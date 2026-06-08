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જૂનાગઢ: સરકારી પ્રાથમિક કન્યા શાળામાં એડમિશન માટે ભારે ભીડ, દર વર્ષે 312 વિદ્યાર્થીઓ ખાનગી સ્કુલો છોડી મેળવે છે પ્રવેશ

શાળામાં વર્તમાને ૭૫૦ વિદ્યાર્થીઓ સવાર અને બપોરની બે પાળીમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે.

જૂનાગઢ: સરકારી પ્રાથમિક કન્યા શાળામાં એડમિશન માટે ભારે ભીડ
જૂનાગઢ: સરકારી પ્રાથમિક કન્યા શાળામાં એડમિશન માટે ભારે ભીડ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 8, 2026 at 4:10 PM IST

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જૂનાગઢ: આજથી પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓમાં શૈક્ષણિક કાર્ય શરૂ થયું છે. ત્યારે જૂનાગઢની સૌથી સફળ સરકારી પ્રાથમિક કન્યા શાળા — પીએમ શ્રી કન્યા શાળા નંબર ૪ — માં વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશ મેળવવા માટે વાલીઓમાં રીતસર દોડાદોડી જોવા મળી રહી છે.

સામાન્ય રીતે ખાનગી શાળાઓમાં એડમિશન માટે ભારે ઘસારો જોવા મળે છે, પરંતુ અહીં ઉલટી ગંગા વહેતી જોવા મળી રહી છે. ઘણા વાલીઓએ ખાનગી શાળાઓમાંથી પોતાના બાળકોનું એડમિશન કેન્સલ કરાવીને આ સરકારી કન્યા શાળામાં પ્રવેશ લીધો છે. દર વર્ષે અંદાજે ૩૦૦થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ ખાનગી તેમજ અન્ય શાળાઓમાંથી આ શાળામાં આવી રહ્યા છે.

પીએમ શ્રી કન્યા શાળા નંબર ૪ જૂનાગઢ (ETV Bharat Gujarat)

શાળાની વર્તમાન સ્થિતિ

શાળામાં વર્તમાને ૭૫૦ વિદ્યાર્થીઓ સવાર અને બપોરની બે પાળીમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. સવારે ધોરણ ૧ થી ૪ અને બપોરે ધોરણ ૫ થી ૮ના વર્ગો ચાલે છે.

પીએમ શ્રી કન્યા શાળા નંબર ૪ જૂનાગઢ
પીએમ શ્રી કન્યા શાળા નંબર ૪ જૂનાગઢ (ETV Bharat Gujarat)

પ્રિન્સિપાલ અલ્તાફ અલી વિરાણીએ જણાવ્યું કે, “પાછલા ઘણા વર્ષોથી અમારી શાળા એડમિશન માટે ચર્ચામાં રહે છે. સામાન્ય રીતે ખાનગી શાળાઓમાં જ એડમિશનની ભીડ જોવા મળે છે, પરંતુ અમારી શાળામાં દર વર્ષે ૩૦૦થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ ખાનગી શાળાઓમાંથી આવે છે. અમારી ક્ષમતા ૭૫૦ વિદ્યાર્થીઓની છે, તેમ છતાં અમે યોગ્ય વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન આપીને તેમના અભ્યાસમાં મદદરૂપ બનીએ છીએ.”

પીએમ શ્રી કન્યા શાળા નંબર ૪ જૂનાગઢ
પીએમ શ્રી કન્યા શાળા નંબર ૪ જૂનાગઢ (ETV Bharat Gujarat)

વાલીઓ શું કહે છે?

અમદાવાદથી જૂનાગઢ આવેલા વાલી અમિત ચુડાસમાએ કહ્યું, “અમારા બાળકો અમદાવાદની ખાનગી શાળામાં અભ્યાસ કરતા હતા. પારિવારિક સંજોગોને કારણે અમે જૂનાગઢ આવ્યા છીએ. અહીં શિક્ષણની ગુણવત્તા સારી છે અને શિક્ષકો-વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે પારિવારિક વાતાવરણ છે. તેથી અમે સરકારી કન્યા શાળા નંબર ૪માં જ એડમિશન લીધું છે.”

પીએમ શ્રી કન્યા શાળા નંબર ૪ જૂનાગઢ
પીએમ શ્રી કન્યા શાળા નંબર ૪ જૂનાગઢ (ETV Bharat Gujarat)

બીજા એક વાલી અમિત વાજાએ જણાવ્યું કે, “પાછલા કેટલાક વર્ષોથી આ શાળાની શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિ, પરિણામો અને વાલીઓ સાથેના વ્યવહારથી અમે પ્રભાવિત છીએ. તેથી અમે અમારા પાંચ વર્ષના પોત્રને અહીં અભ્યાસ કરાવવા માગીએ છીએ.”

પીએમ શ્રી કન્યા શાળા નંબર ૪ જૂનાગઢ
પીએમ શ્રી કન્યા શાળા નંબર ૪ જૂનાગઢ (ETV Bharat Gujarat)

શાળાની આધુનિક સુવિધાઓ

શાળામાં શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે સાંસ્કૃતિક, કલાત્મક, રમતગમત, સંગીત અને નાટ્ય જેવી અનેક પ્રવૃત્તિઓ યોજવામાં આવે છે. શાળાનું સંપૂર્ણ પરિસર સીસીટીવી કેમેરાથી સજ્જ છે. દરેક વર્ગખંડમાં ડિજિટલ સ્માર્ટ બોર્ડ અને પ્રોજેક્ટર છે. વિદ્યાર્થીઓને કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન આપવા માટે અત્યાધુનિક કોમ્પ્યુટર લેબ અને વિવિધ વિષયો માટે વિશેષ લેબોરેટરીઓ છે. વિદ્યાર્થીઓને પૌષ્ટિક મધ્યાહ્ન ભોજન પણ પૂરું પાડવામાં આવે છે. આ તમામ કારણોસર જૂનાગઢની પીએમ શ્રી કન્યા શાળા નંબર ૪ વાલીઓની પ્રથમ પસંદ બની રહી છે.

જૂનાગઢ: સરકારી પ્રાથમિક કન્યા શાળામાં એડમિશન માટે ભારે ભીડ
જૂનાગઢ: સરકારી પ્રાથમિક કન્યા શાળામાં એડમિશન માટે ભારે ભીડ (ETV Bharat Gujarat)
પીએમ શ્રી કન્યા શાળા નંબર ૪ જૂનાગઢ
પીએમ શ્રી કન્યા શાળા નંબર ૪ જૂનાગઢ (ETV Bharat Gujarat)

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