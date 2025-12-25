ETV Bharat / state

2022 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં રજત પદક વિજેતા ખેલાડી પ્રિયંકા ગૌસ્વામી સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત

વર્ષ 2036માં ગુજરાતમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. જેને ગુજરાતની સાથે સમગ્ર દેશના ખેલાડીઓ માટે એક સુવર્ણ અવસર પણ ગણાવ્યો છે.

રજત પદક વિજેતા ખેલાડી પ્રિયંકા ગૌસ્વામી
જુનાગઢ : લંડનમાં વર્ષ 2022માં આયોજિત કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પેદલ ચાલમાં રજત પદક વિજેતા પ્રિયંકા ગૌસ્વામીએ ETV ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાત કરી હતી. વર્ષ 2036માં ગુજરાતમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. જેને ગુજરાતની સાથે સમગ્ર દેશના ખેલાડીઓ માટે એક સુવર્ણ અવસર પણ ગણાવ્યો છે.

ગુજરાતમાં આયોજિત કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ભારતના ખેલાડીઓ અને તેની પ્રતિભાવોને બહાર લાવવાની સાથે પાછલા કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં જેટલા મેડલો ભારતે જીત્યા છે, તેના કરતાં અનેક ગણા મેડલો ભારતના ખેલાડીઓ ગુજરાતમાં આયોજિત કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પ્રાપ્ત કરશે તેવો આશાવાદ પણ વ્યક્ત કર્યો હતો.

પ્રિયંકા ગૌસ્વામી સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત (ETV Bharat Gujarat)

કોમનવેલ્થ ગેમ્સને સુવર્ણ અવસર ગણાવતી પ્રિયંકા ગૌસ્વામી

જુનાગઢ ખાતે આજે સાંસદ ખેલ મહાકુંભ સભા રમતગમત સ્પર્ધાનું આયોજન થયું હતું. જેમાં વર્ષ 2022માં લંડનમાં આયોજિત કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પેદલ ચાલમાં રજત પદક વિજેતા ખેલાડી પ્રિયંકા ગૌસ્વામીએ ETV ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી. ભારતના ખેલાડીઓમાં રમતગમતની ક્ષમતા ભરપૂર પ્રમાણમાં પડી છે, તેને જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાએથી બહાર લાવીને રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરની સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ખેલાડીઓએ તૈયાર કરવામાં આવે તો ભારત પણ દુનિયાના તમામ રમત ગમત ના આયોજનમાં મેડલ મેળવી શકે તેટલા સક્ષમ ખેલાડીઓ ધરાવતો દેશ છે. જ્યાં ખેલ અને ખેલાડીની કમી આજે પણ જોવા મળતી નથી.

રજત પદક વિજેતા ખેલાડી પ્રિયંકા ગૌસ્વામી
2022 લંડન કોમનવેલ્થમાં પદક

પ્રિયંકા ગૌસ્વામીએ પેદલ ચાલમાં વર્ષ 2022માં લંડનમાં આયોજિત કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભાગ લીધો હતો અને ભારતના ખેલાડી તરીકે તેમણે સિલ્વર મેડલ જીતીને કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતનું નામ બુલંદ કર્યુ હતું. પ્રિયંકા ગૌસ્વામી પોતે માને છે કે, તાલુકા, જિલ્લા રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે ધીમે ધીમે ખેલાડીઓએ ખૂબ જ હિંમત અને ધીરજ સાથે કોઈ એક રમતમાં આગળ વધવું જોઈએ. રાષ્ટ્રીય કે આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ એક બે વર્ષમાં તૈયાર થતા નથી. ખેલાડીઓ ખૂબ જ ધીરજ સાથે તેની મનપસંદ રમતમાં યોગ્ય માર્ગદર્શન સાથે આગળ વધવું જોઈએ, તો આંતરરાષ્ટ્રીય રમત ગમતના મેદાનમાં પણ ભારતના ખેલાડી પોતાની બાદશાહત ઊભી કરી શકે તેવા શક્તિશાળી છે.

ખેલ મહોત્સવ નવા ખેલાડીને તૈયાર કરવામાં મદદરૂપ

ખેલ મહોત્સવ જિલ્લા રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓને તૈયાર કરવા માટે ખૂબ મહત્વનો સાબિત થાય છે. આવા રમતગમતના આયોજનથી નવા ખેલાડીઓની ઓળખ થાય છે. જેને યોગ્ય તાલીમ અને વિશેષ રમતગમતનું પ્રશિક્ષણ આપીને ખેલાડીને તૈયાર કરવા માટે મદદરૂપ બનતું હોય છે. ગુજરાત અને ભારતના ખેલાડીઓ 2036ના રાષ્ટ્રમંડળ ખેલોની તૈયારી અત્યારથી શરૂ કરે તો તેમાં ખૂબ સારું યોગદાન મેડલ જીતવામાં ભારતના ખેલાડીઓ આપી શકે છે, તેઓ ખુદ નવા વર્ષની આવનારી કોમનવેલ્થ ગેમ્સની તૈયારીમાં લાગી ચૂકી છે. આવનારા કોમનવેલ્થમાં ભારતના ખેલાડીઓ ગત કોમનવેલ કરતા વધારે મેડલ જીતશે તેવો આશાવાદ પણ લંડન કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં રજત પદક જીતનાર પ્રિયંકા ગૌસ્વામીએ વ્યક્ત કર્યો છે.

