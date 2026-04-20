જૂનાગઢમાં સાધુ-સંતોના નેતૃત્વમાં હિન્દુ સમાજ દ્વારા રેલીનું આયોજન, જૈન સમાજ દ્વારા મંદિરોને સુરક્ષા આપવાની માંગ
Published : April 20, 2026 at 3:31 PM IST
જૂનાગઢ: આગામી 23મી તારીખે ગુરુવારના રોજ જૂનાગઢમાં સાધુ-સંતોના નેતૃત્વમાં હિન્દુ સમાજ દ્વારા એક મોટી રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ રેલીમાં હિન્દુ ધર્મમાં આસ્થા ધરાવતા અનેક લોકો જોડાવાના છે. આખો મામલો ગિરનાર પર્વત પર આવેલા ધાર્મિક સ્થળો અને જમીન વિવાદને લઈને છે.
સરકારે ગિરનાર પર આવેલા જૈન ધાર્મિક સંસ્થાને કેટલીક જમીન ધાર્મિક ઉપયોગ માટે આપવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેના વિરોધમાં હિન્દુ સમાજ આ રેલી કાઢી રહ્યો છે.
જૈન સમાજની પોલીસને વિનંતી
હિન્દુ સમાજની આ રેલી પહેલાં જૂનાગઢના જૈન સમાજે આજે રેન્જ આઈજી રાજેન્દ્રસિંહ જાડેજા અને જૂનાગઢ પોલીસ વડા સુબોધ ઓડેદરાને પત્ર લખીને સુરક્ષાની માંગ કરી છે. પત્રમાં જૈન ધર્મના તમામ સ્થાનકો, મંદિરો અને જૈન સમુદાયની વસાહતોને પુરતી સુરક્ષા આપવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.
જૈન સમાજે પત્રમાં એવો ઉલ્લેખ કર્યો છે કે કેટલાક અસામાજિક તત્વો જૈન ધાર્મિક સ્થળો અને તેમની વસાહતોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તેથી તુરંત આ તમામ સ્થળોની પોલીસ સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
જૈન અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત
આ પત્ર આપવા દરમિયાન જૈન સમાજના તમામ ફિરકાઓના અગ્રણીઓ હાજર રહ્યા હતા. જેમાં જૈન મૂર્તિપૂજક સંઘ, સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ, લોકાગચ્છ જૈન સંઘ, જૈન શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક તપ સંઘ સહિત અન્ય જૈન સંગઠનોના પ્રમુખો અને આગેવાનો ઉપસ્થિત હતા.
પત્રમાં જૈન સમાજે આક્ષેપ કર્યો છે કે રાજકીય અને સામાજિક રીતે કેટલાક લોકો ધર્મને રાજકીય રમતમાં વાપરી રહ્યા છે અને અહિંસક તેમજ લઘુમતી જૈન સમાજને ટાર્ગેટ કરી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત, ગિરનાર પર આવેલા અંબાજી મંદિરમાં પણ અનધિકૃત લોકો કબજો જમાવવાના ઇરાદે ધાર્મિક ઉશ્કેરાટ ફેલાવી રહ્યા હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
હિતેશભાઈ સંઘવીનું નિવેદન
જૈન સંઘના પ્રમુખ હિતેશભાઈ સંઘવીએ ETV ભારત સાથેની ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, "23મી તારીખે જે રેલીનું આયોજન થઈ રહ્યું છે તે મોટા ભાગે ધર્મ વિરુદ્ધ છે. આ રેલીના નેતૃત્વમાં સામેલ વ્યક્તિઓ સામે અગાઉ ગંભીર અને ફોજદારી પ્રકારના ગુનાઓ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. તેથી આ રેલીને અટકાવવી જોઈએ અને આવા અસામાજિક તત્વો સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવી જોઈએ."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે જૈન મંદિરો, ધાર્મિક સ્થળો અને જૈન સમુદાયની વસાહતોને પુરતી સુરક્ષા આપવામાં આવે તે માટે તમામ જૈન સંઘો તરફથી રાજ્યના ગૃહ વિભાગને પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે.