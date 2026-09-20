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Gen Zનો કમાલ, જૂનાગઢના યુવાનોએ બે વર્ષથી ઉપાડ્યું ગિરનારને સ્વચ્છ રાખવાનું બીડું

વર્તમાનમાં સૌથી ચર્ચિત Gen Z વર્ગ સહિત જૂનાગઢના હજાર યુવાનો છેલ્લા બે વર્ષથી દર રવિવારે ગિરનાર પર્વત અને શહેરના પ્રાકૃતિક સ્થળોની સફાઈ કરી રહ્યા છે.

જૂનાગઢના યુવાનોએ બે વર્ષથી ઉપાડ્યું ગિરનારને સ્વચ્છ રાખવાનું બીડું
જૂનાગઢના યુવાનોએ બે વર્ષથી ઉપાડ્યું ગિરનારને સ્વચ્છ રાખવાનું બીડું (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2026 at 1:57 PM IST

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જૂનાગઢ: Gen Z વર્તમાન સમયમાં સૌથી વધારે ચર્ચાતો શબ્દ છે, ત્યારે આ જ Gen Z સહિત જૂનાગઢના યુવાનોએ એક અનોખો સેવા યજ્ઞ શરૂ કર્યો છે. છેલ્લા બે વર્ષથી 'ક્લીન અપ જૂનાગઢ' અંતર્ગત શહેરના યુવાનો, શિક્ષકો, ડોક્ટરો અને સમાજના વિવિધ વર્ગના લોકો દર રવિવારે જૂનાગઢ શહેર અને કુદરતની અમૂલ્ય ધરોહર સમા ગિરનાર પર્વત તથા ત્યાંથી પસાર થતી નદી, નાળા અને સરોવરોમાં પ્રવાસીઓ દ્વારા ફેલાવવામાં આવતા કચરાને સાફ કરી રહ્યા છે. આ અભિયાનમાં હજાર જેટલા સ્વયંસેવકો સ્વેચ્છાએ જોડાયા છે.

જૂનાગઢના યુવાનોનો અનોખો સ્વચ્છતા સેવા યજ્ઞ

Gen Z એ વર્તમાન સમયમાં સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહેતો યુવા વર્ગ છે. જૂનાગઢના કેટલાક યુવાનો દ્વારા જૂનાગઢ શહેર અને કુદરતે આપેલા ગિરનાર પર્વત તેમજ તેમાં આવેલા અન્ય પ્રાકૃતિક સ્થળોની સાથે સમગ્ર ભવનાથ વિસ્તારમાં આવેલા તમામ સ્થળો સ્વચ્છ અને પ્રદૂષણ મુક્ત રહે તે માટે છેલ્લા બે વર્ષથી અનોખો સ્વચ્છતા સેવા યજ્ઞ ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે.

જૂનાગઢના યુવાનોનો અનોખો સ્વચ્છતા સેવા યજ્ઞ (Etv Bharat Gujarat)

જૂનાગઢના હજાર જેટલા યુવાનો, જેમાં શાળા-કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ, નોકરી કરતા યુવાનો, ડોક્ટરો, શિક્ષકો, પ્રોફેસરો અને વકીલો જેવા અનેક લોકો જોડાઈને હજાર જેટલા લોકોનું એક સ્વયંસેવક ગ્રુપ બનાવવામાં આવ્યું છે. આ ગ્રુપ 'ક્લીન અપ જૂનાગઢ' દ્વારા જૂનાગઢ શહેરના વિવિધ પ્રાકૃતિક અને પર્યટન સ્થળોની દર અઠવાડિયે રવિવારે સ્વેચ્છાએ સાફ-સફાઈ કરીને તેને પ્રદૂષણ અને કચરા મુક્ત કરવાની સાથે વર્તમાન સમયની સૌથી મોટી સમસ્યા એવા પ્લાસ્ટિકના પ્રદૂષણથી દૂર રાખવા માટેનો અનોખો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

દર રવિવારે ગિરનાર પર્વત અને શહેરના પ્રાકૃતિક સ્થળોની કરે છે સફાઈ
દર રવિવારે ગિરનાર પર્વત અને શહેરના પ્રાકૃતિક સ્થળોની કરે છે સફાઈ (Etv Bharat Gujarat)

શાળા-કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ પોતાના અભ્યાસના સમયમાંથી બે-ચાર કલાક ફાળવે છે, તો બીજી તરફ નોકરી કરતા તમામ લોકો રવિવારની રજાના દિવસે સવારે આઠથી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી તમામ કામો પડતા મૂકીને માત્ર સ્વચ્છતા સેવા યજ્ઞમાં જોડાય છે અને જૂનાગઢના વિવિધ સ્થળોને પ્રવાસીઓ દ્વારા ફેલાવવામાં આવતા પ્રદૂષણ અને કચરાથી સ્વચ્છ રાખવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

પ્રાકૃતિક અને પર્યટન સ્થળોની ખાસ પસંદગી

ક્લીન અપ જૂનાગઢ દ્વારા પ્રાકૃતિક અને પર્યટન સ્થળોની સફાઈ અને સ્વચ્છતાને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવી રહ્યું છે. જૂનાગઢમાં દર વર્ષે લાખોની સંખ્યામાં યાત્રિકો અને પ્રવાસીઓ ગિરનાર અને અન્ય સ્થળોની મુલાકાત લેતા હોય છે, જેના દ્વારા થતો કચરો અને ખાસ કરીને પ્લાસ્ટિકનો કચરો, તેમજ ધાર્મિક સ્થાનોમાં ધાર્મિક વિધિ, દર્શન અને પૂજા માટે આવતા ભાવિકો દ્વારા જે તે સ્થળ પર ફેલાવવામાં આવતો કચરો સાફ કરવાનું પણ એક મહા અભિયાન શરૂ થયું છે.

વર્તમાનમાં સૌથી ચર્ચિત Gen Z વર્ગ
વર્તમાનમાં સૌથી ચર્ચિત Gen Z વર્ગ (Etv Bharat Gujarat)

આ અંતર્ગત સમગ્ર ગિરનાર પર્વત, અંબાજી મંદિર, દત્તાત્રેય ટૂંક અને ગિરનાર તળેટીના નીચેના ભાગોમાં જ્યાં લોકોની અવર-જવર છે અને ત્યાં દરરોજ આ પ્રકારનો કચરો થાય છે, તેવા સ્થળોને પસંદ કરવામાં આવે છે અને ત્યાં સફાઈ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવે છે. જૂનાગઢના વિલિંગ્ડન ડેમ, દાતાર પર્વતની સાથે સમગ્ર ગિરનાર પર્વત અને ભવનાથ તળેટીમાં પણ આ જ પ્રકારે છેલ્લા બે વર્ષથી સતત સ્વચ્છતા સેવા અભિયાન થકી પ્રકૃતિને પ્રદૂષણ મુક્ત રાખવાનો અનોખો પ્રયાસ જૂનાગઢના યુવાનો કરી રહ્યા છે.

શાળા-કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ, નોકરી કરતા યુવાનો, ડોક્ટરો, શિક્ષકો, પ્રોફેસરો અને વકીલો જેવા અનેક લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે સફાઈ
શાળા-કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ, નોકરી કરતા યુવાનો, ડોક્ટરો, શિક્ષકો, પ્રોફેસરો અને વકીલો જેવા અનેક લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે સફાઈ (Etv Bharat Gujarat)

સ્વચ્છતા અભિયાનમાં જોડાયેલા યુવાનોનો પ્રતિભાવ

ક્લીન અપ જૂનાગઢ દ્વારા જૂનાગઢના પ્રાકૃતિક અને પર્યટન સ્થળોને પ્રદૂષણ અને કચરા મુક્ત બનાવવાના અભિયાનમાં જોડાયેલા કૃપાલ નંદાણીયા, ભગીરથસિંહ જાડેજા અને ધવલ ચૌહાણે ETV ભારત સાથે વાતચીત કરી હતી.

બે વર્ષથી ઉપાડ્યું ગિરનારને સ્વચ્છ રાખવાનું બીડું
બે વર્ષથી ઉપાડ્યું ગિરનારને સ્વચ્છ રાખવાનું બીડું (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે જણાવ્યું હતું કે પ્રકૃતિ અને પર્યટન, આ બંને કુદરતે જૂનાગઢને ભરપૂર આપ્યા છે. વર્ષ દરમિયાન લાખોની સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ પ્રકૃતિને માણવા માટે અહીં આવતા હોય છે. આવા તમામ લોકો જાણે-અજાણે કચરો કરીને જતા હોય છે, જેને દૂર કરવાનું અમે અભિયાન શરૂ કર્યું છે, જેમાં અમને છેલ્લા બે વર્ષમાં ધીમે ધીમે સફળતા પણ મળતી જાય છે.

ખૂબ ઓછા લોકોથી શરૂ થયેલું આ ગ્રુપ આજે હજાર જેટલા સ્વયંસેવકોનું બની ચૂક્યું છે, જેમાં સમાજના દરેક વર્ગમાંથી લોકો જોડાઈને સેવા યજ્ઞમાં સામેલ થઈ રહ્યા છે. યુવાનોએ એવું પણ જણાવ્યું હતું કે જૂનાગઢમાં સાંસ્કૃતિક રીતે જોડાયેલા મોટા કલાકારો પોતાના કાર્યક્રમો થકી પણ સ્વચ્છતાને લઈને આગ્રહી બને અને દરેક લોકોને ખૂબ જ ગંભીરતાથી સ્વચ્છતાના નિયમોનું પાલન કરવાનું સ્ટેજ પરથી જણાવે, તો પણ કચરો ઓછો કરવામાં ખૂબ મદદ મળી શકે છે. તેથી આ પ્રકારના સેવા યજ્ઞમાં મોટા કલાકારો સ્ટેજ પરથી પણ જોડાઈને પોતાના પ્રશંસક વર્ગને કચરો ન કરવા, અથવા ઓછો કરવા, અથવા કચરો કર્યા બાદ તેને તેના નિર્ધારિત સ્થળે ફેંકવા માટે વિનંતી કરે, તો પણ કચરાને ઘટાડવામાં ખૂબ સફળતા મળી શકે છે.

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GIRNAR SWACHHATA ABHIYAN
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