ETV Bharat / state

'આઝાદી કે તે પહેલાંના અખબારોનું રાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ બને' ? ઈતિહાસકાર હરીશ દેસાઈની માંગ

ભારતની આઝાદીનો ઇતિહાસ અને ભારત આઝાદ થયું તે પૂર્વે આઝાદીની ચળવળને ઉજાગર કરતા અખબારોનું મ્યુઝિયમ બનાવવા માટે ઇતિહાસકાર હરીશભાઈ દેસાઈએ ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે.

છાપામાં છપાયેલા જુનાગઢનો ગૌરવવંતો ઈતિહાસ
છાપામાં છપાયેલા જુનાગઢનો ગૌરવવંતો ઈતિહાસ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 9, 2025 at 7:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: 9મી નવેમ્બર એટલે જુનાગઢ. ઈતિહાસમાં ડોકિયુ કરીએ તો જુનાગઢના નવાબે જૂનાગઢનું જોડાણ પાકિસ્તાન સાથે કરતા શામળદાસ ગાંધીની આગેવાનીમાં આરઝી હકુમતની રચના કરવામાં આવી. જેને લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના ખુલ્લા અને સીધા આશીર્વાદ હતા.

આરઝી હકુમતની લડાઈ શરૂ થવાથી લઈને જુનાગઢના મુક્તિ દિવસ સુધીના પ્રસંગોને જે તે સમયના અખબારોએ ખૂબ પ્રાધાન્ય આપ્યું હતું, અને આ અખબારો થકી જ આરઝી હકુમતની લડાઈ મજબૂત રીતે લડી શકવામાં મદદ મળી હતી. આવા અખબારોનું રાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ થાય તેવી માંગ જૂનાગઢના ઇતિહાસકાર હરીશભાઈ દેસાઈ એ વ્યક્ત કરી છે.

આઝાદી કે તે પહેલાંના અખબારોનું રાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ બનાવવાની ઈતિહાસકાર હરીશ દેસાઈની માંગ (Etv Bharat Gujarat)

અખબારોમાં આઝાદીનો અમર ઇતિહાસ

ભારતની આઝાદીનો ઇતિહાસ અને ભારત આઝાદ થયું તે પૂર્વે આઝાદીની ચળવળને ઉજાગર કરતા અને જેમાંથી આઝાદીની લડતના બીજ રોપાણા હતા, તેવા અખબારોનું એક મ્યુઝિયમ બનવું જોઈએ તેવી ઈચ્છા જૂનાગઢના ઇતિહાસકાર હરીશભાઈ દેસાઈએ કરી છે. 9મી નવેમ્બર જૂનાગઢનો મુક્તિ દિવસ છે, તેની પાછળ પણ અખબારોનું ખૂબ મોટું મહત્વ હતું.

ઈતિહાસકાર હરીશ દેસાઈ પાસે આજે પણ સચવાયેલા છે આઝાદી સમયના અખબારો
ઈતિહાસકાર હરીશ દેસાઈ પાસે આજે પણ સચવાયેલા છે આઝાદી સમયના અખબારો (Etv Bharat Gujarat)

આજે પણ 1947ના અખબારો જૂનાગઢની આરજી હકુમતની ચળવળ અને જુનાગઢ સ્વતંત્ર ભારતનો હિસ્સો બન્યો તેની તવારીખ અને ઇતિહાસ કેટલાક અખબારોમાં નોંધાયા હતા, જે આવનારી નવી પેઢી માટે પથદર્શક બને તે માટે 1947 અને તે પૂર્વેના અખબારોનું મ્યુઝિયમ બનવું જોઈએ તેવી માંગ ઈતિહાસકાર હરીશભાઈ દેસાઈએ કરી છે.

અખબારોમાં છપાયેલો જુનાગઢની આઝાદીનો ગૌરવવંતો ઈતિહાસ
અખબારોમાં છપાયેલો જુનાગઢની આઝાદીનો ગૌરવવંતો ઈતિહાસ (Etv Bharat Gujarat)

1947ના કેટલાક વર્તમાનપત્ર આજે પણ સંગ્રહિત

જુનાગઢના ઈતિહાસકાર હરીશભાઈ દેસાઈના પિતા ડો શંભુપ્રસાદ દેસાઈ પણ લેખક વિવેચક અને ભારતીય વહીવટી સેવાના ઉચ્ચ અધિકારી હોવાની સાથે તેઓ પણ જૂનાગઢના ઇતિહાસકાર હતા તેમના સમયમાં તેમણે પણ 1947 અને તે પૂર્વે છપાયેલા કેટલાક વર્તમાન પત્રો સાચવી રાખ્યા હતા. તેનો વારસો તેમણે તેમના પુત્ર હરીશભાઈ દેસાઈને આપ્યો છે.

જુનાગઢ સ્વતંત્ર ભારતનો હિસ્સો બન્યો તેની તવારીખ અને ઇતિહાસ કેટલાક અખબારોમાં નોંધાયા હતા
જુનાગઢ સ્વતંત્ર ભારતનો હિસ્સો બન્યો તેની તવારીખ અને ઇતિહાસ કેટલાક અખબારોમાં નોંધાયા હતા (Etv Bharat Gujarat)

આજે હરીશભાઈ પાસે આવા કેટલાક વર્તમાન પત્રો છે કે, જે 1947 કે તે પૂર્વે છપાયા હતા. આજે પણ તેમાં ભારતની આઝાદીની ચળવળનો ઇતિહાસ અને સમાચારો 75 વર્ષ પછી પણ એક નવો જોમ અને જુસ્સો કોઈ પણ વ્યક્તિમાં સંચાર કરી શકે છે. આવા શક્તિશાળી અખબારોનું રાષ્ટ્રીય મ્યુઝિયમ બનવું જોઈએ.

હરીશભાઈ દેસાઈના પિતા ડો શંભુપ્રસાદ દેસાઈ પણ લેખક વિવેચક હોવાથી વર્તમાન પત્રો સાચવ્યા હતાં
હરીશભાઈ દેસાઈના પિતા ડો શંભુપ્રસાદ દેસાઈ પણ લેખક વિવેચક હોવાથી વર્તમાન પત્રો સાચવ્યા હતાં (Etv Bharat Gujarat)

જેથી આવનારી નવી પેઢી કે જેમણે આઝાદીની લડાઈ વિશે કશું સાંભળ્યું નથી, વાંચ્યું નથી કે આઝાદીના લડવૈયાઓની તસવીરો જોઈ નથી, આવા લોકો ભારતના ગૌરવવંતા ઇતિહાસને જોઈ શકે અને જાણી શકે તેમજ તેને સમજીને પોતાના જીવન ઘડતરમાં ઉતારી શકે, તે માટે પણ આવા અમૂલ્ય અખબારોનું મ્યુઝિયમ બનવું જોઈએ તે માટે ઈતિહાસકાર હરીશભાઈ દેસાઈએ પોતાનો મત વ્યક્ત કર્યો છે.

  1. આજે જુનાગઢનો 78મો મુક્તિ દિવસ, આરજી હકુમતની લડાઈ અને સંગ્રામ પર રસપ્રદ ઇતિહાસ
  2. CMની હાજરીમાં જુનાગઢ મુક્તિ દિવસની ઉજવણી, શહેરમાં વાહન વ્યવહાર માટે નવા વૈકલ્પિક માર્ગો

TAGGED:

JUNAGADH LIBRATION DAY
AARZI HUKUMAT
HISTORY OF JUNAGADH
JUNAGADH HISTORIAN HARISH DESAI
MUSEUM OF NEWSPAPERS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.