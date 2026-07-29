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જુનાગઢમાં ગુરુપૂર્ણિમાની ભક્તિમય ઉજવણી, દિગંબર નાગા સાધ્વી અમ્માએ પ્રથમ વખત ગુરુ બુદ્ધગીરી બાપુનું કર્યું પૂજન

ગુરુ બુદ્ધગીરી બાપુના દર્શન પૂજન કરીને ગુરુ પૂર્ણિમાનો તહેવાર પ્રથમ વખત જુનાગઢમાં ધાર્મિક પરંપરા સાથે મનાવ્યો હતો.

દિગંબર નાગા સાધ્વી અમ્માએ પ્રથમ વખત ગુરુ બુદ્ધગીરી બાપુનું કર્યું પૂજન
દિગંબર નાગા સાધ્વી અમ્માએ પ્રથમ વખત ગુરુ બુદ્ધગીરી બાપુનું કર્યું પૂજન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 9:40 AM IST

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જુનાગઢ : ગુરુ શિષ્યની ઉજળી પરંપરાનો ધાર્મિક ઉત્સાહ અને ઉલ્લાસ એટલે ગુરુપૂર્ણિમાનો તહેવાર. આજે ગુરુ શિષ્યના સંબંધોને ઉજાગર કરવાની સાથે તેને ખૂબ જ મજબૂતાઈથી તમામ પરંપરા અને માન મર્યાદા સાથે ગુરુ અને શિષ્યના સંબંધને ધર્મની પ્રખર પરંપરા સાથે જોડીને માનવામાં આવી રહ્યો છે. દિગંબર નાગા સંન્યાસી અમ્માએ પ્રથમ વખત તેમના ગુરુ બુદ્ધગીરી બાપુની પૂજા અને અર્ચન કરીને ગુરુ પૂર્ણિમાનો તહેવાર મનાવ્યો હતો.

ગુરુ શિષ્યની ઉજળી પરંપરા એટલે ગુરુપૂર્ણિમા

ગુરુ શિષ્યની પરંપરાને ઉજાગર કરતો અને સનાતન ધર્મનો પ્રાચીન અને સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલો ગુરુ પૂર્ણિમાનો તહેવાર આજે ધામધૂમથી મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. જુના અખાડાના થાનાપતિ બુદ્ધગીરી બાપુની નિશ્રામાં ગુરુ પુનમનો તહેવાર ધાર્મિક આસ્થા ઉલ્લાસ અને ગુરુપૂજન સાથે મનાવવામાં આવ્યો. જેમાં દિગંબર નાગા સાધ્વી અમ્મા જેઓ બુદ્ધગીરી બાપુના શિષ્ય બન્યા છે, તેઓએ પહેલી વખત ગુરુ બુદ્ધગીરી બાપુના દર્શન પૂજન કરીને ગુરુ પૂર્ણિમાનો તહેવાર પ્રથમ વખત જુનાગઢમાં ધાર્મિક પરંપરા સાથે મનાવ્યો હતો.

દિગંબર નાગા સાધ્વી અમ્માએ પ્રથમ વખત ગુરુ બુદ્ધગીરી બાપુનું કર્યું પૂજન (ETV Bharat Gujarat)

દિગંબર સાધવી અમ્માએ જણાવ્યું હતું કે," 'હું ગુરૂ પાસે આવી છું, ગુરૂની સેવા કરવા માટે, ગુરૂ સેવા કરવાનું સૌભાગ્ય સૌ કોઈને નથી મળતું, ગુરૂ વગરનું જીવન દિશા વિહોણું છે. જો આપણા જીવનમાં શ્રેષ્ઠ ગુરૂઓનું માર્ગદર્શન મળે તો જીવન ધન્ય થઈ જાય છે. કોઈપણ કાર્ય કરવા માટે સૌ પ્રથમ ગુરૂઓનું માર્ગદર્શન જરૂરી છે. ગુરૂની પૂજા કરવી એ અલૌકિક કાર્ય છે. ગુરૂની પૂજા કરવી સાક્ષાત ભગવાનની પૂજા કરવા બરાબર છે. ગુરૂની પૂજા બ્રહ્મા,વિષ્ણુ અને મહેશની પૂજા કરવા સમાન છે. ભગવાન પણ સ્વયં ગુરૂની પૂજા કરે છે, અને આપણે પણ ધરતી પર ગુરૂની પૂજાનો પર્વ મનાવીએ છીએ. પરંતુ ધરતી પર ગુરૂની જેટલી પણ પૂજા કરો તેટલી ઓછી છે. ગુરૂ પૂર્ણિમાએ જુનાગઢ આવીને મને ગુરૂ સેવાની તક મળી એ મારૂં સૌભાગ્ય છે."

દિગંબર નાગા સાધ્વી અમ્માએ પ્રથમ વખત ગુરુ બુદ્ધગીરી બાપુનું કર્યું પૂજન
દિગંબર નાગા સાધ્વી અમ્માએ પ્રથમ વખત ગુરુ બુદ્ધગીરી બાપુનું કર્યું પૂજન (ETV Bharat Gujarat)

એક સાથે પ્રથમ વખત ગુરુ શિષ્યાએ મનાવ્યો ગુરુપૂર્ણિમાનો તહેવાર

તેલંગાણાના દિગંબર નાગા સાધ્વી અમ્મા આજે પ્રથમ વખત ગુરુ પુનમના તહેવારને લઈને તેમના ગુરુ બુદ્ધગીરી બાપુના દર્શન અને પૂજન માટે ખાસ ઉજ્જૈનથી જુનાગઢ આવ્યા હતા. દિગંબર સાધવી તરીકે સનાતન ધર્મની તમામ પરંપરાઓનું પાલન કરીને અમ્માએ પરંપરાગત રીતે પોતાના ગુરુ બુદ્ધગીરી બાપુનું પૂજન કરીને ગુરુ પૂર્ણિમાનો તહેવાર સનાતન ધર્મની આસ્થા સાથે પહેલી વખત જુનાગઢમાં મનાવ્યો હતો.

બુદ્ધગીરી બાપુ, થાનાપતી જુના અખાડા
બુદ્ધગીરી બાપુ, થાનાપતી જુના અખાડા (ETV Bharat Gujarat)
અમ્મા, દિગંબર મહિલા સાધ્વી
અમ્મા, દિગંબર મહિલા સાધ્વી (ETV Bharat Gujarat)

બુદ્ધગીરી બાપુએ જણાવ્યું હતું કે, જુના અખાડાના થાનાપતિ બુદ્ધગીરી બાપુએ આજે ગુરુ પૂર્ણિમાના પાવન અવસરે દરેક શિષ્યને સનાતન ધર્મની આ પરંપરાના તહેવારની શુભકામના પાઠવી હતી. કોઈ પણ વ્યક્તિના જીવનમાં ગુરુ કેટલું મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે, તેને લઈને તેઓએ જણાવ્યું હતું કે ભગવાન પણ ખુદ ગુરુની પૂજા કરતા હતા જો ભગવાન પણ ગુરુના સ્થાન અને તેની પૂજાનુ મહત્વ હોય તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ગુરુનું પદ કોઈ પણ વ્યક્તિ કે શિષ્ય ના જીવન માં કેટલું મોટું હશે આજે સૌ ગુરુ અને શિષ્ય એક સાથે મળીને ગુરુ પુનમ ના પાવન પર્વની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરી રહ્યા છે.

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TAGGED:

DIGAMBAR NAGA SADHVI AMMA
JUNAGADH JUNA AKHADA
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