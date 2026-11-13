જુનાગઢ: ઓછા વરસાદથી ગિરનાર પરના કુદરતી ઝરણા સુકાયા, લીલી પરિક્રમામાં 8KMના માર્ગમાં પાણીના સ્ત્રોત નહીં
ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમામાં આવતા પ્રત્યેક ભાવિકોએ આ વર્ષે પોતાની જરૂરિયાત મુજબનું પાણી તો સાથે રાખવું જ પડશે.
Published : November 13, 2026 at 9:43 PM IST
જુનાગઢ: કારતક સુદ અગિયારસથી લઈને કાર્તિકી પૂર્ણિમા સુધી ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા આયોજિત થઈ રહી છે. ત્યારે આજે ETV ભારતની ટીમે પરિક્રમાનો અંતિમ પડાવ અને એક રૂટ એવા બોરદેવીથી ભવનાથ સુધીની રિયાલિટી ચેક યાત્રા કરી હતી. જેમાં બોરદેવીથી ભવનાથ સુધી આઠ કિલોમીટરના માર્ગમાં માત્ર બોરદેવી ખાતે જ કુદરતી પાણીના સ્ત્રોત હયાત જોવા મળ્યા. આ સિવાય 8 કિલોમીટરના માર્ગમાં કુદરતી રીતે એક પણ પાણીનો સોર્સ હયાત જોવા મળ્યો નહીં. જેથી પરિક્રમામાં આવતા પ્રત્યેક ભાવિકોએ પીવાના પાણીની વ્યવસ્થાને લઈને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ આયોજન કરવું પડી શકે છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા માર્ગમાં પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી રહી છે પરંતુ ભાવિકોની મોટી સંખ્યામાં હાજરીને લઈને પ્રત્યેક વ્યક્તિએ પોતાનું પીવાનું પાણી સાથે લઈને નીકળે તેવી સ્થિતિ આજના દિવસે જોવા મળી રહી છે.
ETV ભારતનું પરિક્રમા માર્ગ પર રિયાલિટી ચેક
આ વર્ષે વરસાદની ખૂબ મોટી ઘટ હોવાને કારણે પરિક્રમા માર્ગમાં કુદરતી રીતે સજીવન જોવા મળતા પાણીના સ્ત્રોત આ વખતે કેટલાક કાર્યરત છે તેને લઈને ETV ભારત દ્વારા પરિક્રમા માર્ગના એક પડાવ બોરદેવીથી ભવનાથ સુધીનું રિયાલિટી ચેક કર્યુ હતું. જેમાં બોરદેવીથી શરૂ કરીને ભવનાથ સુધીના આઠ કિલોમીટરના માર્ગમાં કુદરતી રીતે એક પણ પાણીનો સોર્સ હયાત જોવા મળતો ન હતો. જેને કારણે આ વખતે પરિક્રમામાં આવનાર પ્રત્યેક ભાવિકોએ પોતાની સાથે તેમની જરૂરિયાત મુજબનું પાણી લઈને નીકળવું પડશે આવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા 36 KMના પરિક્રમાના માર્ગ પર પીવાના પાણીને લઈને વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ તે પરિક્રમામાં કેટલા ભાવિકો આવશે તેના પર મદાર રાખશે.
ભાવિકોએ જરૂરી ચીજ વસ્તુ રાખવી પડશે સાથે
ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમામાં આવતા પ્રત્યેક ભાવિકોએ આ વર્ષે પોતાની જરૂરિયાત મુજબનું પાણી તો સાથે રાખવું જ પડશે. આ સિવાય જે ભાવિકોની કોઈ બીમારી દવાઓ ચાલી રહી છે તેવી જરૂરી દવા, રાત્રિના સમયે જંગલ વિસ્તારમાં જોવા માટે બેટરી દ્વારા સંચાલિત ટોર્ચ લાઈટ, સુકો નાસ્તો કે જે પરિક્રમાના દિવસો દરમિયાન ક્યારેય પણ ઉપયોગ થઈ શકે. આ સિવાય જંગલના રસ્તામાં ઇજા થયા વગર ચાલી શકાય તેવા મજબૂત પગરખા અને હાથમાં રાખી શકાય અને ચાલવામાં ઉપયોગી બને તે પ્રકારની એક લાકડી પણ રાખવી આવશ્યક માનવામાં આવે છે. આ સિવાય પ્રત્યેક પરિક્રમાર્થી એ તેમની સાથે તેમના પરિવારના મોબાઈલ નંબર, તેમનું રહેણાંકનું સરનામું રાખવું પણ પ્રત્યેક પરિક્રમામાં આવતા ભાવિકો માટે અનુકૂળતા ભર્યું બની રહેવાનું છે. આ સિવાય કોઈ પણ આકસ્મિક સ્થિતિમાં કોઈપણ જરૂરિયાત ઊભી થાય આવા કિસ્સામાં તેના ફોન નંબરની સાથે બીજી અન્ય ઉપયોગી માહિતી રાખવી પણ હિતાવહ માનવામાં આવ્યું છે.
માર્ગ પરથી જંગલ વિસ્તારમાં પ્રવેશ ન કરવો
પરિક્રમામાં આવતા પ્રત્યેક પરિક્રમાથીઓ માટે વન વિભાગે પણ કેટલાક દિશા નિર્દેશો જાહેર કર્યા છે.
- પરિક્રમાનો જે નિર્ધારિત માર્ગ છે તેને છોડીને કોઈપણ ભાવિકોએ જંગલ વિસ્તારમાં જવાનો ક્યારેય પ્રયત્ન ન કરવો,
- કુદરતી હાજત રાત્રિના સમયે સુવાથી લઈને ભોજન બનાવવાના સ્થળ તરીકે પણ પરિક્રમાના માર્ગ સિવાય અન્ય સ્થળનો ઉપયોગ ન કરવો
આવી સ્પષ્ટ સૂચના વન વિભાગ દ્વારા પણ આપવામાં આવી છે. બે વર્ષ પૂર્વે કુદરતી હાજતે જંગલ વિસ્તારમાં ગયેલી એક આઠ વર્ષની બાળકીનો દીપડાએ શિકાર કરી નાખ્યો હતો. જેથી આ વર્ષે પરિક્રમામાં આવતા પ્રત્યેક ભાવિકોએ પરિક્રમાના માર્ગ સિવાય જંગલના કોઈપણ જગ્યા પર જવા માટે પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવ્યો છે. જેનો ભાવિકોએ ચુસ્તપણે અમલ પણ કરવાનો રહેશે.
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