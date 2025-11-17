ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં કૃષિ સહાય પેકેજ રજીસ્ટરમાં સર્વર ચાલે છે ધીમુ!, ખેડૂતોને પડે છે અનેક મુશ્કેલીઓ

ખેડૂતોને ઓનલાઇન રજીસ્ટર થવા માટે સર્વર ધીમું ચાલતું હોવાને કારણે અનેક મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે.

કૃષિ સહાય પેકેજ રજીસ્ટરમાં સર્વર ચાલે છે ધીમુ!
કૃષિ સહાય પેકેજ રજીસ્ટરમાં સર્વર ચાલે છે ધીમુ! (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 17, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ : ચોમાસા બાદ તુરંત પડેલા માવઠાના વરસાદને કારણે ખરીફ પાકોમાં મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું હતું. જેમાં ખેડૂતોને વળતર આપવા માટે રાજ્ય સરકારે 10,000 કરોડનું વિશેષ પેકેજ જાહેર કર્યું છે. જેમા હવે ખેડૂતોને ઓનલાઇન રજીસ્ટર થવા માટે સર્વર ધીમું ચાલતું હોવાને કારણે અનેક મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે. મુખ્યત્વે 07/12 અને 8/અનો ઉતારો કઢાવવામાં ખૂબ પરેશાની આવી રહી છે. ટેકનિકલ પરેશાનીને કારણે ખેડૂતો અને ઈ-ધરા કેન્દ્રમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ પણ નિરાશ થાય છે.

કૃષિ સહાય પેકેજમાં સર્વર ધીમું પ્રક્રિયા મુશ્કેલ

ચોમાસા બાદ પડેલા માવઠાના વરસાદને કારણે ખરીફ પાકોને મોટા ભાગના જિલ્લામાં નુકસાન થયું છે. સૌથી વધારે પ્રભાવિત સોરઠ વિસ્તાર માનવામાં આવે છે. રાજ્ય સરકારે તુરંત સર્વે પ્રક્રિયા હાથ ધરીને ખેડૂતોને ખરીફ પાકોમાં થયેલ નુકસાનીનું વળતર મળે તે માટે પ્રયાસ શરૂ કર્યા હતા. સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને નુકસાન રાહત પેટે 10 હજાર કરોડ રૂપિયાનું પેકેજ જાહેર કર્યું હતું. જેમાંથી પ્રત્યેક ખેડૂતને બે હેક્ટરની મર્યાદામાં 44 હજાર રૂપિયા આપવાનો નક્કી કરાયું છે.

કૃષિ સહાય પેકેજ રજીસ્ટરમાં સર્વર ચાલે છે ધીમુ! (ETV Bharat Gujarat)

આ સહાય મેળવવા માટે ખેડૂતોએ ઓનલાઇન અરજી કરવાની થાય છે, પરંતુ સર્વર એકદમ ધીમું ચાલતા ઈ ધરા કેન્દ્રમાં કામ કરતા કર્મચારી અને ખેડૂતો ધીમા સર્વરને કારણે પરેશાન થયા છે.

7/12 8/અ નો ઉતારો સૌથી મુશ્કેલ

કોઈપણ ખેડૂતોએ બે હેક્ટરની મર્યાદામાં 44 હજારનું વળતર મેળવવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત પોર્ટલ પર ઓનલાઇન એપ્લિકેશન કરવાની શરૂઆત થાય છે. આ એપ્લિકેશનમાં જે તે ખેડૂત ખાતેદારે તેમની જમીન કયા વિસ્તારમાં અને કેટલી છે, તેના પ્રમાણે રૂપે 07/12 08/ અ નો ઉતારો ઓનલાઇન સર્વેમાં કૃષિ રાહત પેકેજમાં અનિવાર્યપણે આપવાના હોય છે, હવે સર્વર ધીમું ચાલતા 07/12 અને 08/અ નો ઉતારો કાઢવા માટે ખૂબ મુશ્કેલી પડી રહી છે.

શાપુર ગ્રામ પંચાયત
શાપુર ગ્રામ પંચાયત (ETV Bharat Gujarat)
કૃષિ સહાય પેકેજમાં રજીસ્ટર થવા ખેડૂતોને પડે છે અનેક મુશ્કેલીઓ
કૃષિ સહાય પેકેજમાં રજીસ્ટર થવા ખેડૂતોને પડે છે અનેક મુશ્કેલીઓ (ETV Bharat Gujarat)

જ્યાં સુધી 07/22 અને 08/અ નો ઉતારો ખેડૂતોને ન મળે અને તે ઓનલાઈન સહાય પેકેજમાં પુરાવા તરીકે રજૂ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી કોઈ પણ ખેડૂત પોતાને થયેલા નુકસાન ના વળતર પેટે દાવો કરી શકતો નથી. જેને કારણે ઈ ધરા કેન્દ્રમાં કામ કરતા કર્મચારી અને ખેડૂતો પણ સર્વરની મંદ ગતિને કારણે ખૂબ પરેશાન થયા છે. મોટા ભાગના કર્મચારીઓ મોડી રાત્રી સુધી બેસીને પણ આ કામગીરી કરતા જોવા મળી રહ્યા છે, પરંતુ સર્વરની ગતિ ખૂબ ધીમી હોવાને કારણે કર્મચારી અને ખેડૂતો બંને ખૂબ પરેશાન થયા છે.

કૃષિ સહાય પેકેજમાં રજીસ્ટર થવા ખેડૂતોને પડે છે અનેક મુશ્કેલીઓ
કૃષિ સહાય પેકેજમાં રજીસ્ટર થવા ખેડૂતોને પડે છે અનેક મુશ્કેલીઓ (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો...

  1. સુરેન્દ્રનગરમાં માવઠાથી ખેડૂતોને ભારે નુકશાન, પાક નુકસાન સહાય તાત્કાલિક ચુકવવા કરાઈ માંગ
  2. સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતોને પડ્યા પર પાટું, મગફળી, સોયાબીન બાદ હવે ટામેટાનો પાક નિષ્ફળ

TAGGED:

JUNAGADH FARMER
JUNAGADH NEWS
RELIEF PACKAGE
RELIEF PACKAGE REGISTRATION
JUNAGADH FARMER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.