ગીતા જયંતિની ઉજવણી વચ્ચે જુનાગઢમાં વેદ માતા ગીતાજીનું 100 વર્ષ જૂનું મંદિર જર્જરિત હાલતમાં, પૂજારીએ કરી જીણોદ્ધારની માંગ
જૂનાગઢમાં આવેલું અંદાજિત સો વર્ષ પૂર્વેનું ગીતામંદિર ખૂબ જ જીર્ણતા અનુભવી રહ્યું છે.
Published : December 1, 2025 at 4:47 PM IST
જુનાગઢ: આજે ગીતા જયંતીનો તહેવાર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. વેદ માતા તરીકે ગીતાજી આજે સમગ્ર વિશ્વમાં પૂજાઈ રહ્યા છે. ત્યારે જૂનાગઢમાં આવેલું અંદાજિત સો વર્ષ પૂર્વેનું ગીતામંદિર ખૂબ જ જીર્ણતા અનુભવી રહ્યું છે મંદિરના પૂજારી હસમુખરાય પંડ્યા દ્વારા રાજ્યની સરકાર અને યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરીને ફરીથી વેદમાતા ગીતાજીને પોતાનું માન સન્માન પરત આપે તેવી માંગ કરી છે.
આજે ગીતા જયંતી જૂનાગઢનું મંદિર બન્યું જીર્ણ
માગશર સુદ અગિયારસ એટલે કે આજે ગીતા જયંતીનો તહેવાર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. જુનાગઢના સુખનાથ ચોક વિસ્તારમાં 100 વર્ષ પૂર્વેનું ઐતિહાસિક ગીતા મંદિર અસ્તિત્વ ધરાવે છે. પરંતુ કાળક્રમે મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર ન થતા આજે આ મંદિર અંધકારમાં ગરકાવ થયેલું જોવા મળી રહ્યું છે. જૂનાગઢમાં આવેલુ ગીતામંદિર બિલકુલ તેવી જ રીતે પાકિસ્તાનમાં પણ આ જ પ્રકારનું એક ગીતા મંદિર અસ્તિત્વ ધરાવે છે. પાકિસ્તાનના ગીતા મંદિરની સરખામણી જૂનાગઢમાં આવેલું ગીતામંદિર ખૂબ જ જીર્ણ લાગી રહ્યું છે. મંદિરના પૂજારી હસમુખરાય પંડ્યા દ્વારા રાજ્ય સરકાર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ અને જિલ્લાના અધિકારીઓને મંદિરના જીર્ણોદ્ધાર અને મંદિર ધર્મસ્થાનોમાં પર્યટન સ્થળ તરીકે ઉભરી આવે તે પ્રકારની રજૂઆતો કરી છે. પરંતુ આજ દિન સુધી કોઈ પણ પ્રકારનો ઉકેલ ન આવતા મંદિરના પૂજારી અને સેવક હસમુખરાય પંડ્યા પણ હવે રાજ્ય સરકાર સમક્ષ હાથ જોડીને વેદમાતા ગીતા મંદિરના જીર્ણોદ્ધારને યુદ્ધના ધોરણે શરૂ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે.
પૂર્વ આરોગ્ય પ્રધાને 1957માં મહંતની પ્રતિમાનું અનાવરણ કર્યું હતું
ગીતા મંદિરના મહંત રામાનંદ જટાશંકરની પ્રતિમાનું અનાવરણ પૂર્વ આરોગ્યપ્રધાન દયાશંકર દવેના હસ્તે 17 જાન્યુઆરી 1957ના દિવસે થયું હતું. તે પૂર્વેના અનેક વર્ષોથી ગીતામંદિર જૂનાગઢના સુખના ચોકમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે. મંદિરના પરંપરાગત સંસ્થાપક ગાદીપતિ તરીકે રામાનંદ જટાશંકર બાદ ટ્રસ્ટી મંડળ બનાવવામાં આવ્યું હતું. જે પૈકીના એક ટ્રસ્ટી આજે હયાત છે. બાકીના તમામ ટ્રસ્ટીઓ દેવલોક પામ્યા છે, જેને કારણે આ મંદિરના જીર્ણોદ્ધાર અને 100 વર્ષ કરતાં પણ વધારે જુના આ મંદિરને ધાર્મિક પર્યટન સ્થાન તરીકે વિકસાવવા માટે અનેક મુશ્કેલીઓ આવી રહી છે.
આ મંદિરમાં લોકોની અવરજવર પણ એકદમ સામાન્ય જોવા મળે છે. વર્ષ દરમિયાન 50-100 જેટલા લોકો કદાચ મંદિરમાં દર્શન કરવા માટે આવતા હશે. જેની પાછળનું એકમાત્ર કારણ મંદિરની આસપાસ થયેલા દબાણો અને મંદિર પ્રત્યે સરકારી તંત્રની ઉદાસીનતા પર્યાવરણને કારણભૂત માનવામાં આવે છે.
આ પણ વાંચો: