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13 જુલાઈએ જૂનાગઢ હેડ પોસ્ટ ઓફિસમાં પોસ્ટલ લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ એજન્ટની સીધી ભરતી

ઉમેદવારોએ ગાંધીગ્રામ સ્થિત જૂનાગઢ હેડ પોસ્ટ ઓફિસ ખાતે સવારે 11 થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્રો અને દસ્તાવેજો સાથે સ્વયં હાજર રહેવું.

13 જુલાઈએ જૂનાગઢ હેડ પોસ્ટ ઓફિસમાં પોસ્ટલ લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ એજન્ટની સીધી ભરતી
13 જુલાઈએ જૂનાગઢ હેડ પોસ્ટ ઓફિસમાં પોસ્ટલ લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ એજન્ટની સીધી ભરતી (Photo Credit: ai-generated images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 5, 2026 at 4:10 PM IST

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જૂનાગઢ: પોસ્ટ ઓફિસ વિભાગ દ્વારા પોસ્ટલ લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ (પી.એલ.આઈ.) અને ગ્રામીણ ડાક જીવન વીમા (આર.પી.એલ.આઈ.) એજન્ટની ભરતી પ્રક્રિયા આગામી 13મી જુલાઈ, સોમવારના રોજ ગાંધીગ્રામ સ્થિત હેડ પોસ્ટ ઓફિસ ખાતે સવારે 11થી સાંજે 5 વાગ્યા દરમિયાન હાથ ધરવામાં આવશે.

ભારતીય ટપાલ સેવા સાથે જોડાવા ઈચ્છતા બેરોજગાર યુવાનો માટે આ તક છે, જેમાં ઉમેદવારોએ સ્વયં હાજર રહેવાનું રહેશે.

જૂનાગઢ હેડ પોસ્ટ ઓફિસ (Etv Bharat Gujarat)

આ ભરતી સંપૂર્ણપણે હંગામી અને બિન-સરકારી એજન્ટ તરીકેની છે. જૂનાગઢ પોસ્ટલ ડિવિઝન હેઠળની તમામ પોસ્ટ ઓફિસો માટે એજન્ટોની પસંદગી કરવામાં આવશે.

પોસ્ટલ લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ એજન્ટની સીધી ભરતી
પોસ્ટલ લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ એજન્ટની સીધી ભરતી (Photo Credit: ai-generated images)

ઉમેદવારોએ 13મી તારીખે નિયત સ્થળ અને સમયે પોતાના શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્રો અને અનુભવના દસ્તાવેજો સાથે રૂબરૂ હાજરી આપવાની છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત
શૈક્ષણિક લાયકાત (Photo Credit: ai-generated images)

લાયકાત અને કોણ અરજી કરી શકે તે અંગેની વિગતો મુજબ, 18થી 50 વર્ષની કોઈપણ વ્યક્તિ પોસ્ટલ લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ એજન્ટ બનવા માટે આવેદન આપી શકે છે. લઘુતમ શૈક્ષણિક લાયકાત 10મું ધોરણ પાસ રાખવામાં આવી છે. પૂર્વ લાઈફ એડવાઈઝર, આંગણવાડી કાર્યકરો, મહિલા મંડળના સભ્યો, સ્વ-સહાય જૂથો, નિવૃત્ત સૈનિકો, શિક્ષકો અને અન્ય કોઈપણ બેરોજગાર વ્યક્તિ અરજી કરી શકે છે.

જરૂરી દસ્તાવેજ
જરૂરી દસ્તાવેજ (Photo Credit: ai-generated images)

પસંદગીમાં પ્રાથમિકતા ઈન્સ્યોરન્સ પ્રોડક્ટના વેચાણનો અનુભવ, કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન અને સ્થાનિક વિસ્તારની સારી જાણકારી ધરાવતા ઉમેદવારોને આપવામાં આવશે. તમામ અરજદારોએ બાયોડેટા, જન્મ પ્રમાણપત્ર, શૈક્ષણિક લાયકાતના દાખલા, આધારકાર્ડ, પાનકાર્ડ, બે તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઈઝના ફોટા અને તમામ પ્રમાણપત્રોની સ્વ-પ્રમાણિત નકલો સાથે 13મી જુલાઈએ સવારે 11થી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી હેડ પોસ્ટ ઓફિસ, ગાંધીગ્રામ ખાતે હાજર રહેવું.

જૂનાગઢ હેડ પોસ્ટ ઓફિસમાં ભરતી
જૂનાગઢ હેડ પોસ્ટ ઓફિસમાં ભરતી (Photo Credit: ai-generated images)

જણાવી દઈએ કે, આ કમિશન આધારિત એજન્ટ તરીકેની ભરતી છે. પોસ્ટ વિભાગમાં કોઈ કાયમી કે કરાર આધારિત નિમણૂક આપવામાં આવશે નહીં, જેની સ્પષ્ટતા સાથે ઉમેદવારોએ પસંદગી સ્થળે હાજર રહેવાનું રહેશે.

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