગતિ મર્યાદા 40 કિલોમીટર અથવા તો તેનાથી વધારે હોય છે. હાઇવે પર ફરજિયાત હેલ્મેટનો કાયદો યોગ્ય અને અનુરૂપ છે, પરંતુ શહેરી વિસ્તારમાં જ્યાં વાહનની ગતિ 30 થી 40 કિલોમીટરની મર્યાદામાં રહે છે. જેથી શહેરી વિસ્તારને ફરજિયાત હેલ્મેટ ના કાયદામાંથી રાહત આપવી જોઈએ, તેવું જુનાગઢના સ્થાનિક વાહન ચાલકો માની રહ્યા છે.
જુનાગઢના એક વાહન ચાલક દિવ્યાંશુ વૈષ્ણવે ETV BHARAT સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, એમ.એ.સી.પી કાયદામાં ફેરફાર કરવાથી જ અવારનવાર ફરજિયાત હેલ્મેટના કાયદાને લઈને લોકોમાં ગળમથલ અથવા તો ચિંતા ઊભી થાય છે, તેને નિવારી શકાય તેમ છે. બાકી ગૃહ વિભાગ પોલીસ કર્મચારીઓને હેલ્મેટના કાયદાની અમલવારી કરવી આવો પરિપત્ર કે આદેશ કરે ત્યારે પોલીસના જવાનો પણ તેનો અમલ કરવા માટે બંધાયેલા હોય છે. એમ.એ.સી.પી કાયદા અંતર્ગત ટુ વ્હીલર વાહન ચાલક અને તેની પાછળ બેઠેલા વ્યક્તિએ પણ ફરજિયાત હેલ્મેટ પહેરવું તેવો ઉલ્લેખ હાઇવે પર કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આ જ પ્રકારનો અમલ કે ઉલ્લેખ શહેરી વિસ્તારમાં એમ.એ.સી.પી કાયદા અંતર્ગત થયો નથી.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "જો વિધાનસભામાં એમ.એસ.સી.પી કાયદામાં ફેરફાર કરવામાં આવે અને સુધારો પસાર થતા દર વર્ષે ફરજિયાત હેલ્મેટના કાયદાને લઈને સામાન્ય વાહનચાલકો અને પોલીસના જવાનો વચ્ચે જે સંઘર્ષ થાય છે, તેમાંથી પણ બચી શકાય છે. હાલ પોલીસ વિભાગ પાસે પણ આ સમસ્યાનો કોઈ ઉકેલ નથી. જ્યાં સુધી સરકાર એમ.એ.સી.પી કાયદામાં કોઈ ફેરફાર ન કરે ત્યાં સુધી આ જ પ્રકારે હેલ્મેટના કાયદાની અમલવારીને લઈને વાહન ચાલકોમાં રોષ જોવા મળતો હોય છે. કાયદાની અમલવારીને લઈને રાજ્યની કોર્ટો પણ કેટલીક રાહતો શહેરી વિસ્તારના વાહનચાલકોને આપતી હોય છે, પરંતુ આનું અંતિમ નિરાકરણ એમ.એ.સી.પી કાયદામાં ફેરફાર જ યોગ્ય ગણવામાં આવશે."
વાહન ચાલક હર્ષદભાઈ એ પોતાનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, "ફરજિયાત હેલ્મેટનો કાયદો સારો છે, પરંતુ જ્યાં અકસ્માતોની સંખ્યા સૌથી વધારે છે તેવા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ અને હાઇવે પર જ તેની અમલવારી કરવી જોઈએ. શહેરી વિસ્તારમાં પણ અકસ્માતો થાય છે પરંતુ તે હાઇવે પર થતા અકસ્માતોની જેમ પ્રાણ ઘાતક હોતા નથી. શહેરી વિસ્તારમાં થતા અકસ્માતો રેર માનવામાં આવે છે. જેથી શહેરી વિસ્તારમાં કાયદાની અમલવારીને લઈને રાહત આપવી જોઈએ. શહેરી વિસ્તારની મુખ્ય સમસ્યા ખરાબ માર્ગોની છે ત્યારે લોકો પણ ખરાબ માર્ગોથી માનસિક રીતે હવે ખૂબ હેરાન થાય છે. સરકારે ખરાબ માર્ગોને સુધારવાની દિશામાં પણ કામ કરવું જોઈએ."
