જૂનાગઢ: ખેડૂતોની જાણ બહાર બનાવી બોગસ સહકારી મંડળી, જાણ થતા જ મંડળી રદ કરવા કલેક્ટરને કરી રજૂઆત
ખેડૂતોની જાણ બહાર સભાસદ નોંધણી, વર્ષ 2019માં બનાવવામાં આવેલી આ મંડળીઓમાં ખેડૂતોના નામ તેમની સંમતિ વગર દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
Published : July 13, 2026 at 5:54 PM IST
જૂનાગઢ : જિલ્લાના ખેડૂતોના નામ તેમની જાણ બહાર બોગસ સહકારી મંડળીઓમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે, જે એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. આજે જૂનાગઢ તાલુકાની ચાર શંકાસ્પદ સહકારી મંડળીઓ સામે ખેડૂતોએ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ રજૂઆત કરીને તમામ બોગસ મંડળીઓને રદ કરવાની અને તેમની સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
જૂનાગઢ તાલુકામાં બોગસ ખેડૂત સેવા સહકારી મંડળીઓ અસ્તિત્વમાં હોવાની વિગતો સામે આવી છે. આજે પલાસવા અને સુખપુર સેવા સહકારી મંડળીમાં જે ખેડૂતોને તેમની જાણ બહાર સભાસદ તરીકે નોંધણી કરીને બોગસ સહકારી મંડળી ઊભી કરવામાં આવી છે, તેવા ખેડૂતોએ આજે જૂનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવીને રજૂઆત કરી. તેમણે બોગસ મંડળીઓને રદ કરવાની સાથે, જે લોકોએ આ મંડળીઓ ઊભી કરીને ખેડૂતોના નામ પર સહકારી અને અન્ય નાણાં ધીરનાર બેંકો પાસેથી અનુદાન અને ધિરાણ પ્રાપ્ત કર્યું છે, તેવા તમામ લોકો સામે કાયદાકીય અને પોલીસ ફરિયાદ જેવી કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
ખેડૂતોને તેમની જાણ બહાર સભાસદ બનાવવામાં આવ્યા
જે સહકારી મંડળીઓમાં ખેડૂતોને બોગસ સભાસદ તરીકે જોડી દેવામાં આવ્યા છે, તેવી તમામ વિવાદાસ્પદ અને શંકાસ્પદ સહકારી મંડળીઓની રચના વર્ષ 2019માં થઈ હોવાનું ખેડૂતોએ રજૂ કરેલા પુરાવામાં સ્પષ્ટ થાય છે. વર્ષ 2019માં મંડળી બનાવતી વખતે ખેડૂતોના 7/12 અને 8/અ ના ઉતારાની નકલ ગેરકાયદેસર રીતે મેળવીને, કોઈ પણ પ્રકારની પૂર્વ મંજૂરી વગર તેમાં ખેડૂતોની બોગસ સહી અને અન્ય પુરાવાઓ ઊભા કરીને આ કારસ્તાન રચવામાં આવ્યું છે.
આ સમગ્ર બાબતની ખબર ખેડૂતોને બે-ત્રણ દિવસ પહેલાં જ થઈ છે, જેનાથી તેઓ ચોંકી ગયા છે. તેમની જાણ બહાર તેમને બોગસ સહકારી મંડળીમાં સભાસદ બનાવવામાં આવ્યા છે અને તે મંડળીઓ દ્વારા કરોડો રૂપિયાનું ધિરાણ પણ મેળવી લેવામાં આવ્યું છે. આવી ખૂબ જ ચિંતાજનક વિગતો સામે આવતાં ખેડૂતોએ આજે જિલ્લા કલેક્ટરને રજૂઆત કરીને આવી તમામ બોગસ મંડળીઓને રદ કરવાની અને તેમની સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
ખેડૂતોએ વ્યક્તિગત રીતે નારાજગી વ્યક્ત કરી
બોગસ સેવા સહકારી મંડળીમાં જેમને સભાસદ તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યા છે અને સમગ્ર ઘટનાથી તથા સહકારી મંડળીની રચનાથી આજદિન સુધી અજાણ હતા, તેવા ખેડૂતો હરસુખભાઈ ગજેરા, ભરતભાઈ કંડોરીયા, હરેશભાઈ પારખીયા, હરશુખભાઈ ગજેરા અને રઘુભાઈ વેકરીયાએ પોતાની આપવીતી ઠાલવતાં જણાવ્યું હતું કે તેમને બે-ત્રણ દિવસ પહેલાં જ ખબર પડી કે તેમનું નામ બોગસ સહકારી મંડળીમાં સભાસદ તરીકે નોંધવામાં આવ્યું છે.
તેમણે ઉમેર્યું કે ખેડૂતોની જાણ બહાર અને કોઈ પણ પ્રકારની પૂર્વ કે પ્રાથમિક મંજૂરી વગર 7/12 અને 8/અ ના ઉતારા ગેરકાયદેસર રીતે મેળવીને તેમાં ખેડૂતોની બોગસ સહી અને અન્ય પુરાવાઓ ઊભા કરીને બોગસ સહકારી મંડળીમાં તેમના નામ સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. આવી મોટા ભાગની સહકારી મંડળીઓએ કરોડો રૂપિયાનું ધિરાણ લઈ લીધું છે. આવી સ્થિતિમાં, જો બોગસ સહકારી મંડળીનું ઉઠામણું થાય તો લીધેલું ધિરાણ જે તે સભાસદ તરીકે નોંધાયેલા ખેડૂતોના નામ પર આવી જાય. આથી ખેડૂતોને ઓછામાં ઓછા ૨૫ લાખથી લઈને વધુમાં વધુ ૫૦ લાખ કે તેથી વધારે રકમનું ધિરાણ ફલિત થઈ શકે છે, જેનો તેમને સખત વાંધો છે.
તમામ ખેડૂતોએ જિલ્લા કલેક્ટરને મળીને આવી બોગસ સેવા સહકારી મંડળીઓ ઊભી કરનારાઓ સામે કાયદાકીય પગલાં લેવામાં આવે અને તમામ મંડળીઓને તુરંત રદ કરી દેવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે.
આ પણ વાંચો...