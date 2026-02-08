ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં પ્રાચીન અને અર્વાચીન હાલરડાઓનો સંયોગ, મહિલાઓએ વિસરાતી જતી પરંપરાને યાદ કરી

100 જેટલી બહેનોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લઈને વિસરાતી જતી આ પ્રાચીન ધર્મ સાહિત્યની પરંપરાને ફરી એક વખત લોક મૂખે લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

જુનાગઢમાં પ્રાચીન અને અર્વાચીન હાલરડાઓનો સંયોગ
જુનાગઢમાં પ્રાચીન અને અર્વાચીન હાલરડાઓનો સંયોગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 8, 2026 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ : હાલરડુ પ્રાચીન અને અર્વાચીન સંસ્કૃતિ અને લોકસાહિત્ય જે આજે આધુનિક યુગમાં ભુલાતું જાય છે, જેને ધ્યાને રાખીને જુનાગઢની નારી શક્તિ ગ્રુપ દ્વારા ગુજરાતની પ્રાચીનતમ પરંપરા અને સંસ્કૃતિ નવી પેઢીની મહિલાઓમાં આવે અને હાલરડા ફરીથી લોકજીભે ગવાતા થાય તે માટે હાલરડા ગાવાની એક નાનકડી સ્પર્ધાનું આયોજન કર્યું હતું. જેમાં જુનાગઢ શહેરની 100 જેટલી બહેનોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લઈને વિસરાતી જતી આ પ્રાચીન ધર્મ સાહિત્યની પરંપરાને ફરી એક વખત લોક મૂખે લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

જુનાગઢમાં યોજાઈ હાલરડા ગાવાની સ્પર્ધા

નારી શક્તિ મંડળ દ્વારા જુનાગઢમાં હાલરડા ગાવાની એક સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું હતું. જેમાં જુનાગઢ શહેરની 100 જેટલી મહિલાઓએ ખૂબ જ ઉત્સાહક ભેર ભાગ લઈને ભારતની આ પ્રાચીનતમ અને સાહિત્ય સાથે જોડાયેલી લોક કલા ફરી એક વખત લોકોના મુખે ગવાતી જોવા મળે તે માટેનો પ્રયાસ કર્યો હતો. હાલરડા સાહિત્યનો એક વિશેષ પ્રકાર છે, જેમાં અલગ અલગ લય, ઢાળ અને સૂરમાં તે ગવાતું હોય છે.

જુનાગઢમાં પ્રાચીન અને અર્વાચીન હાલરડાઓનો સંયોગ (ETV Bharat Gujarat)

આજે પણ ગામડાઓની મહિલાઓ પોતાના નવજાત બાળકને સુવડાવવા માટે હાલરડા ગાતી જોવા મળે છે, પરંતુ જ્યારે શહેરની વાત કરીએ ત્યારે આ પ્રાચીનતમ પરંપરા ક્યાંક લુપ્ત થઈ ગઈ હોય તેવું જોવા મળે છે. જેને ધ્યાને રાખીને નારી શક્તિ મંડળ દ્વારા શહેરની મહિલાઓ પણ હવે હાલરડા પ્રત્યે સભાન બને અને આપણી સંસ્કૃતિ ફરી એક વખત પ્રત્યેક ઘરમાં નવજાત બાળકના આવવાની સાથે આ સંસ્કૃતિ ફરી એક વખત પ્રચલિત થાય તે માટેનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો છે.

100 જેટલી બહેનોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો
100 જેટલી બહેનોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો (ETV Bharat Gujarat)

મેઘાણીએ હાલરડા પર લખ્યું પુસ્તક

જેણે સૌરાષ્ટ્રની રસધાર નામનું પુસ્તક લખ્યું છે, તેવા ગુજરાતના શિરમોર લેખક અને સાહિત્યકાર ઝવેરચંદ મેઘાણીએ પણ પોતાના સાહિત્યમાં હાલરડાને અલગ સ્થાન આપ્યું છે. ઝવેરચંદ મેઘાણી દ્વારા હાલરડાના એક સંપુટ રુપે આખું પુસ્તક લખવામાં આવ્યું છે. જે સ્વયંમ તેમના દ્વારા પ્રકાશિત થયું છે. હાલરડાનું આટલું મોટું મહત્વ આજથી એક સદી પૂર્વે પણ હતું. શિવાજી જેવા અનેક વીર યોદ્ધાની યાદ સાથે આજે હાલરડુ સૌ કોઈને યાદ આવી જાય, પરંતુ આધુનિક સમયમાં આ હાલરડું આજે શહેરીકરણને કારણે લુપ્ત બની ગયું છે. જે ફરીથી લોકમુખે આવે તે માટે નારી શક્તિ મંડળનો આ પ્રયાસ હતો.

હાલરડાઓ
હાલરડાઓ (ETV Bharat Gujarat)
હાલરડાઓ
હાલરડાઓ (ETV Bharat Gujarat)

બાળકો માટે હાલરડાના અલગ અલગ પ્રકારો

હાલરડા ગુજરાતી ભાષાની એક લોક કવિતા તરીકે પણ એટલાજ પ્રસિદ્ધ છે, જે નવજાત બાળકને સુવડાવા માટે તેની માતા અથવા તો પરિવારની કોઈ મહિલા દ્વારા હાલરડું ગાવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે હાલરડાને ત્રણ વિભાગમાં વિભાજીત કરાયું છે. જેમાં સૂતક હાલરડા, દૈનિક હાલરડા અને વિષાદ હાલરડા જેમાં સૂતક હાલરડાનો પ્રકાર બાળકના જન્મ પછી સૂતકના સમયમાં ગાવામાં આવે છે. જેથી તેને સૂતક હાલરડા તરીકે અલગ ઓળખ મળી છે.

100 જેટલી બહેનોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો
100 જેટલી બહેનોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો (ETV Bharat Gujarat)

દૈનિક હાલરડા કે જે બાળકના જન્મ પછી દિવસ દરમિયાન તેને સુવડાવવા માટે હાલરડા ગવાતા હોય છે. જેમાં નવજાત બાળકની માતા અને પરિવારની મહિલાઓ દ્વારા હાલરડું ગાવામાં આવતુ હોય છે. હાલરડાનો અંતિમ પ્રકાર વિષાદ હાલરડાનો છે. જે બાળકના મૃત્યુ પછી શોક માટે ગાવામાં આવતા હોય છે.

આ પણ વાંચો...

  1. ભાવનગરમાં 222 ફોટોગ્રાફર અને 260 ચિત્રકારના ચિત્રોનું પ્રદર્શન, દર વર્ષે સ્પર્ધા માટે ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન
  2. શુરવીરોને પોંખનારા સાહિત્ય સર્જકોનો સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં ફાળો

TAGGED:

ANCIENT AND MODERN HALRADA
MEGHANI BOOK HALRADA
HALRADA SINGING COMPETITION
GUJARATI CULTURE
JUNAGADH HALRADA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.