બજારમાં શાકભાજીના સતત વધતા ભાવ, પણ ખેડૂતોને કોઈ લાભ નહીં, સાંભળો જુનાગઢ પંથકના ખેડૂતોની વાત
ચોમાસા બાદ પડેલા વરસાદને કારણે શાકભાજીનો પાક નિષ્ફળ જતા તેની વિપરીત અસરો શાકભાજીના ઉત્પાદન પર થઈ છે. જેને કારણે બજાર ભાવ વધી રહ્યા છે.
Published : November 25, 2025 at 5:31 PM IST
જુનાગઢ: છૂટક બજારમાં સતત શાકભાજીના બજાર ભાવ પ્રતિ દિવસ વધી રહ્યા છે. ચોમાસા બાદ તુરંત પડેલા વરસાદને કારણે શાકભાજીનો પાક નિષ્ફળ જતા તેની વિપરીત અસરો શાકભાજીના ઉત્પાદન પર થઈ છે. જેને કારણે બજાર ભાવ વધી રહ્યા છે.
દરરોજ શાકભાજીના કિલોના ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, તેનો સીધો કોઈપણ ફાયદો ખેડૂતોને થઈ રહ્યો નથી. આ બજાર ભાવ બજારમાં વેપારી અને કમિશન એજન્ટોને ફાયદો કરાવે છે. પરંતુ ખેડૂતોની સ્થિતિ આજે સતત વધી રહેલા બજાર ભાવો પછી પણ ઠેરની ઠેર જોવા મળી રહી છે.
ખેડૂતોને કોઈ લાભ નહીં...
પાછલા પંદર દિવસથી શાકભાજીના બજાર ભાવોમાં આગ ઝરતી તેજી જોવા મળી રહી છે. પ્રતિ દિવસ શાકભાજીના છૂટક બજાર ભાવ ઐતિહાસિક સ્તરે જોવા મળી રહ્યા છે. શિયાળાના સમયમાં તમામ શાકભાજી પુષ્કળ પ્રમાણમાં આવતું હોય છે. જેને કારણે પ્રતિ એક કિલો શાકભાજી 30 રૂપિયાથી લઈને 50 રૂપિયા કિલોના ભાવે વેચાતું હતું.
પરંતુ આ વર્ષે શિયાળાની સિઝનમાં પણ શાકભાજી 120 થી લઈને 150 રૂપિયા સુધીના પ્રતિ એક કિલોના ભાવે વેચાઈ રહ્યુ. છે જેની પાછળ શાકભાજીનું ઓછું ઉત્પાદન અને ચોમાસાના વધુ વરસાદને કારણે શાકભાજીના પાકોને થયેલી માઠી અસરને એકમાત્ર કારણભૂત માનવામાં આવે છે.
|જણસી
|નીચા ભાવ
|ઉંચા ભાવ
|બટેટા
|300
|440
|ભીંડા
|1000
|1100
|ટામેટા
|1000
|1200
|ડુંગળી સુકી
|60
|180
|આદુ
|800
|900
|કોબી
|240
|300
|ચીભડા
|800
|900
ભાવ વધ્યા પણ ખેડૂતોને કોઈ લાભ નહીં
શાકભાજીના બજાર ભાવ સતત વધી રહ્યા છે, પરંતુ તેનો સીધો કે આડકતરો કોઈપણ લાભ કે ફાયદો શાકભાજીની ખેતી સાથે સંકળાયેલા ખેડૂતોને મળી રહ્યો નથી. હાલ બજારમાં જે શાકભાજી આવી રહ્યું છે તે ગુજરાત બહારના રાજ્યોમાંથી ઉત્પાદિત થયેલું શાક બજારમાં મળી રહ્યું છે. જેને કારણે તેનો સીધો ફાયદો કમીશન એજન્ટ અને મોટા વેપારીઓને થઈ રહ્યો છે. જેને કારણે લોકોએ સામાન્ય કરતાં બમણા કે ત્રણ ગણા બજાર ભાવથી શાકભાજીની ખરીદી કરવી પડી રહી છે, પરંતુ શાકભાજીના ઉત્પાદન સાથે જોડાયેલો ખેડૂત આજે પણ સામાન્ય પડતર ભાવોમાં શાકભાજી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં વેપારી કે કમિશન એજન્ટને વેચે છે.
ખેડૂતોની આપવીતી
પાછલી ત્રણ પેઢીથી શાકભાજીની ખેતી કરતા યુવાન ખેડૂત પ્રશાંત મારવાણીયાએ જણાવ્યું હતું કે, જે રીતે સામાન્ય શાકભાજી પણ આજે છૂટક બજારમાં સો રૂપિયા પ્રતિ કિલો વેચાઈ રહી છે જેનો સીધો ફાયદો કમીશન એજન્ટ અને મોટા વેપારીઓને થઈ રહ્યો છે, પરંતુ ખેડૂતોને તેનો સીધો કે આડકતરો લાભ થઈ રહ્યો નથી.
બીજી તરફ સતત બજાર ભાવમાં થઈ રહેલા વધારા ઘટાડાને કારણે ઈશ્વરીયાના ખેડૂત રમેશભાઈ સાવલિયાએ ઈટીવી ભારત સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, બજારમાં વેપારી અને કમિશનથી કંટાળી ગયા હતા, જેથી તેઓ પોતાના ખેતરમાં જે ઉત્પાદન શાકભાજીનું થઈ રહ્યું છે, તે સ્વયં એક વેપારી તરીકે શહેર અને આસપાસના ગામોમાં વેચીને જથ્થાબંધ વેચાણ કરવાની જગ્યા પર છુટક વેચીને જે નફો વેપારી અને કમિશન એજન્ટ મેળવી રહ્યા હતા તેને તેમાંથી તેમણે મુક્તિ મેળવી છે.
ચોકલીના અન્ય એક ખેડૂત નટુભાઈ ગુજરાતીએ પણ ઈ ટીવી ભારત સાથે કરેલી વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, તેઓ છેલ્લા પાંચેક વર્ષથી આ પ્રકારે પ્રાકૃતિક શાકભાજીની ખેતી કરીને સ્વયં તેનો વેપાર પોતાના ગામ અને ખેતર પરથી કરી રહ્યા છે. અહીંથી પસાર થતા લોકો સીધું ખેતરમાંથી શાકભાજી ખરીદી કરી રહ્યા છે, જેનો ચોખ્ખો ફાયદો ખેડૂત તરીકે તેમને થઈ રહ્યો છે.બજારમાં વેપારી અને કમિશન એજન્ટની પળોજણમાંથી મુક્તિ તો મળી છે સાથે સાથે શાકભાજીને ખેતરમાંથી એકઠું કરીને માર્કેટયાર્ડ સુધી પહોંચતું કરવાની માથાકૂટ માથી પણ હવે તેમને છૂટકારો મળ્યો છે, જે રીતે બજાર હોય તે રીતે સીધો બજાર ભાવનો ફાયદો એક ખેડૂત તરીકે તેમને થઈ રહ્યો છે.