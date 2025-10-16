ગિરનાર પરિક્રમાની તૈયારી, વહીવટી તંત્ર સાથે સાધુ સમાજ અને સામાજિક અગ્રણીઓની બેઠક યોજાઈ
આગામી 2 નવેમ્બરની મધ્યરાત્રીથી લઈને 5 નવેમ્બર મધ્યરાત્રી સુધી ગિરનારની લીલી પરિક્રમા યોજાશે, જેને લઈને જિલ્લા વહિવટી તંત્રએ એક બેઠક બોલાવી હતી.
Published : October 16, 2025 at 4:22 PM IST
જુનાગઢ: કાર્તિકી અગિયારસથી લઈને પૂર્ણિમા સુધી આયોજિત હતી ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમાને લઈને આજે જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે સાધુ સમાજ, જિલ્લા વહીવટી તંત્રની બેઠક મળી હતી.
બેઠકમાંં જિલ્લા કલેક્ટર, પોલીસ અધિક્ષક, વન વિભાગ અને જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સાથે જુનાગઢ શહેરના સામાજિક અગ્રણીઓ અને ઉતારા મંડળના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.
2 થી 5 નવેમ્બર ગીરનારની પરિક્રમા
કલેક્ટર કચેરીના મધ્યસ્થ સભાખંડમાં આયોજિત આ બેઠકમાં તમામ પક્ષો તરફથી પરિક્રમાનું સુચારું આયોજન થાય તે માટેના વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કરવામાં આવ્યું હતું, આગામી 2 નવેમ્બરની મધ્યરાત્રીથી લઈને 5 નવેમ્બર મધ્યરાત્રી સુધી લીલી પરિક્રમાનું આયોજન થયું છે.
પરિક્રમાને લઈને જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ યોજી બેઠક
કાર્તિકી અગિયારસથી કાર્તિકી પૂર્ણિમા સુધી આયોજિત થતી ગરવા ગિરનારની પવનકારી લીલી પરિક્રમાને લઈને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સાધુ સમાજ વન વિભાગ અને સામાજિક સંસ્થાઓના અગ્રણીઓની સાથે પરિક્રમાથીઓને નિશુલ્ક ભોજન પ્રસાદ પૂરો પાડતા ઉતારા મંડળના સભ્યો વચ્ચે એક બેઠકનું આયોજન થયું હતું.
જેમાં સામેલ સૌ કોઈએ પોતાના વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કરીને ગિરનારની લીલી પરિક્રમા ખૂબ જ સફળતા અને શાંતિપૂર્વક પૂર્ણ થાય જેમાં પરિક્રમા માટે આવતા તમામ પરિક્રમાથીઓની સુવિધાઓને ધ્યાને રાખીને વ્યવસ્થા તંત્ર ઊભું થાય તે માટે જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ કામગીરી શરૂ કરી છે. જેમાં સાધુ સમાજ અને બેઠકમાં ઉપસ્થિત તમામે સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.
પ્લાસ્ટિક મુક્ત પરિક્રમા થાય તેવી પરિક્રમાર્થીઓ પાસે અપેક્ષા
ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા હિન્દુ પંચાગ મુજબ કારતક મહિનાની અગિયારસની મધ્યરાત્રીએ શરૂ થઈ અને કાર્તિકી પૂર્ણિમાના દિવસે પૂરી થાય તે માટે જિલ્લા વહીવટી તંત્રની સાથે સાધુ સમાજ અને ઉતારા મંડળે પણ પોતાની સહમતિ વ્યક્ત કરી હતી. પાછલા કેટલાક વર્ષો દરમિયાન પરિક્રમા અગિયારસ પહેલા આઠમ કે નોમના દિવસે શરૂ થઈ જતી હોય છે જેથી હિન્દુ તિથિ મુજબ આ પરિક્રમા થતી ન હતી,
પરંતુ આ વર્ષે કારતક સુદ અગિયારસની મધ્યરાત્રીએ પરિક્રમા શરૂ થાય તે પ્રકારનું આયોજન જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને સાધુ સમાજની સાથે ઉતારા મંડળોએ પરિક્રમામાં આવતા તમામ પરિક્રમાથીઓને તિથિ મુજબનું સમયપત્રક જાળવીને પરિક્રમામાં આવવા સૌ કોઈને વિનંતી કરી છે
ઓછું પ્રદુષણ અને ધાર્મિક ભાવના સાથે થાય પરિક્રમા
જિલ્લા કલેકટર અનિલ રાણાવસીયા તેમજ રૂદ્રેશ્વર જાગીર ભારતી આશ્રમના મહંત ઇન્દ્રભારતી બાપુએ પણ પરિક્રમામાં આવતા તમામ પરિક્રમમાંથીઓને હિન્દુ તિથિ મુજબ પરિક્રમા શરૂ કરે તેવી વિનંતી કરી છે, વધુમાં ગિરનારની લીલી પરિક્રમા પ્લાસ્ટિકના પ્રદૂષણ મુક્ત બને તે માટે પ્રત્યેક પરિક્રમાથી જાગૃત બને તેવી અપેક્ષા પણ રાખી છે. સાથે સાથે પરિક્રમાના 36 કિમીના માર્ગમાં પીવાનું પાણી, અન્નક્ષેત્રો દ્વારા તમામ પરિક્રમાથીઓ માટે વિનામૂલ્ય ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
કોઈ પણ પરિક્રમાર્થી જંગલના નિયમોને ન તોડે તેવી અપીલ
આ ઉપરાંત પોલીસ અને વન વિભાગના કર્મચારીઓ સતત સમગ્ર પરિક્રમાના રૂટ પર નજર રાખતા જોવા મળશે. પરિક્રમાની અંદર કોઈપણ વ્યક્તિને તબીબી સવલતો મળી રહે તે માટે પરિક્રમાના રૂટ પર અસ્થાયી ડોક્ટરો સાથેના ક્લિનિક પણ ઊભા કરવામાં આવી રહ્યા છે.
પરિક્રમા દરમિયાન કોઈપણ વ્યક્તિને આકસ્મિક હોસ્પિટલની સારવારની જરૂર પડે આવી સ્થિતિમાં એમ્બ્યુલન્સને પણ સ્ટેન્ડ બાય રાખવાની વ્યવસ્થા અને આયોજન આ વખતની પરિક્રમામાં હાથ ધરાશે. વધુમાં પરિક્રમાના પાંચ દિવસો દરમિયાન જંગલ વિસ્તારમાં કોઈ પણ પરિક્રમાર્થી જંગલના નિયમોને ન તોડે તેવી ચુસ્ત તકેદારી રાખે તે પ્રકારની વિનંતી પણ કરવામાં આવી છે.