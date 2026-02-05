જુનાગઢના ચિત્રકાર જીનિયસ બુક ઓફ રેકોર્ડ્ઝમાં, એક વર્ષમાં સૌથી વધારે વૉટર કલર પેઈન્ટિંગ્સ બનાવવાનો રેકોર્ડ
Published : February 5, 2026 at 8:51 PM IST|
Updated : February 5, 2026 at 9:35 PM IST
જુનાગઢ : જિલ્લાના ચિત્રકાર રજનીકાંત અગ્રાવતને એક વર્ષમાં વૉટર કલરનો ઉપયોગ કરીને સૌથી વધારે ચિત્ર બનાવવા બદલ જીનિયસ બુક ઓફ રેકોર્ડ્ઝ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. 9 વર્ષની ઉંમરે પ્રથમ ગાયનું ચિત્ર બનાવનાર રજનીકાંત અગ્રાવત આજે આંતરરાષ્ટ્રીય કલાકાર બની ચૂક્યા છે, તેમણે વૉટર પેન્સિલ પોસ્ટર એક્રેલિક સહિત અનેક કલરનો ઉપયોગ કરીને પોટ્રેટ અને રિયાલિસ્ટિક રંગોળી બનાવવામાં મહારત હાંસલ કરી છે. રજનીકાંત અગ્રાવતની ચિત્રકલાને ધ્યાને રાખીને તેમને આ એવોર્ડથી સન્માનવામાં આવ્યા છે.
જુનાગઢના ચિત્રકાર રજનીકાંત અગ્રાવતને વર્ષ 2026નો જીનિયસ બુક ઓફ રેકોર્ડ્ઝ આપવામાં આવ્યો છે. એક વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન સૌથી વધારે વોટર કલરનો ઉપયોગ કરીને ચિત્ર બનાવવા બદલ તેમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. 9 વર્ષની ઉંમરે રજનીકાંત અગ્રાવતે તેના જીવનનું પહેલું ચિત્ર વોટર કલરના માધ્યમથી ગાયનું બનાવ્યું હતું, ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી તેમની આ ચિત્ર યાત્રા અવિરત 40માં વર્ષે પણ જોવા મળે છે.
રજનીકાંત અગ્રાવત સારા ચિત્રકાર હોવાની સાથે તેઓ પોર્ટ્રેટ અને રિયાલિસ્ટિક રંગોળીના પણ ખૂબ સારા કલાકાર માનવામાં આવે છે, તેમના માર્ગદર્શન નીચે જુનાગઢમાં અનેક યુવાન અને જુનિયર કલાકારો પણ રીયાલિસ્ટિક રંગોળી અને વિવિધ પ્રકારની ચિત્રકલામાં તેમના અનુભવોનો જ્ઞાન પણ મેળવી ચૂક્યા છે.
1992માં મેળવી પ્રથમ તાલીમ
રજનીકાંત અગ્રાવતે ETV ભારતને આપેલી એક્સક્લુઝિવ મુલાકાત દરમિયાન તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "ગુજરાતના શ્રેષ્ઠતમ ચિત્રકાર રાજેન્દ્ર ડીંડોરકર પાસેથી 1992માં ચિત્રકલાની એબીસીડી શીખવાની શરૂઆત કરી, સાડા ચાર વર્ષ સુધી રાજેન્દ્ર ડીંડોરકર પાસેથી ચિત્રકલા અને રંગોળીને લઈને પાયાનું અને મહત્વનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા બાદ રજનીકાંત અગ્રાવતે તેમની ચિત્રકલાના માધ્યમથી રંગોળીની સાથે પોટ્રેટ બનાવવાની શરૂઆત કરી હતી.
જેમાં વોટર પેન્સિલ પોસ્ટર એક્રેલિક ઓઇલ પેસ્ટર જેવા કલરોનો ઉપયોગ કરીને પેઇન્ટિંગ અને રિયાલિસ્ટિક રંગોળી બનાવવાની મહારત હાંસલ કરી રજનીકાંત અગ્રાવત જુનાગઢ અને ગુજરાતમાં અનેક સ્થળોએ પોતાના પેઇન્ટિંગ અને રંગોળીના વર્કશોપ કરીને પણ યુવાન અને કલા વારસાના ક્ષેત્રમાં આગળ વધવા માગતા કોઈ પણ વ્યક્તિને પોતાનો કલા વારસો આપી રહ્યા છે."
બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીથી પ્રભાવિત
આંતરરાષ્ટ્રીય ચિત્રકાર રજનીકાંત બાગેશ્વર ધામના પ્રણેતા અને સંસ્થાપક ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીથી ખૂબ જ પ્રભાવિત છે. 2 વર્ષ પૂર્વે તેમણે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના અલગ અલગ 51 જેટલા ચિત્રો વોટર કલર અને પેનથી તૈયાર કર્યા હતા, ત્યારબાદ આ ચિત્રનું પ્રદર્શન જુનાગઢ અમદાવાદ અને પુના ખાતે કરીને તેમાંથી થયેલી આવક માતા-પિતા વગરની દીકરીઓના લગ્ન પ્રસંગે દાનમાં આપી હતી, ત્યારબાદ ફરી એક વખત એક વર્ષમાં 365 કલાકનો ઉપયોગ કરીને ચાર મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન વોટર કલરથી 150 જેટલા પેઇન્ટિંગ તૈયાર કર્યા છે. જેને ગિનિસ બુક ઓફ રેકોર્ડ દ્વારા એવોર્ડ માટે પસંદ કરાયા છે.
આ ચિત્રો તૈયાર કરવા પાછળ અંદાજિત 1 થી 2 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો છે, પરંતુ ન્યુજર્સીના કલા પ્રેમી કામિનીબેન દ્વારા આ તમામ ચિત્રો ડોનર તરીકે સ્વીકારી લેતા બાગેશ્વર ધામમાં આ ચિત્રનું વેચાણ થયા બાદ જે ઉપજ ચિત્રોમાંથી થશે, તેમાંથી બાગેશ્વર ધામમાં આયોજિત દીકરીઓના સમૂહ લગ્નમાં દાનમાં આપવાની જાહેરાત પણ તેમના દ્વારા કરવામાં આવી છે.
