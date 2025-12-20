ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં કોલેજ સ્ટુડન્ટ્સે ફુલ અને ફળમાંથી ઘર સુશોભનની વસ્તુઓ બનાવી, કલા કારીગીરી જોઈને લોકો થયા મંત્રમુગ્ધ

કાચ અને લાકડાની ફ્રેમ સિવાય તમામ ચીજ વસ્તુઓ ફળ, ફૂલ અને તેના છોડમાંથી પ્રાપ્ત કરીને બનાવવામાં આવી છે.

જુનાગઢ બાગાયત કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ ફુલ અને ફળથી બનાવી મનમોહક આઈટમ
જુનાગઢ બાગાયત કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ ફુલ અને ફળથી બનાવી મનમોહક આઈટમ (ETV Bharat Gujarat)
Published : December 20, 2025 at 6:25 PM IST

જુનાગઢ : જિલ્લાની એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીની બાગાયત કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા મંત્રમુગ્ધ કરી મૂકે તે પ્રકારે વેસ્ટ ફુલ અને ફળોમાંથી વિવિધ સુશોભનની આઈટમો બનાવીને સૌને ચોંકાવી દીધા હતા. વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જે આર્ટીકલ બનાવવામાં આવ્યા છે, તેમાં કાચ અને લાકડાની ફ્રેમ સિવાય તમામ ચીજ વસ્તુઓ ફળ, ફૂલ અને તેના છોડમાંથી પ્રાપ્ત કરીને બનાવવામાં આવી છે.

પ્રથમ નજરે જોતા જ આ કોઈ પેઇન્ટિંગ હોય તે પ્રકારના આર્ટીકલો લાગી રહ્યા હતા, પરંતુ તે સાચા ફૂલોના પાંદડા અને ફૂલ છોડના ઝાડના કેટલાક ભાગોનો ઉપયોગ કરીને કોઈ પણને આકર્ષિત કરી મૂકે તે પ્રકારના સુશોભનના આર્ટીકલો તૈયાર કર્યા છે.

જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીની બાગાયત કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વેસ્ટમાંથી બેસ્ટનું ઉત્તમ કલાના દર્શન કરાવ્યા છે. બાગાયત કોલેજમાં સ્નાતક અને અનુસ્નાતકનો અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તેના અભ્યાસમાં આવતા ફળ ફૂલોનો ઉપયોગ કરીને આ વિદ્યાર્થીઓએ શિક્ષણ લેવાની સાથે ફળ અને ફૂલ ઘરમાં ગૃહ સુશોભન માટે પણ ખૂબ સારો વિકલ્પ બની રહે છે, તેનું ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત પણ પૂરું પાડ્યું હતું.

સામાન્ય રીતે ફળ અને ફૂલનો ઉપયોગ કર્યા બાદ તેને આપણે વેસ્ટ તરીકે ફેંકી દેતા હોઈએ છીએ, આવા જ ફેંકેલા વેસ્ટમાંથી કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓએ સૌ કોઈને મંત્રમુક્ત કરી મૂકે તે પ્રકારે અનેક આર્ટિકલો બનાવ્યા છે. જેમાં ગૃહ સુશોભનની સાથે ફેશન જ્વેલરી, પેઇન્ટિંગ ફોટોગ્રાફ, વોલ પેપર, કિચેઈન અને એવી અનેક ચીજ વસ્તુઓ બનાવી છે, કે જેની બનાવટ પાછળ ફળ અને ફૂલના સુકાયેલા ભાગોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોય.

વિદ્યાર્થીઓ નોકરી દાતા બને તેવો પ્રયાસ

કૃષિ ક્ષેત્રનું શિક્ષણ નોકરી નહીં, પરંતુ નોકરી દાતા માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ અહીંથી તેમનો સ્નાતક કે અનુસ્નાતકની સાથે ઉચ્ચ અભ્યાસ પૂર્ણ થયા બાદ સ્વયંમ નોકરી મેળવવાના પ્રયાસની સામે પોતે તેમણે મેળવેલા એગ્રીકલ્ચરના શિક્ષણને કેન્દ્ર સ્થાને રાખીને પોતે અન્ય લોકોને રોજગારી પૂરી પાડી શકે તેવા હેતુ માટે આ પ્રદર્શન આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું.

આજના પ્રદર્શનમાં અંદાજિત 200 કરતાં વધારે ચીજ વસ્તુઓ પ્રદર્શનમાં મૂકવામાં આવી હતી. તેને કોઈ પણ વ્યક્તિ ખરીદવા માંગે તો તેને ખરીદીને આપવાની પણ હતી. આ તમામ ચીજ વસ્તુઓ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓએ સ્વયંમ બનાવી છે.

વિવિધ ફળ અને ફૂલોનો થયો ઉપયોગ

બાગાયત કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓએ વિવિધ ફળ અને ફૂલો જેમાં ઝરબેરા, ગુલાબ, ગલગોટો જેવા અન્ય ફૂલની સાથે આ ફૂલના છોડના પાન ડાળખીનો પણ ઉપયોગ કરીને એકદમ આબેહૂબ વોલપેપર ચિત્રો કિચેઈન અને અનેક ચીજ વસ્તુઓ બનાવી હતી. બીજી તરફ સૌથી વધારે ધ્યાન આકર્ષિત કરતું લીલા નાળિયેરમાંથી બનાવવામાં આવેલું ફૂલદાની જેનો બે રીતે ઉપયોગ થયો હતો. લીલા નાળિયેરને ખૂબ જ આધુનિક રીતે કલર કરીને તેને ઘરના ફૂલદાની તરીકે સુશોભનના આર્ટીકલ તરીકે રાખી શકાય તેવો ઉપયોગ થયો હતો.

બીજી તરફ સુકાયેલા લીલા નાળિયેરના તોફાને પણ આ જ રીતે એકદમ ડેકોરેટિવ રીતે તૈયાર કરીને જાણે કે આ કોઈ ખૂબ મોંઘી કિંમતનું સુશોભનનું આર્ટીકલ છે, તે પ્રકારે તેને તૈયાર કરીને લોકોને પણ પ્રકૃતિની સાથે ઘરમાં જે ફૂલ અને ફળોનો વેસ્ટ છે, તેનો કઈ રીતે સદુપયોગ થઈ શકે અને આવા વેસ્ટમાંથી ઘરની શોભામાં કઈ રીતે વૃદ્ધિ કરી શકાય તે પ્રકારનુ એક દ્રષ્ટાંત પણ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ પૂરું પાડ્યું હતું.

