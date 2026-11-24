ગરવા ગિરનારની લીલી પરિક્રમા, જાણો કેવી રીતે કરેલી પરિક્રમાને મનાય છે સંપૂર્ણ અને સાચી પરિક્રમા ?
વર્ષો પૂર્વે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ પ્રથમ વખત ગિરનારની પરિક્રમા કરી હતી અને તે સમયે તેમણે પણ પાંચ દિવસ સુધી જંગલમાં વિહાર કરીને સ્વયં ભોજન બનાવ્યું હતું.
Published : November 24, 2026 at 11:02 AM IST
જુનાગઢ: ગરવા ગિરનારની લીલી પરિક્રમા આજથી વિધિવત રીતે પૂર્ણ થવા જઈ રહી છે. પુણ્યની દ્રષ્ટિએ પરિક્રમાના પાંચ પડાવો અને પરિક્રમામાં સામેલ થયેલા પ્રત્યેક પરિવારે ગિરનારની ગોદમાં સાથે લાવેલા સીધુ સામગ્રીથી ગિરનારમાં સ્વયં ભોજન પ્રસાદ બનાવીને આરોગવા સાથે કરેલી પાંચ દિવસની પરિક્રમા પરંપરાગત રીતે પૂર્ણ પરિક્રમા માનવામાં આવે છે.
આજે આધુનિક સમયમાં અન્નક્ષેત્રોની સેવા વચ્ચે પણ એવા અનેક પરિક્રમાથીઓ આ વખતની પરિક્રમામાં સામે આવ્યા કે જે તેમના ઘરેથી ભોજન પ્રસાદ બનાવવાની કાચી સામગ્રી લઈને પાંચ દિવસ સુધી પરિક્રમા કરી હોય અને ભોજન પ્રસાદ બનાવીને સામૂહિક રીતે તેને આરોગવામાં આવ્યો હોય, આ પ્રકારના દ્રશ્યો જોઈને ગુજરાત બહારથી આવેલા ભાવિકો પણ ખૂબ પ્રભાવિત થયા હતા.
ગિરનારની પરિક્રમા વિધિવત પૂર્ણ
ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા આજથી વિધિવત રીતે પૂર્ણ થવા જઈ રહી છે, ત્યારે પરિક્રમાના પાંચ દિવસો અને પાંચ પડાવ તેમજ આ પાચેય પડાવ અને દિવસો દરમિયાન ભાવિકો દ્વારા સાથે લાવેલા સામગ્રીમાંથી ભોજન પ્રસાદ બનાવીને આરોગવાની પણ એક વિશેષ પરંપરા આજથી નહીં પરંતુ અનેક દસકાથી અસ્તિત્વ ધરાવે છે.
આધુનિક સમયમાં હવે અન્નક્ષત્રોની સુવિધાઓ વધતા ઘરેથી ભોજન સામગ્રી લાવીને હાથે ભોજન બનાવવાની પરંપરા હવે ઓછી થતી જાય છે, તેમ છતાં આ વખતની પરિક્રમામાં અનેક પરિવારો એવા પણ જોવા મળ્યા કે જે ગિરનારમાં સ્વયં ભોજન પ્રસાદ બનાવીને સામૂહિક રીતે આરોગતા જોવા મળ્યા હતા.
પાંચ પડાવ અને ભોજન પરિક્રમાનું પુણ્ય ફળ
હજારો વર્ષ પૂર્વે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ પ્રથમ વખત કરેલી ગિરનારની પરિક્રમાના સમયમાં તેમણે પણ આ જ રીતે પાંચ દિવસ સુધી જંગલમાં વિહાર કરીને ભોજન પ્રસાદ હાથે બનાવ્યા હતા. ત્યારથી પરિક્રમામાં આ પરંપરા જોવા મળે છે. ધર્મની કેટલીક પરંપરા અને લોકવાયકા અનુસાર પાંચ દિવસમાં પૂર્ણ થતી પરિક્રમામાં આવતા પાંચ પડાવો અને પ્રત્યેક પડાવમાં પરિક્રમાથી સ્વયમ પોતાની હાથે ભોજન પ્રસાદ ગ્રહણ કરીને તેમની સાથે અન્યને આ પ્રસાદ ગ્રહણ કરાવે, આવી રીતે પરંપરાગત પૂર્ણ થયેલી પરિક્રમાને સંપૂર્ણ પરિક્રમા માનવામાં આવે છે.
પરિક્રમામાં આવેલા ભાવિકોનો પ્રતિભાવ
આ વખતે ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમામાં ગુજરાતની સાથે ગુજરાત બહારના ભાવિકો પણ પરિક્રમા આવ્યા હતા. જેમાં ભાવનાબેન, વિજયભાઈ, શ્રીઅલન અને લક્ષ્મણભાઈ પ્રણામી નામના પરિક્રમાર્થીએ ઈટીવી ભારત સાથે સંવાદ કર્યો હતો, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ છેલ્લાં ઘણા વર્ષોથી પરિક્રમા કરે છે.
પરિક્રમામાં પાંચ પડાવ અને સાથે લાવેલા સામગ્રીમાંથી ભોજન પ્રસાદ બનાવીને તેને ગ્રહણ કરવાની એક વિશેષ પરંપરા છે. જેથી તેઓ તમામ ચીજ વસ્તુઓ સાથે લઈને પાંચ દિવસ પરિક્રમા કરે છે. પરિક્રમા ક્ષેત્રમાં અનેક અન્નક્ષેત્રો આવેલા છે, પરંતુ તેઓ અન્નક્ષેત્રો માં ભોજન કરવાનું અનિવાર્ય સંજોગો સિવાય ટાળે છે.
હરિયાણા અને મહીસાગરના ભાવિકનો પ્રતિભાવ
હરિયાણાથી પરિક્રમા માટે જુનાગઢ આવેલા એક શ્રદ્ધાળુએ ઈટીવી ભારત સાથે વાત કરી હતી, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, દરેક પ્રાંત વિસ્તાર અને રાજ્યની અલગ અલગ સંસ્કૃતિ હોય છે. હરિયાણામાં પણ આ પ્રકારે ધાર્મિક ઉત્સવો થતા હોય છે, પરંતુ જે રીતે ગિરનારમાં પાંચ દિવસ સુધી ચાલતી પગપાળા યાત્રા અને તેમાં પણ આજ પ્રકારે હાથે ભોજન બનાવીને આરોગવાની પરંપરા સૌથી વિશેષ જોવા મળે છે.
જ્યારે મહિસાગર થી આવેલા લક્ષ્મણભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, દેવગઢબારિયાના મહારાજના સમયથી આજ પ્રકારનો મેળો મહીસાગરમાં આયોજિત થાય છે. જેમાં પણ લોકો મેળામાં ઘરેથી સાથે લાવેલું અથવા તો ત્યાં ભોજન બનાવીને આરોગતા હોય છે, આવી જ રીતે સંતરામપુરમાં પણ ભાદરવા મહિનામાં જૈન સમાજની રવાડીનો મેળો પણ નીકળે છે.
એવી જ રીતે મહીસાગરમાં કલેશ્વરી દેવીના સ્થાને કે જ્યાં ભીમ અને હેડંબાના લગ્ન થયા હતા તે સ્થળો પર પણ આ પ્રકારનો મેળો ભરાય છે, પરંતુ સમય અને સંસ્કૃતિની દ્રષ્ટિએ દરેક ધાર્મિક ઉત્સવો એકબીજા થી ચોક્કસ રીતે અલગ પડતા હોય ,છે પરંતુ આ તમામ મેળાઓનો એક જ સંદેશ છે કે સેવા અને પ્રેમ થકી કુદરતની નજીક જઈ શકાય તેમ છે.
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