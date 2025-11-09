'આઝાદી કે તે પહેલાંના અખબારોનું રાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ બને' ? ઈતિહાસકાર હરીશ દેસાઈની માંગ
ભારતની આઝાદીનો ઇતિહાસ અને ભારત આઝાદ થયું તે પૂર્વે આઝાદીની ચળવળને ઉજાગર કરતા અખબારોનું મ્યુઝિયમ બનાવવા માટે ઇતિહાસકાર હરીશભાઈ દેસાઈએ ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે.
જુનાગઢ: 9મી નવેમ્બર એટલે જુનાગઢ. ઈતિહાસમાં ડોકિયુ કરીએ તો જુનાગઢના નવાબે જૂનાગઢનું જોડાણ પાકિસ્તાન સાથે કરતા શામળદાસ ગાંધીની આગેવાનીમાં આરઝી હકુમતની રચના કરવામાં આવી. જેને લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના ખુલ્લા અને સીધા આશીર્વાદ હતા.
આરઝી હકુમતની લડાઈ શરૂ થવાથી લઈને જુનાગઢના મુક્તિ દિવસ સુધીના પ્રસંગોને જે તે સમયના અખબારોએ ખૂબ પ્રાધાન્ય આપ્યું હતું, અને આ અખબારો થકી જ આરઝી હકુમતની લડાઈ મજબૂત રીતે લડી શકવામાં મદદ મળી હતી. આવા અખબારોનું રાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ થાય તેવી માંગ જૂનાગઢના ઇતિહાસકાર હરીશભાઈ દેસાઈ એ વ્યક્ત કરી છે.
અખબારોમાં આઝાદીનો અમર ઇતિહાસ
ભારતની આઝાદીનો ઇતિહાસ અને ભારત આઝાદ થયું તે પૂર્વે આઝાદીની ચળવળને ઉજાગર કરતા અને જેમાંથી આઝાદીની લડતના બીજ રોપાણા હતા, તેવા અખબારોનું એક મ્યુઝિયમ બનવું જોઈએ તેવી ઈચ્છા જૂનાગઢના ઇતિહાસકાર હરીશભાઈ દેસાઈએ કરી છે. 9મી નવેમ્બર જૂનાગઢનો મુક્તિ દિવસ છે, તેની પાછળ પણ અખબારોનું ખૂબ મોટું મહત્વ હતું.
આજે પણ 1947ના અખબારો જૂનાગઢની આરજી હકુમતની ચળવળ અને જુનાગઢ સ્વતંત્ર ભારતનો હિસ્સો બન્યો તેની તવારીખ અને ઇતિહાસ કેટલાક અખબારોમાં નોંધાયા હતા, જે આવનારી નવી પેઢી માટે પથદર્શક બને તે માટે 1947 અને તે પૂર્વેના અખબારોનું મ્યુઝિયમ બનવું જોઈએ તેવી માંગ ઈતિહાસકાર હરીશભાઈ દેસાઈએ કરી છે.
1947ના કેટલાક વર્તમાનપત્ર આજે પણ સંગ્રહિત
જુનાગઢના ઈતિહાસકાર હરીશભાઈ દેસાઈના પિતા ડો શંભુપ્રસાદ દેસાઈ પણ લેખક વિવેચક અને ભારતીય વહીવટી સેવાના ઉચ્ચ અધિકારી હોવાની સાથે તેઓ પણ જૂનાગઢના ઇતિહાસકાર હતા તેમના સમયમાં તેમણે પણ 1947 અને તે પૂર્વે છપાયેલા કેટલાક વર્તમાન પત્રો સાચવી રાખ્યા હતા. તેનો વારસો તેમણે તેમના પુત્ર હરીશભાઈ દેસાઈને આપ્યો છે.
આજે હરીશભાઈ પાસે આવા કેટલાક વર્તમાન પત્રો છે કે, જે 1947 કે તે પૂર્વે છપાયા હતા. આજે પણ તેમાં ભારતની આઝાદીની ચળવળનો ઇતિહાસ અને સમાચારો 75 વર્ષ પછી પણ એક નવો જોમ અને જુસ્સો કોઈ પણ વ્યક્તિમાં સંચાર કરી શકે છે. આવા શક્તિશાળી અખબારોનું રાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ બનવું જોઈએ.
જેથી આવનારી નવી પેઢી કે જેમણે આઝાદીની લડાઈ વિશે કશું સાંભળ્યું નથી, વાંચ્યું નથી કે આઝાદીના લડવૈયાઓની તસવીરો જોઈ નથી, આવા લોકો ભારતના ગૌરવવંતા ઇતિહાસને જોઈ શકે અને જાણી શકે તેમજ તેને સમજીને પોતાના જીવન ઘડતરમાં ઉતારી શકે, તે માટે પણ આવા અમૂલ્ય અખબારોનું મ્યુઝિયમ બનવું જોઈએ તે માટે ઈતિહાસકાર હરીશભાઈ દેસાઈએ પોતાનો મત વ્યક્ત કર્યો છે.