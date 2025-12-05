જુનાગઢનું 'ભંગાર બજાર': એક સરખી દુકાનોની ડિઝાઇન માટે જાણીતો હતો આ વિસ્તાર; સમય બદલાતા નવાબી નગરનો ઇતિહાસ ભૂસાયો
નવાબી નગર જુનાગઢની ઐતિહાસિક ઇમારતો આજે પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે જજુમી રહી છે
Published : December 5, 2025 at 11:16 AM IST|
Updated : December 5, 2025 at 11:31 AM IST
જુનાગઢ: નવાબ મહાબત ખાનજી બીજાના સમયમાં જુનાગઢના દિવાન ચોકને ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ સ્થળ માનવામાં આવતું પણ આજે કાળક્રમે પરિસ્થિતિ બદલાતા ભંગાર બજાર અસ્તિત્વ ધરાવે છે. નવાબ મહાબત ખાન બીજાએ ચાંદની ચોક તરીકે ઓળખાતી જગ્યા રંગ મહેલ,આયના મહેલ તરીકે વિકસાવેલો. આ દરમિયાન ચાંદની ચોક કે મહાબત સર્કલમાં એક સરખી ડિઝાઇનની દુકાનો રાખવામાં આવેલી. આજે SBI બેન્ક છે તે ટંકશાળ હતી અને તેની પાછળના ભાગમાં માંગરોળ બ્લોક અને બીજા અન્ય બ્લોક આવેલા છે. એક વખતે આ વિસ્તારનો ભવ્ય દબદબો હતો. પરિસ્થિતિ બદલાતા કેવી રીતે આ વિસ્તારનો દબદબો ઓછો થયો તેના પર ખાસ અહેવાલ....
જુનાગઢના દિવાન ચોકમાં આવેલો માંગરોળ બ્લોક વિસ્તાર
જુનાગઢ આજે પણ નવાબી નગર તરીકે લોકોના માનસપટ પર એક અલગ ઓળખ અને છાપ ધરાવે છે.નવાબના શાસનથી મુક્ત થયાને આજે 75 વર્ષ કરતા પણ વધુ સમય વીતી ચૂક્યો છે તેમ છતાં નવાબી કાળમાં બનેલી ઇમારતો અને ખાસ વિશેષ પ્રસંગ અને પ્રદેશોને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવેલા બાંધકામો આજે પણ આટલા જ પ્રસિદ્ધ અને ઐતિહાસિક માનવામાં આવે છે. કાળક્રમે આ ઇમારતો આજે પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે જજુમી રહી છે પરંતુ નવાબના સમયમાં આ તમામ ઇમારતો જુનાગઢના એક જીવંત ઇતિહાસ તરીકે ઊભેલી જોવા મળતી હતી જેમાંનો એક છે દિવાન ચોક વિસ્તારમાં આવેલો માંગરોળ બ્લોક. આ એવી જગ્યા છે કે જ્યાં એક સરખી ડિઝાઇન વાળા વ્યાપારિક સંકુલો નવાબના સમયમાં બનાવવામાં આવ્યા હતા પરંતુ કાળક્રમે આજે અહીં આધુનિક સમયમાં ભંગાર બજાર તરીકે માંગરોળ બ્લોક ઓળખાઈ રહ્યો છે.
જુનાગઢના નવાબ મહાબતખાનજી બીજાએ સમગ્ર ભારતનો પ્રવાસ કરેલો પછી એમને એવું લાગેલું કે જુનાગઢને ભારતના બીજા શહેરો વિકસિત છે તેવું શણગારવું છે એટલા માટે તેમણે જુનાગઢને શણગારવાની શરૂઆત કરેલી. નવાબ મહાબત ખાન બીજાએ આપણે આજે જેને દિવાન ચોક કહીએ છીએ એ મહાબત સર્કલ કે ચાંદની ચોક તરીકે ઓળખાતી જગ્યા, રંગ મહેલ,આયના મહેલ છે તે વિસ્તાર તેમણે વિકસાવેલો. આ દરમિયાન ચાંદની ચોક કે મહાબત સર્કલમાં એક સરખી ડિઝાઇનની દુકાનો રાખવામાં આવેલી છે. આજે SBI બેન્ક બેસે છે તે ટંકશાળ હતી, તેની પાછળના ભાગમાં માંગરોળ બ્લોક અને બીજા અન્ય બ્લોક આવેલા છે તે દેશકાળ પરિસ્થિતિ સમય બદલાતા આજે ભંગાર બજાર આવેલી છે. એક વખતે આ વિસ્તારનો ભવ્ય દબદબો હતો. ડૉ.પ્રદ્યુમન ખાચર, ઇતિહાસકાર
ભૂતકાળમાં અનેક ફિલ્મનું થઇ ચુક્યુ છે શૂટિંગ
જુનાગઢના આ જ વિસ્તારમાં જ્હોન અબ્રાહમની 'RAW (Romeo Akbar Walter)' ફિલ્મનું શૂટિંગ થઇ ચુક્યુ છે. જુનાગઢના દાણાપીઠ અને સર્કલ ચોક વિસ્તારમાં ફિલ્મનું શૂટિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. શૂટિંગમાં આ વિસ્તારને પાકિસ્તાન બતાવવામાં આવ્યું હતું માટે આખા વિસ્તારમાં પાકિસ્તાન જેવો સેટ ઉભો કરવામાં આવ્યો હતો જ્યા એક્ટર જ્હોન અબ્રાહમને દોડતો બતાવવામાં આવ્યો હતો.
આ પણ વાંચો: