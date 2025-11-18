ETV Bharat / state

જૂનાગઢ: સોયાબીનની ટેકાના ભાવે ખરીદીનું ખેડૂતોએ સ્વાગત કર્યું, પરંતુ જથ્થામાં ઘટાડો કરવા સામે નારાજગી

9મી નવેમ્બરથી રાજ્યભરમાં મગફળી અને સોયાબીનની ટેકાના ભાવે ખરીદી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે.

જૂનાગઢ: સોયાબીનની ટેકાના ભાવે ખરીદીનું ખેડૂતોએ સ્વાગત કર્યું, પરંતુ જથ્થામાં ઘટાડો કરવા સામે નારાજગી
જૂનાગઢ: સોયાબીનની ટેકાના ભાવે ખરીદીનું ખેડૂતોએ સ્વાગત કર્યું, પરંતુ જથ્થામાં ઘટાડો કરવા સામે નારાજગી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 18, 2025 at 5:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: રાજ્ય સરકારે આ વર્ષે મગફળીની સાથે સોયાબીનની પણ ટેકાના ભાવે ખરીદી શરૂ કરી છે, જેને જૂનાગઢ જિલ્લાના ખેડૂતો આવકારી રહ્યા છે. જોકે સરકારે ખરીદીના જથ્થામાં ગત વર્ષની સરખામણીએ ખૂબ મોટો ઘટાડો કર્યો છે, તેના કારણે માવઠાના વરસાદથી થયેલા નુકસાનનું પૂરતું વળતર નહીં મળી રહ્યું હોવાની ખેડૂતોમાં નારાજગી છે.

9મી નવેમ્બરથી રાજ્યભરમાં મગફળી અને સોયાબીનની ટેકાના ભાવે ખરીદી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે. જૂનાગઢમાં માર્કેટીંગ યાર્ડ નજીક સ્થાપવામાં આવેલા ખરીદી કેન્દ્ર ખાતે સોયાબીનની ખરીદી ચાલુ છે. માવઠા પછી સરકારે સોયાબીનની ટેકાના ભાવે ખરીદી શરૂ કરી તેનું ખેડૂતો સ્વાગત કરી રહ્યા છે, પરંતુ ખરીદી જથ્થામાં થયેલા જબરજસ્ત ઘટાડાથી તેઓ પરેશાન છે.

જૂનાગઢ: સોયાબીનની ટેકાના ભાવે ખરીદીનું ખેડૂતોએ સ્વાગત કર્યું, પરંતુ જથ્થામાં ઘટાડો કરવા સામે નારાજગી (ETV Bharat Gujarat)
જૂનાગઢ: સોયાબીનની ટેકાના ભાવે ખરીદીનું ખેડૂતોએ સ્વાગત કર્યું, પરંતુ જથ્થામાં ઘટાડો કરવા સામે નારાજગી
જૂનાગઢ: સોયાબીનની ટેકાના ભાવે ખરીદીનું ખેડૂતોએ સ્વાગત કર્યું, પરંતુ જથ્થામાં ઘટાડો કરવા સામે નારાજગી (ETV Bharat Gujarat)

જથ્થામાં મોટો ઘટાડો

ગત વર્ષે સરકાર પ્રતિ ખેડૂત પાસેથી 200 મણ સોયાબીન ખરીદતી હતી, જ્યારે આ વર્ષે તેને ઘટાડીને માત્ર 80 મણ કરી દેવામાં આવ્યો છે. મગફળીનો જથ્થો પણ 200 મણમાંથી ઘટાડીને 125 મણ કરવામાં આવ્યો છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે સોયાબીનનો જથ્થો પણ ઓછામાં ઓછો 125 મણ તો રાખવો જોઈતો હતો, પરંતુ સરકારે તેમાં વધારાના 45 મણનો ઘટાડો કરી દીધો છે.

જૂનાગઢ: સોયાબીનની ટેકાના ભાવે ખરીદીનું ખેડૂતોએ સ્વાગત કર્યું, પરંતુ જથ્થામાં ઘટાડો કરવા સામે નારાજગી
જૂનાગઢ: સોયાબીનની ટેકાના ભાવે ખરીદીનું ખેડૂતોએ સ્વાગત કર્યું, પરંતુ જથ્થામાં ઘટાડો કરવા સામે નારાજગી (ETV Bharat Gujarat)

આ વર્ષે માવઠાના કારણે એક વીઘે સોયાબીનનું ઉત્પાદન માત્ર 8 થી 12 મણ જ રહ્યું છે, જે અત્યાર સુધીનું સૌથી ઓછું ઉત્પાદન છે. આથી માત્ર 80 મણની મર્યાદાથી ખેડૂતોને થયેલા નુકસાનનું ખૂબ જ ઓછું વળતર મળી રહ્યું છે.

જૂનાગઢ: સોયાબીનની ટેકાના ભાવે ખરીદીનું ખેડૂતોએ સ્વાગત કર્યું, પરંતુ જથ્થામાં ઘટાડો કરવા સામે નારાજગી
જૂનાગઢ: સોયાબીનની ટેકાના ભાવે ખરીદીનું ખેડૂતોએ સ્વાગત કર્યું, પરંતુ જથ્થામાં ઘટાડો કરવા સામે નારાજગી (ETV Bharat Gujarat)

ટેકાના ભાવમાં પણ નારાજગી

સરકારે સોયાબીનનો લઘુત્તમ ટેકાનો ભાવ ₹1,065 નક્કી કર્યો છે, જ્યારે ખેડૂતોની માંગ છે કે તેને ઓછામાં ઓછો ₹1,200 સુધી વધારવામાં આવે.

જૂનાગઢ: સોયાબીનની ટેકાના ભાવે ખરીદીનું ખેડૂતોએ સ્વાગત કર્યું, પરંતુ જથ્થામાં ઘટાડો કરવા સામે નારાજગી
જૂનાગઢ: સોયાબીનની ટેકાના ભાવે ખરીદીનું ખેડૂતોએ સ્વાગત કર્યું, પરંતુ જથ્થામાં ઘટાડો કરવા સામે નારાજગી (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતોએ સરકારને અપીલ કરી છે કે મગફળીની જેમ સોયાબીનનો ખરીદી જથ્થો પણ વધારીને ઓછામાં ઓછો 125 મણ કરવામાં આવે અને ટેકાનો ભાવ પણ વધારવામાં આવે, જેથી માવઠાથી થયેલા નુકસાનનું વધુ સારું વળતર મળી શકે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SUPPORT PRICE
JUNAGADH
JUNAGADH FARMERS
REDUCED QUANTITY
SOYBEAN PROCUREMENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.