રાજ્ય સરકારના 10 હજાર કરોડના રાહત પેકેજથી જુનાગઢના ખેડૂતો નાખુશ, સહાયને માત્ર ટુકડા સમાન ગણાવી
ગઈકાલે રાજ્યની સરકારે ચોમાસા બાદ તુરંત પડેલા માવઠાના વરસાદને કારણે ચોમાસુ પાકોના નુકસાન માટે સહાય પેકેજ જાહેર કર્યું.
Published : November 8, 2025 at 3:37 PM IST|
Updated : November 8, 2025 at 5:00 PM IST
જુનાગઢ: ચોમાસા બાદ ગુજરાતમાં તુરંત પડેલા માવઠાના વરસાદ બાદ કપાસ, મગફળી, સોયાબીન અને કેટલાક કઠોળના પાકોને પુષ્કળ પ્રમાણમાં નુકસાન થયું હતું. જેની સામે રાજ્યની સરકારે ગઈકાલે 10,000 કરોડના સહાય પેકેજની જાહેરાત કરી છે. જેને ખેડૂતો માત્ર ટુકડા સમાન ગણાવી રહ્યા છે. પ્રતિ હેક્ટર દીઠ 22 હજાર અને બે હેક્ટરની મર્યાદામાં સરકાર 44 હજારની ખેડૂતોને મદદ કરવા જઈ રહી છે. જેને ખેડૂતોએ પાયાથી નકારીને ખેડૂતોનું દેવું સંપૂર્ણ માફ થાય તેવી કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
'સરકારનું રાહત પેકેજ માત્ર ફેંકેલો ટુકડો'
ગઈકાલે રાજ્યની સરકારે ચોમાસા બાદ તુરંત પડેલા માવઠાના વરસાદને કારણે ચોમાસુ પાકોના નુકસાન માટે સહાય પેકેજ જાહેર કર્યું. મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલે નુકસાનીનું સ્વયં નિરીક્ષણ પણ કર્યું હતું. ત્યારબાદ જાહેર કરવામાં આવેલા 10000 કરોડની સહાયને જુનાગઢ જિલ્લાના ખેડૂતો એક ટુકડા સમાન ગણાવીને નકારી રહ્યા છે. સરકારે જાહેર કરેલી સહાય મુજબ એક હેક્ટરના 22 હજાર અને મહત્તમ બે હેક્ટરના 44 હજાર ખેડૂતોને સરકાર ચૂકવવા જઈ રહી છે જેને ખેડૂતો એક ટુકડા સમાન ગણાવીને રહ્યા છે.
રમેશ ભુવા નામના ખેડૂતે જણાવ્યું કે, સરકારે કાલે જે સહાય કરી તેના વિશે કહેવાનું એટલું છે કે 16500 આજુ બાજુ ગામોમાં સર્વે કરી લીધો છે, હવે ક્યારે સર્વે કર્યો એવું અને અમારા ગામની અંદર બે ઓપરેટરો આવીને પંચરોજ કામ કરીને ગયા છે. અમે ગ્રામ સેવકને તમારું નામ રજૂ કરી દેશું. સોયાબીન ઉગી ગયા છે, મગફળી ફેલ છે, ઉભો કપાસ ફેલ થઈ ગયો છે. એટલે નુકસાની 100 ટકા છે. એટલે મારું સરકારનું કહેવું છે કે, કાલની જે જાહેરાત થઈ છે તેમાં યોગ્ય ખુલાસા નથી. હેક્ટર દીઠ 22000ની જાહેરાત છે અને લિમિટેડ બે હેક્ટર છે. તો માની લો કે કોઈને વધારે નુકસાન થયું તો શું? અને 20 વિઘા જમીનમાં 5 ભાઈઓ સંયુક્તમાં હોય અને તેના નામ હોય તો તેમનું શું? તેના વિશે સરકારે કોઈ માહિતી આપી નથી. શું પૂરાવા રજૂ કરવા એની માહિતી અમારા સુધી પહોંચી નથી. ખેડૂતને આ ચિંતા છે કે સહાય સરકારે જાહેર કરી, એમાં ખાતરની એક કે દોઢ થેલી આવે. આમાં કોઈ સહાય આવશે અને કોને નહીં એની પણ જાહેરાત નથી કરી. આમાં બટકું નાખ્યું હોય એવી વાત છે, આમા કાંઈ ખેડૂત બેઠો થાય એવી શક્યતા નથી.
સહાય ક્યારે મળશે તેને લઈને પણ ખેડૂતોમાં ચિંતા
સરકારે પાંચ દિવસના સર્વે બાદ રાહત સહાય પેકેજ જાહેર કર્યું છે. પરંતુ આ પેકેજ ક્યારે અને કઈ રીતે ખેડૂતો સુધી પહોંચશે તેને લઈને પણ ખેડૂતોમાં અનેક શંકાઓ જોવા મળે છે. હાલ ચોમાસુ પાકો જેવા કે મગફળી, સોયાબીન અને કપાસ વરસાદમાં પલળી જતા કપાસ અને મગફળીના દાણા ઊગી નીકળ્યા છે જે ઢોર પણ ખાઈ શકે તેવી સ્થિતિ નથી. તો વધુમાં સોયાબીનનો પાક પાકી ગયા બાદ આવેલા વરસાદને કારણે સોયાબીનની તમામ શીંગો એ રીતના ખેતરમાં ફરીથી ઊગેલી જોવા મળે છે કે જાણે કે બિયારણ નાખીને સોયાબીનનું વાવેતર કર્યું હોય. આવી સ્થિતિમાં કૃષિ પાકોની સાથે પશુધન માટેનો ઘાસચારો પણ સંપૂર્ણપણે નાશ થયો છે.
કેન્દ્ર સરકાર ધિરાણ પર ત્રણ ટકા વસુલે છે વ્યાજ
ખેડૂતો દ્વારા સહકારી મંડળીમાંથી કૃષિ પાકોના વાવેતર માટે ધિરાણ લેતા હોય છે. જેમાં કેન્દ્રથી સહકાર ખેડૂતો પાસેથી લીધેલા ધિરાણ પર ત્રણ ટકા વ્યાજ પણ વસુલે છે. જે માફ કરવાની ઈચ્છા પણ કેન્દ્રની સરકારે ક્યારે જાહેર કરી નથી. વધુમાં એક જ જમીન પર સમગ્ર ખેડૂત પરિવારના તમામ સંતાનો પણ જોડાયેલા હોય છે એ જોતા પણ ખેડૂતોને આ સહાય એકદમ મામુલી લાગે છે. વધુમાં ખેડૂતોએ સરકારની સહાયને વિસ્તૃતિકરણ કરતા એક વીઘામાં ખેડૂતોને 3200 થી 3300 મળે તેવી સ્થિતિ માત્ર બે હેક્ટરમાં ઊભી થઈ છે. બે હેક્ટર કરતા વધારે જમીનમાં નુકસાની સ્વયંમ ખેડૂતોએ પોતાની રીતે ભરપાઈ કરવી પડશે. આજના દિવસે ખેતી માટે ખાતર અને બિયારણ 3200 કરતાં વધારેનો ખર્ચ થાય છે. તેની સામે સરકારે તમામ પ્રકારની નુકસાની માત્ર બિયારણના ખર્ચ ગણીને આપી છે. જેને ખેડૂતો આવનારી જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી જીતવા માટે સરકારે ચૂંટણી મેદાનમાં ચોખા વેરવા જેવી ગણાવી રહ્યા છે.
