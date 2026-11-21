જુનાગઢ: દ્વારકાના કનૈયાલાલ 'ઠાકોરજી'ને સાથે રાખી છેલ્લા 1 દાયકાથી કરે છે 'લીલી પરિક્રમા'
સનાતન પરંપરા અનુસાર ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને પાંડવોએ એક સાથે કરી હોવાની પણ લોકવાયકા છે.
Published : November 21, 2026 at 9:33 AM IST
જુનાગઢ: ગરવા ગીરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા ચાલી રહી છે, દત્ત અને જય ગિરનારીના નાદ સાથે લોકો શિવ ભક્તિમાં લીન થતા હોય છે. સનાતન પરંપરા અનુસાર ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને પાંડવોએ એક સાથે કરી હોવાની પણ લોકવાયકા છે. ત્યારે દ્વારકાથી આવેલા ઠાકોરજીના ભક્ત કનૈયાલાલ આજે ઠાકોરજીને સાથે રાખીને હજારો વર્ષ પૂર્વે થયેલી પરંપરાગત પરિક્રમાનો આનંદ મેળવીને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને પરિક્રમા કરાવી રહ્યા છે.
લીલી પરિક્રમામાં અવનવા પરિક્રમાર્થીઓ
ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા ચાલી રહી છે, ત્યારે પરિક્રમામાં અવનવા પ્રસંગો પણ જોવા મળતા હોય છે, લોકો પોતાની ઈચ્છા અને પોતાને અનુકૂળ હોય તે પ્રકારે પરિક્રમા કરતા હોય છે. તેમાં દ્વારકાથી આવેલા કનૈયાલાલ પણ એક અલગ પરિક્રમાર્થી તરીકે જોવા મળ્યા. પાછલા એક દસકાથી તેઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સાથે રાખીને ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા કરી રહ્યા છે. એક હાથમાં રાધા નામ જપ અને બીજા હાથમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની કાસ્ય પ્રતિમા સાથે કનૈયાલાલ ગિરનારની પરિક્રમા કરી રહ્યા છે.
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને કરાવે છે પરિક્રમા
દ્વારકાથી પરિક્રમા માટે આવેલા કનૈયાલાલે ઇટીવી ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેઓ પાછલા એક દસકાથી લીલી પરિક્રમા અને મહા શિવરાત્રીના મેળામાં અચૂક ઠાકોરજીને ભવનાથ લઈને આવે છે. સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા સૌપ્રથમ વખત ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ પાંડવો સાથે કરી હતી, ત્યારે ઠાકોરજીની પ્રતિમા સાથે રાખી પોતે પણ એ જ અનુભૂતી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
પરીક્રમામાં આવતા લોકોની અનોખી આસ્થા
ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા આવતા લોકોની અનોખી આસ્થા જોવા મળતી હોય છે કેટલાક લોકો પોતાના ઈષ્ટદેવને પરિક્રમા કરાવતા હોય છે, તો કેટલાક લોકો અનોખી પ્રકારે પરિક્રમાને પૂર્ણ કરતા હોય છે. દર વર્ષે આવા અનેક પ્રકારે પરિક્રમા કરતા લાખો શ્રદ્ધાળુ પરિક્રમામાં આવતા હોય છે, કેટલાક પોતાની આસ્થા સાથે પરિક્રમા કરતા હોય છે, તો કેટલાક પોતાના ઈષ્ટદેવને પણ પરિક્રમા કરાવીને તેમની સાથે પરિક્રમા કર્યાનું પુણ્ય પ્રાપ્ત કરતા હોય છે. આવા અનેક પ્રસંગો પરિક્રમાના 36 કિલોમીટરના માર્ગમાં દર વર્ષે અવનવા પ્રકારે જોવા મળતા હોય છે.
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