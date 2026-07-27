આજથી જયા પાર્વતીના વ્રતનો પ્રારંભ, કુંવારીકાઓએ મહાદેવની પૂજા કરી શરૂ કરી વ્રત સાધના
પાંચમા દિવસે દિવસ રાત્રીનું જાગરણ કરીને જ્યાં પાર્વતી વ્રતની પૂર્ણાહુતિ થતી હોય છે.
Published : July 27, 2026 at 1:33 PM IST
જુનાગઢ : આજથી જયા પાર્વતી વ્રતની શરૂઆત થયા છે. વહેલી સવારે જુનાગઢ શહેરના સ્વયંભૂ બિલનાથ મહાદેવ મંદિરે કુમારિકાઓ અને યુવતીઓ દ્વારા ગૌરીશંકરની પૂજા કરીને પાંચ દિવસના આ વ્રતની શરૂઆત કરી છે. પાંચ દિવસ સુધી નિત્યક્રમે ગૌરીશંકરની પૂજાની સાથે નમક વગરનો ફળ, આહાર અને ખોરાક એક ટાણું આરોગીને આ વ્રત થતુ હોય છે. પાંચમા દિવસે દિવસ રાત્રીનું જાગરણ કરીને જ્યાં પાર્વતી વ્રતની પૂર્ણાહુતિ થતી હોય છે.
આજથી જયા પાર્વતીનું વ્રત શરૂ
આજથી જયા પાર્વતીના વ્રત શરૂ થયા છે, હિન્દુ પંચાંગ મુજબ આ વર્ષે અષાઢ સુદ તેરસથી આ વ્રતની શરૂઆત થઈ છે. જે પાંચ દિવસ સુધી નિત્યક્રમે ચાલતું હોય છે. પાંચ દિવસ દરમિયાન કુમારીકાઓ અને યુવતીઓ દ્વારા ગૌરીશંકરની પૂજા કરવાની સાથે પંચદેવોના પ્રતિક રૂપે જવારાનું પુજન કરીને નમક વગરનું ભોજન, પ્રસાદ અને ફળાહાર એકટાણા રૂપે આરોગવાનો હોય છે. પાંચમા દિવસે વ્રતની પૂર્ણાહુતીના સમય પ્રત્યેક વ્રત કરનારી યુવતી અને કુમારીકાઓ દિવસ અને રાત્રીનું જાગરણ બાદ વ્રત પૂર્ણ થતું હોય છે.
ગૌરીશંકરના પુજનની પરંપરા
શુક્લ પક્ષની તેરસથી જયા પાર્વતીનું વ્રત શરૂ થતુ હોય છે. સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર આ વ્રત માતા પાર્વતીજીએ કઠોર તપશ્ચર્યા અને જપ તપ દ્વારા શિવજીને જીવનસાથી તરીકે મેળવવા માટે કર્યું હતું, ત્યારથી જયા પાર્વતીના વ્રતનો વિશેષ મહિમા જોવા મળે છે. વર્ષ 2026માં 27 તારીખથી વ્રતની શરૂઆત થાય છે. 31 તારીખે વ્રત પૂર્ણ થાય છે. શરૂઆતના પ્રથમ દિવસે તમામ કુમારીકાઓ અને વ્રત રાખનાર યુવતીઓ મહાદેવની સાથે માતા પાર્વતીનું પૂજન કરે છે. પાંચ દિવસ નમક વગરનો ખોરાક અને ફળાહાર એકટાણા રૂપે આરોગે છે અને પાંચમાં દિવસે જાગરણ કરીને આ વ્રતની પૂર્ણાહુતિ કરતી હોય છે.
દાંપત્ય સુખ અને શક્તિ ભક્તિનું પ્રતીક
જયા પાર્વતીના વ્રતમાં ગૌરીશંકરની પૂજા કરવાનું પણ શાસ્ત્રોમાં વિશેષ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. વ્રત કરનાર કોઈ પણ કુમારીકા અને યુવતી માટીમાંથી ગૌરી બનાવીને પણ તેની પાંચ દિવસ દરમિયાન પુજા કરી શકે છે પંચદેવોના પ્રતિક રૂપે જવારાનું વાવેતર કરીને તેનું પણ પૂજન વ્રતના પાંચ દિવસ દરમિયાન થતું હોય છે. આ વ્રત કોઈ પણ યુવતી સારું દાંપત્ય સુખ ઉત્તમ જીવનસાથી શ્રેષ્ઠ સંતાન પ્રાપ્તિની સાથે શક્તિ અને ભક્તિ રૂપે અખંડ સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય તે માટે કરતી હોય છે.
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