જૂનાગઢના પક્ષી પ્રેમીઓની અનોખી સેવા, આકરી ગરમીમાં તરસ્યા પંખીઓ માટે પાણી અને ચણાની વ્યવસ્થા
ઉનાળાની આકરી ગરમીને ધ્યાનમાં રાખીને જૂનાગાઢના સમાજસેવકો અને પ્રકૃતિપ્રેમીઓ દ્વારા પક્ષીઓ માટે પીવાના પાણી અને ચણાની મોટા પાયે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
Published : March 16, 2026 at 5:40 PM IST
જૂનાગઢ: ઉનાળાના દિવસો શરૂ થતાં જ આકરી ગરમીનું પ્રચંડ મોજુ ફરી વળ્યું છે. હાલમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે, પરંતુ આગામી દિવસોમાં તે ગરમ વરાળમાં પરિવર્તિત થશે અને લૂ વરસાવશે. આવી સ્થિતિમાં માનવી સહિત તમામ જીવો માટે પીવાના પાણીની સૌથી મોટી સમસ્યા ઉભી થાય છે. ખાસ કરીને નાનાં પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓને પાણીના સ્ત્રોત સુધી પહોંચવામાં ભારે મુશ્કેલી પડે છે.
આ ગરમીમાં પક્ષીઓને રાહત મળે અને તેઓ તરસ્યા ન મરે તે માટે જૂનાગઢ શહેરના કેટલાક પ્રકૃતિપ્રેમી મિત્રોએ અનોખી સેવા શરૂ કરી છે. ખલીલપુર રોડ વિસ્તારમાં આવેલા બાવળના જંગલોમાં ચકલીઓ અને અન્ય પક્ષીઓ માળો બનાવવા માટે અનુકૂળ સ્થળ ધરાવે છે, પરંતુ તેમના માટે પીવાના પાણી અને ચણાની કોઈ વ્યવસ્થા નહોતી. આ ખામીને પારખીને શહેરના સુરેશભાઈ મોણપરા, પરસોતમભાઈ પોશીયા અને તેમના અન્ય મિત્રોએ છેલ્લા 5 વર્ષથી પોતાના ખર્ચે પક્ષીઓ માટે પાણી અને ચણાની વ્યવસ્થા કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
દિવસમાં 2 વખત પાણી અને ચણા આપે છે
આ તમામ મિત્રો દ્વારા દિવસમાં 2 વખત વહેલી સવારે અને મોડી સાંજે પક્ષીઓ માટે પાણી અને ચણાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. તેઓ માટીથી બનેલા પરંપરાગત કુંડામાં પીવાનું ચોખ્ખુ પાણી ભરે છે અને સાથે પક્ષીઓ માટે બાજરી, ચોખા, જુવાર, મકાઈ અને ચણા જેવા અનાજનો છંટકાવ કરે છે. દર 2 દિવસે આ કુંડાઓને સંપૂર્ણપણે ખાલી કરી, સાફ કરી (વીછળી) ને ફરીથી તાજુ પાણી ભરવામાં આવે છે, જેથી પક્ષીઓને સ્વચ્છ અને ઠંડુ પાણી મળતું રહે.
આ પક્ષી મિત્રો દ્વારા દરરોજ સવાર-સાંજ ઓછામાં ઓછું 5 લીટર પાણી અને 2થી 3 કિલો જેટલું ચણ (અનાજ) નિયમિતપણે પક્ષીઓ માટે પુરું પાડવામાં આવે છે. આ પ્રેમભર્યા પ્રયત્નોને કારણે ખલીલપુર રોડ વિસ્તારમાં ચકલીઓ અને અન્ય પક્ષીઓની સંખ્યામાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ખૂબ વધારો થયો છે.
પક્ષી સેવકોનો પ્રતિભાવ
પાછલા ઘણા વર્ષોથી આ સેવા કાર્ય સાથે જોડાયેલા સુરેશભાઈ મોણપરાએ જણાવ્યું હતું કે, "ઉનાળાની આકરી ગરમીમાં તમામ જીવો તરસથી વ્યાકુળ બની જાય છે. પક્ષીઓ પાણીની શોધમાં ઘણે દૂર ભટકે છે, પણ તેમને સ્વચ્છ પાણી મળવું મુશ્કેલ બની જાય છે. અમે નાના પ્રયત્નથી આ પક્ષીઓને રાહત આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. અમે સ્વયં પાણી ભરીએ છીએ અને કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાના ઘર કે સોસાયટીમાં આવી વ્યવસ્થા કરવા માંગતી હોય તો તેમને માટીના કુંડા અને પક્ષીઓના માળા વિનામૂલ્યે આપીએ છીએ."
તો બીજી તરફ પરસોતમભાઈ પોશીયાએ જણાવ્યું કે, "અમે ફક્ત ઉનાળામાં જ નહીં, પરંતુ શિયાળો અને ચોમાસામાં પણ પક્ષીઓ માટે ચણા-પાણીની વ્યવસ્થા કરીએ છીએ, જેથી તેમને ક્યારેય ચણાની (ખોરાકની) ઘટ ન થાય. અમે બાજરી, ચોખા, મગ, ચણા અને મકાઈ જેવા વિવિધ અનાજો પક્ષીઓને આપીએ છીએ. મારું માનવું છે કે દરેક વ્યક્તિએ પોતાનાથી બનતા પ્રયત્નો દ્વારા ગાય, પશુ અને પક્ષીઓની સેવા કરવી જોઈએ. આપણે આપીએ છીએ એટલું ઓછું છે, પક્ષીઓ આપણને આપનારા છે."
જૂનાગઢના આ મિત્રોનું આ કાર્ય સમગ્ર સમાજ માટે પ્રેરણારૂપ બન્યું છે. આકરી ગરમીમાં મૂંગા પ્રાણી-પક્ષીઓની સેવા કરવી એ માનવતાની સાચી નિશાની છે. આ પક્ષી પ્રેમીઓના આ અનુકરણીય કાર્યને લોકો દ્વારા ખૂબ વખાણવામાં આવી રહ્યું છે.
