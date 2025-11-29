જૂનાગઢનું એ ઘર જ્યાં "લાલો" રહ્યો...ફિલ્મના શૂટિંગ બાદ મળી રહી છે પ્રસિદ્ધિ
જે ઘરમાં લાલો ગુજરાતી ચલચિત્ર નું ફિલ્માકન થયું છે તે મહિલાએ પોતાનો અનુભવ ETV Bharat ના માધ્યમથી શેર કર્યો, જુઓ...
Published : November 29, 2025 at 1:23 PM IST
જૂનાગઢ : ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો: શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે" સૌરાષ્ટ્રમાં બની છે. ફિલ્મનું મોટાભાગનું શૂટિંગ જૂનાગઢ શહેરમાં થયું છે. ફિલ્મના મુખ્ય પાત્ર 'લાલો' અને તેની પત્ની જે ઘરમાં રહે છે તે ઘર પણ જૂનાગઢ શહેરના ફુલિયા હનુમાન વિસ્તારમાં આવેલી છું. આ ઘરમાં જ ઘણા બધા શોટ લેવામાં આવ્યા છે. મકાન માલિક હંસાબેન વાજાએ ફિલ્મના શુટીંગ અને દ્રશ્યોને લઈ ETV Bharat સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી, જુઓ...
એ ઘર જ્યાં "લાલો" રહ્યો
ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો: શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે" હાલ ખૂબ પ્રસિદ્ધ થઈ રહી છે. લોકો ફિલ્મના વખાણ કરતા થાકતા નથી, અને ફિલ્મની સ્ટાર કાસ્ટ પર પ્રેમ વરસાવી રહ્યા છે. બીજી તરફ જૂનાગઢનો ફુલિયા હનુમાન વિસ્તાર પણ અચાનક પ્રસિદ્ધિ પામી રહ્યો છે. કારણ કે, આ વિસ્તારમાં આવેલા એક ઘરને ફિલ્મના મુખ્ય પાત્ર લાલોનું ઘર બતાવવામાં આવ્યું છે. ઉપરાંત મોટાભાગનું શુટીંગ પણ અહીં જ થયું છે.
જૂનાગઢમાં થયું મોટાભાગનું શૂટિંગ
"લાલો" ફિલ્મ જૂનાગઢના રીક્ષા ચાલકના જીવનની આસપાસ ફરે છે. આ વ્યક્તિ નશામાં ધૂત થઈને પોતાના પરિવાર અને જીવનને બરબાદ કરી નાખે છે. આ પાત્રની આસપાસ ચલચિત્રની સમગ્ર કથા લખવામાં આવી હતી. ફિલ્મમાં લાલો, તેનો પરિવાર અને તેનું કેન્દ્રસ્થાને રહ્યા હતા. આ ઘર જૂનાગઢના ફુલીયા હનુમાન વિસ્તારમાં આવેલું છે. ફિલ્મના ઘણા દ્રશ્ય આ ઘરમાં જ ફિલ્માવ્યા છે. જૂનાગઢમાં આવેલું લાલાનું આ ઘર હાલમાં 'ટોક ઓફ ધ ટાઉન' પણ બન્યું છે.
આ ઘરમાં રહેતા હંસાબેન વાજાએ જણાવ્યું કે," આ ફિલ્મ 'લાલા' પર બનતી હતી માટે અમે ખુશ હતા. ફિલ્મનું શૂટિંગ 10-12 દિવસથી વધુ ચાલ્યું હતું. અમારા ઘરની જૂની વસ્તુઓ પણ જેમની તેમ રાખવામાં આવી હતી. આ બધું ભગવાનની દયાથી જ થયું છે."
ચીજવસ્તુઓ જેમની તેમ રાખી : આ ફિલ્મની પટકથા એક એવા પરિવારને લઈને લખવામાં આવી હતી જે બિલકુલ ગરીબ અવસ્થામાં પોતાનું જીવન નિર્વાહ કરી રહ્યો હતો. જે ઘરમાં શૂટિંગ થયું છે ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારના ફેરફાર કરવામાં આવ્યા નહોતા. ઘરની જે ચીજ વસ્તુઓ જે હાલતમાં હતી તે જ હાલતમાં રાખી દ્રશ્યો કેમેરામાં કંડારવામાં આવ્યા હતા.
હાલમાં જ્યાં 'લાલો' સિનેમાઘરોમાં છવાઈ રહ્યું છે, બીજી તરફ જ્યાં ફિલ્મ બન્યું છે તે જગ્યાઓ વિશે જાણવા લોકો જિજ્ઞાસુ થયા છે. જે જગ્યા પર ફિલ્મનું શૂટિંગ કરવામાં આવ્યું હતું તે જગ્યાની મુલાકાતે પણ લોકો આવી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો...