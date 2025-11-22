ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં આજથી 2 દિવસ મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ કેમ્પ, મતદારોએ સ્વયંમ ઉપસ્થિત રહીને લીધો ભાગ

આવેદનપત્ર ભરવામાં કોઈ મુશ્કેલી હોય તેવા પ્રત્યેક મતદારને મતદાન મથકમાં સહયોગ આપીને તેમનું અરજીપત્રક સ્વીકારી રહ્યા છે.

જુનાગઢમાં આજથી બે દિવસ મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ કેમ્પ
જુનાગઢમાં આજથી બે દિવસ મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ કેમ્પ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 22, 2025 at 5:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ : જિલ્લામાં 4 નવેમ્બરથી સમગ્ર રાજ્યમાં મતદાન યાદી સુધારણા અભિયાન શરૂ થયું છે. જે અંતર્ગત 22 અને 23 તારીખ દરમિયાન પ્રત્યેક મતદાન મથકમાં BLOની ઉપસ્થિતિની વચ્ચે વિશેષ સુધારણા અભિયાન શરૂ થયું છે. જેમાં જુનાગઢ વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં પ્રત્યેક BLO મતદાન મથકમાં હાજર રહીને ભરેલા આવેદનપત્રો સ્વીકારી રહ્યા છે, તો સાથે સાથે આવેદનપત્ર ભરવામાં કોઈ મુશ્કેલી હોય તેવા પ્રત્યેક મતદારને મતદાન મથકમાં સહયોગ આપીને તેમનું અરજીપત્રક સ્વીકારી રહ્યા છે.

આજથી 2 દિવસ ખાસ મતદાર યાદી સુધારણા કેમ્પ

આજે અને આવતીકાલે પ્રત્યેક મતદાન મથકમાં મતદાર યાદી સુધારણા અંતર્ગત BLOની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ખાસ સુધારણા કેમ્પ શરૂ થયો છે. આજે અને આવતીકાલે સવારના 9 વાગ્યાથી લઈને બપોરના ત્રણ વાગ્યા સુધી પ્રત્યેક મતદાન મથકના બીએલઓ સ્વયં ઉપસ્થિત રહીને મતદાન યાદી સુધારણા અંતર્ગત પ્રત્યેક મતદારને આપેલું આવેદનપત્ર મતદાન મથકમાં સ્વીકારીને કોઈપણ મતદારને આ પત્રક ભરવા માટે કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલી કે પરેશાની થતી હોય તે સ્થિતિમાં તેની મદદ કરીને ફોર્મ ભરવાની સાથે સાચું ભરેલું ફોર્મ સ્વીકારવાની કામગીરી પણ આજે અને આવતીકાલે વિશેષ કેમ્પ મારફતે કરવામાં આવી રહી છે.

મતદારોએ સ્વયંમ ઉપસ્થિત રહીને લીધો ભાગ (ETV Bharat Gujarat)
મતદારોએ સ્વયંમ લીધો ભાગ
મતદારોએ સ્વયંમ લીધો ભાગ (ETV Bharat Gujarat)

જુનાગઢ જિલ્લામાં 4 લાખ કરતા વધારે મતદારોના ડેટા ડિજિટલ

જુનાગઢમાં અત્યાર સુધીમાં 4,27,733 જેટલા મતદારોના ડેટા ડિજિટલ કરવામાં આવ્યા છે. 4 ડિસેમ્બર સુધી મતદાર યાદી સુધારણા અભિયાન સતત ચાલતું જોવા મળશે. આ દરમિયાન મોટાભાગના મતદારો કે જે મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા છે, તેની સંશોધિત અને નવી મતદાર યાદી બનવા જઈ રહી છે, તો સાથે સાથે મરણ ગયેલા મતદારોના નામ મતદાર યાદીમાંથી કમી કરવાની સાથે એક કરતાં વધારે જગ્યા પર નોંધાયેલા મતદારોના નામ સુધારણા મતદાર યાદી બાદ સંશોધિત યાદીમાંથી દૂર કરવાની પ્રક્રિયા પણ શરુ થશે.

મતદારોએ સ્વયંમ લીધો ભાગ
મતદારોએ સ્વયંમ લીધો ભાગ (ETV Bharat Gujarat)
મતદારોએ સ્વયંમ લીધો ભાગ
મતદારોએ સ્વયંમ લીધો ભાગ (ETV Bharat Gujarat)

આ સિવાય એવા કેટલાક મતદારો છે, કે જેનું નામ મતદાર યાદીમાં નહીં હોય તેને ચૂંટણી પંચના નિયમ અને યોગ્ય પુરાવાને આધારે નવી મતદાર યાદીમાં સામેલ કરવાની પણ શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે.

આ પણ વાંચો...

  1. કોડીનારમાં BLOના પરિવારે મૃતદેહ સ્વીકાર્યો, કહ્યું-"સરકારે રજૂઆત સાંભળી, અમને સંતોષ છે"
  2. ગીર સોમનાથ: ઉના તાલુકાના 216 BLO શિક્ષકોએ SIR ની કામગીરી કરી બંધ, ‘ઓન-ડ્યુટી’ની માંગ ઉગ્ર

TAGGED:

JUNAGADH SIR ELECTION COMMISSINOR
JUNAGADH SIR
JUNAGADH VOTER
JUNAGADH
VOTER LIST REVISION PROGRAM CAMP

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.