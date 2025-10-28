જુનાગઢ: ગિરનાર પરિક્રમાની વ્યવસ્થાનું માળખું તૈયાર, તંત્રએ કર્યુ જડબેસલાક આયોજન
આગામી 2 નવેમ્બરથી લઈને 5 નવેમ્બર સુધી ગિરનારની લીલી પરિક્રમા યોજાશે, જેને લઈને જિલ્લા વહિવટી તંત્રએ એક બેઠક બોલાવી હતી.
જુનાગઢ: કાર્તિકી અગિયારસથી પૂર્ણિમા સુધી આયોજીત ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમાની અંતિમ બેઠક જિલ્લા કલેકટરની અધ્યક્ષતામાં પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. જેમાં પરિક્રમાના આયોજન અને સંલગ્ન 37 જેટલા વિભાગોના અધિકારીઓ જોડાયા હતા.
આ બેઠકમાં આરોગ્ય પરિવહન સ્વચ્છતા પીવાનું પાણી અને પરિક્રમાના દિવસો દરમિયાન વીજળીનું સંચાલન થઈ શકે તે માટેની અંતિમ વ્યવસ્થાઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે.
પરિક્રમાના આયોજન પર ઉચ્ચ અધિકારીઓની મહત્વપૂર્ણ બેઠક
કાર્તિકી અગિયારસથી પૂર્ણિમા સુધી આયોજિત થનારી ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમાને લઈને પરિક્રમા સાથે જોડાયેલા સંબંધિત 37 જેટલા સરકારી વિભાગોના અધિકારીઓ સાથે જિલ્લા કલેકટરે પરિક્રમાના સુચારું આયોજનને લઈને પૂર્ણ કક્ષાની અંતિમ બેઠકનું આયોજન કર્યું હતું. જેમાં આગામી પરિક્રમાને લઈને તમામ વિભાગો દ્વારા તેમને સોંપવામાં આવેલી કામગીરીની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી, અને પરિક્રમા રૂટ પર જે વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરવામાં આવનાર છે, તે તમામ વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરી દેવામાં આવી છે, અથવા તો પરિક્રમા શરૂ થતા સમયે તમામ વ્યવસ્થાઓ પરિક્રમાર્થીઓને પરિક્રમા રૂટ માં મળી શકે તે માટેનું અંતિમ આયોજન પૂર્ણ કરી દેવામાં આવ્યું છે.
આરોગ્ય ઉપર મૂકવામાં આવ્યો ખાસ ભાર
આગામી પરિક્રમાને લઈને આરોગ્ય પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. 36 કિમીના પરીક્રમા પથ પર 11 જેટલા હંગામી દવાખાના, એમ્બ્યુલન્સ અને બે મોબાઈલ યુનિટ સાથે શરૂ કરવામાં આવનાર છે, જેમાં સીઆરપી પ્રાથમિક સારવાર અને આકસ્મિક સંજોગોમાં ઈમરજન્સી સારવાર મળી રહે તે માટે ડોક્ટરો આરોગ્ય વિભાગના કર્મચારીઓને પરિક્રમાના દિવસો દરમિયાન 24 કલાક સેવા પર મુકવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં જીણાબાવાની મઢી, માળવેલા, નળ પાણીની ઘોડી, શ્રવણની કાવડ, સરકડીયા હનુમાન, બોરદેવી, ભવનાથ અને ગિરનાર પર્વત પર જૈન દેરાસર અને અંબાજી મંદિર જેવા મહત્વના સ્થળો પર મેડિકલ ટીમ સાથેની એક ટીમ રાખવાનો નિર્ણય પર કરવામાં આવ્યો છે. આ સિવાય પોલીસ રાવટીમાં પણ 40 જેટલી વધારાની આરોગ્યની ટીમો પણ કામ કરતી જોવા મળશે. જે મુખ્યત્વે વૃદ્ધ અને એવા પરિક્રમાર્થીઓ કે જેને બી.પી અને ઓક્સિજનની કમી જોવા મળે છે, અને કેટલાક પરિક્રમાર્થીઓને હૃદય સંબંધી તકલીફ પડે છે, તેને અલગ તારવીને સારવાર આપવાની સાથે તેને પરિક્રમા રૂટથી બહાર હોસ્પિટલે પહોંચાડવાની કામગીરીનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે.
108ની સેવા પણ મહત્વની
પરિક્રમાના દિવસો દરમિયાન 108ની સેવા પણ આટલી જ મહત્વની માનવામાં આવે છે, જેને ધ્યાને રાખીને જુનાગઢ રેલ્વે સ્ટેશન, ભવનાથ પાર્કિંગ, પોલીસ સ્ટેશન, કાળવા ચોક, નાગમંડળ મંદિર, મેંદપરા ખાતે 108ની એક એમ્બ્યુલન્સ તબીબી ટીમ સાથે હાજર રાખવાનો નિર્ણય પણ કરાયો છે. આ સિવાય ભવનાથમાં આવેલી નાકોડા હોસ્પિટલ ખાતે કામ ચલાઉ આઈસીયુ યુનિટ પણ ઉભો કરવામાં આવ્યો છે. આરોગ્યને લઈને 18 મેડિકલ ઓફિસર, 12 ફાર્માસિસ્ટ અને 37 જેટલા પેરા મેડિકલના અધિકારી અને કર્મચારીઓને પરિક્રમા દરમિયાન ખાસ સેવા પર રાખવામાં આવ્યા છે.
પરિવહન માટે એસટી સેવા પણ મહત્વની
દર વર્ષે પરિક્રમામાં લાખોની સંખ્યામાં પરિક્રમાર્થીઓ આવતા હોય છે. આ યાત્રાળુઓને જુનાગઢથી પરિક્રમા રૂટ સુધી પહોંચાડવા અને ત્યાંથી તેમના નિર્ધારિત સ્થળે પહોંચાડવા માટે એસટી સેવા વર્ષોથી મહત્વપૂર્ણ બનતી જોવા મળે છે, જેમાં આ વખતે એસટી વિભાગની 250 જેટલી બસોનો ઉપયોગ કરવામાં આવનાર છે, જેમાં 60 જેટલી મીની બસ જૂનાગઢ એસટી ડેપોથી લઈને ભવનાથ વિસ્તારમાં પાર્કિંગ સુધી ખાસ ચલાવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. જેના થકી પ્રવાસીઓ ખૂબ જ સરળતાથી ભવનાથ સુધી પહોંચી શકે અને મેળો પૂર્ણ કર્યા બાદ અહીંથી પરત જૂનાગઢ એસટી ડેપો કે શહેરમાં આવી શકે તે માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
સફાઈ પાર્કિંગ અને આરોગ્યની ખાસ દેખરેખ
ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમામાં સફાઈ પાર્કિંગ વ્યવસ્થા પીવાનું ચોખ્ખું પાણી અને દૂધ સહિત જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ રહે તે માટે પણ ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જેમાં સંયુક્ત ડ્યુટી સ્કીમની રચના કરી છે. પોલીસ, ફોરેસ્ટ, પીજીવીસીએલ, પાણી પુરવઠા અને આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી અને કર્મચારીઓની સેવા રાઉન્ડ ક્લોક નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે. પરિક્રમા દરમિયાન ભવનાથ અને પરિક્રમા માર્ગ પર હંગામી ટેલીફોન કનેક્શન કંટ્રોલ રૂમ પણ શરૂ કરવામાં આવનાર છે. જે પરિક્રમામાં કોઈપણ આકસ્મિક અથવા તો જરૂરિયાતની સ્થિતિમાં મદદરૂપ બની શકે છે, વધુમાં ખાલી ખાણીપીણીના સ્ટોલ પર પણ સતત તપાસ અને ખોરાક આરોગ્યપ્રદ કે ખાવા લાયક છે કે નહીં તેની ચકાસણી પણ કરવાનુ આયોજન થયું છે. આ ઉપરાંતસમગ્ર પરિક્રમાના માર્ગ પર 30 જેટલા દૂધના પોઇન્ટ પણ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે, જેથી પરિક્રમાના દિવસો દરમિયાન દૂધની કોઈ પણ પ્રકારની અછત ઉભી ન થાય તે માટેનું વિશેષ આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે.