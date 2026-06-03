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જૂનાગઢ: શંકાસ્પદ પ્રવાહી પીવાથી પાંચ લોકો હોસ્પિટલમાં, મિથેનોલનું પ્રમાણ શૂન્ય; શંકાસ્પદ વ્યક્તિની અટકાયત

આ મામલામાં પોલીસે શંકાસ્પદ પ્રવાહીનું ફોરેન્સિક લેબોરેટરીમાં પરીક્ષણ કરાવ્યું હતું. રિપોર્ટમાં મિથેનોલનું પ્રમાણ ૦% (શૂન્ય) આવ્યું છે.

રોહિતકુમાર - ઇન્ચાર્જ પોલીસ અધિક્ષક, જૂનાગઢ
રોહિતકુમાર - ઇન્ચાર્જ પોલીસ અધિક્ષક, જૂનાગઢ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 3, 2026 at 9:55 PM IST

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જૂનાગઢ: ૩૦ મેના રોજ જૂનાગઢ જિલ્લાના માળિયા હાટીના તાલુકાના પાણીધ્રા ગામમાં શંકાસ્પદ પ્રવાહી પીવાથી પાંચ વ્યક્તિઓની તબિયત લથડી હતી. તેમાં એક વયોવૃદ્ધ મહિલાનો પણ સમાવેશ થાય છે.

આ મામલામાં પોલીસે શંકાસ્પદ પ્રવાહીનું ફોરેન્સિક લેબોરેટરીમાં પરીક્ષણ કરાવ્યું હતું. રિપોર્ટમાં મિથેનોલનું પ્રમાણ ૦% (શૂન્ય) આવ્યું છે. આમ, આ પ્રવાહી લઠ્ઠો (ઝેરી દેશી દારૂ) નહીં, પરંતુ અન્ય કોઈ અજાણ્યું પ્રવાહી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

ઘટના બાદ તમામ પાંચે વ્યક્તિઓને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જેમાંથી ત્રણ વ્યક્તિઓને ઓછી અસર થતાં હોસ્પિટલમાંથી રજા આપી દેવાઈ છે. એક વયોવૃદ્ધ મહિલા અને એક અન્ય વ્યક્તિને હજુ પણ વધુ અસર થતાં હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.

રોહિતકુમાર - ઇન્ચાર્જ પોલીસ અધિક્ષક, જૂનાગઢ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિને અટકાયતમાં લીધો

ઇન્ચાર્જ પોલીસ અધિક્ષક રોહિત કુમારે જણાવ્યું હતું કે, તપાસ દરમિયાન એક વ્યક્તિની અટકાયત કરવામાં આવી છે. આ વ્યક્તિએ અજાણ્યું પ્રવાહી લાવીને તેમાં પાણી મિલાવીને (ડાયલ્યુટ કરીને) કેટલાક લોકોને પીવા આપ્યું હતું, જેનાથી પાંચ લોકો બીમાર પડ્યા હતા.

પોલીસે આ પ્રવાહી ક્યાંથી મેળવવામાં આવ્યું હતું, તેની શુદ્ધતા અને અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે નહીં તેની તપાસ કરી રહી છે.

મૃત્યુના અહેવાલો ખોટા

કેટલાક માધ્યમોમાં બે વ્યક્તિઓના મોતના અહેવાલો પ્રસારિત થયા હતા, જે સંપૂર્ણપણે ખોટા છે. અત્યાર સુધી કોઈનું મોત થયું નથી.

આગામી કાર્યવાહી

હાલમાં પોલીસે હજુ ઔપચારિક ફરિયાદ નથી નોંધી, પરંતુ અટકાયતમાં રાખેલ વ્યક્તિની પૂછપરછ પૂર્ણ થયા બાદ વિધિવત્ ફરિયાદ નોંધીને વધુ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

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