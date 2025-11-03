જુનાગઢ: વરસાદને કારણે ગિરનાર લીલી પરિક્રમા રદ, નાગા સન્યાસીઓની આવકમાં મોટો ઘટાડો
વર્ષમાં પરિક્રમા અને ત્યારબાદ મહાશિવરાત્રિના બે મેળા ચાર મહિનાના સમયમાં જૂનાગઢમાં આયોજિત થતા હોય છે.
જુનાગઢ: ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા આ વર્ષે પ્રતિકૂળ હવામાન અને વરસાદને કારણે રદ કરી દેવામાં આવી છે. જેને લઈને પરિક્રમામાં આવતા પરંપરાગત ભાવિકો અને શ્રદ્ધાળુઓની સંખ્યા સદંતરપણે ભવનાથ તળેટીમાં જોવા મળતી નથી. જેને કારણે ભવનાથના મેળામાં અને પરિક્રમાના રૂટ પર ધૂણો ધખાવીને બેસતા નાગા સન્યાસીઓને મળતા દાન અને ભેટ પર પણ માઠી અસર પડી છે. જેને કારણે નાગા સન્યાસીઓ અને અન્ય સંપ્રદાયના સન્યાસીઓ માટે પરિક્રમાનો મેળો દાન-પુણ્યની દૃષ્ટિએ નબળો રહ્યો છે.
દાન-પુણ્યની દૃષ્ટિએ પરિક્રમાનો મેળો નબળો
વરસાદ અને પ્રતિકૂળ હવામાનને કારણે ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા સ્થગિત કરવામાં આવી છે. જેને લઈને સમગ્ર દેશમાંથી આવતા સન્યાસી અને નાગા સન્યાસીઓ માટે આ મેળો દાન અને પુણ્યની દૃષ્ટિએ નબળો રહ્યો હોવાની વિગતો નાગા સન્યાસીઓ આપી રહ્યા છે. વર્ષમાં પરિક્રમા અને ત્યારબાદ મહાશિવરાત્રિના બે મેળા ચાર મહિનાના સમયમાં જૂનાગઢમાં આયોજિત થતા હોય છે. આ બંને મેળામાંથી નાગા સન્યાસીઓ અને અન્ય અખાડાના સન્યાસીઓ તેમજ સાધુ-સંતો સમગ્ર દેશમાંથી જૂનાગઢ ગિરનારની તળેટીમાં આવતા હોય છે અને અહીં અલખને ઓટલે પાંચ દિવસ સુધી ધૂણી ધખાવીને શિવની આરાધનામાં મગ્ન બનતા હોય છે. મેળામાં આવતા સામાન્ય લોકો અને સન્યાસીઓના સેવકો દ્વારા તેમને દાન-પુણ્ય પણ આપવામાં આવતું હોય છે, જેનાથી તેમની ધર્મની જગ્યાઓ વર્ષ દરમિયાન ચાલી શકે તે પ્રકારનો આર્થિક સહયોગ પ્રાપ્ત થતો હોય છે.
આ વર્ષે સન્યાસીઓની આવકમાં પણ એકદમ ઘટાડો
આ વર્ષે તમામ ભાવિકો માટે પરિક્રમાનો મેળો બંધ રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે, જેને કારણે નાગા સન્યાસીઓની આવકમાં ખૂબ મોટો ઘટાડો થયો છે. પરંપરાગત લોકો પરિક્રમાના મેળામાં આવ્યા નથી, જેથી નાગા સન્યાસીઓ પણ પરિક્રમાના માર્ગ અને ભવનાથ તળેટીમાં ધૂણી લગાવી શક્યા નથી. જેને કારણે પાંચ દિવસ દરમિયાન દાન-પુણ્ય થકી થતી સન્યાસીઓની આવકમાં પણ ખૂબ મોટો ઘટાડો થયો છે. સામાન્ય રીતે પરિક્રમા અને ત્યારબાદ ફેબ્રુઆરી મહિનાના અંત કે માર્ચ મહિનાની શરૂઆતમાં આવતા મહાશિવરાત્રિ મેળામાં તમામ નાગા સન્યાસીઓને તેમના અખાડા, ધર્મસ્થાનો અને મંદિરને વર્ષ દરમિયાન ચલાવી શકાય તે પ્રકારનું આર્થિક દાન-પુણ્ય થકી મળતું હોય છે. જેમાં આ વખતે વર્ષનો પ્રથમ મેળો પરિક્રમા સંપૂર્ણપણે રદ થતાં તમામ ધર્મની સંસ્થા સાથે જોડાયેલા સાધુ-સંતો, સન્યાસીઓ અને નાગાબાવાની આવકમાં પણ ઘટાડો થયો છે.
