ઠંડી સામે રક્ષણ આપતો જૂનાગઢનો પ્રખ્યાત "ગિરનારી કાવો", જાણો કેવી રીતે બને છે ગુણકારી અમૃતપીણું

જૂનાગઢના ભવનાથમાં મળતો ગુણકારી "ગિરનારી કાવો" ઠંડા વાતાવરણમાં શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવાની સાથે નવી તાજગી આપે છે.

Published : December 8, 2025 at 10:31 AM IST

જૂનાગઢ : જમ્મુ અને કાશ્મીર ક્ષેત્રમાં પડતી હાડ થીજવતી ઠંડી સામે રક્ષણ મેળવવા લોકોને કાશ્મીરી ચા પીતા હોય છે, જે ગુજરાતમાં "કાવો" તરીકે ઓળખાય છે. જૂનાગઢના ભવનાથમાં મળતો ગુણકારી "ગિરનારી કાવો" મુખ્યત્વે શિયાળા દરમિયાન પીવામાં આવે છે.

કાવો આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ ખૂબ ફાયદાકારક છે, અને ઠંડા વાતાવરણમાં શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવાની સાથે નવી તાજગી આપનારું ઔષધીય પીણું માનવામાં આવે છે.

જમ્મુ અને કાશ્મીર ક્ષેત્રમાં પડતી હાડ થીજવતી ઠંડીથી જો કોઈ રાહત અપાવતું પીણું હોય તો 'કાશ્મીરી ચા'. કાશ્મીરી ચા એટલે બીજું કશું નહીં પરંતુ જૂનાગઢના ભવનાથમાં શિયાળા અને ચોમાસાના ઠંડા વાતાવરણમાં મળતો પ્રખ્યાત "ગિરનારી કાવો".

તન-મનને પ્રફુલ્લિત કરીને શરીરમાં નવો જોમ અને ઊર્જાનો સંચાર કરતું આયુર્વેદિક પીણુ કાવો ઘરમાં જ સરળતાથી મળી જાય તેવા આયુર્વેદિક ઔષધો અને તત્વોનું એક સાથે સપ્રમાણ મિશ્રણ કરીને લાકડાના તાપે તાંબાના વાસણમાં પાણી સાથે ઉકાળીને બને છે. ગરમા ગરમ કાવો પીવાથી શરીરમાં નવી ઉર્જાનો સંચાર થાય છે.

કાવામાં ઉમેરાતા આયુર્વેદિક તત્વો

આયુર્વેદિક કાવાનું મુખ્ય તત્વ પીપળના મૂળ છે. આ સિવાય તેમાં આદુ, લીંબુ, તુલસી અને ફુદીનાના પત્તા પણ નાખવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત કાળા મરી, કાળી મિર્ચી, તજ, એલચી અને લવિંગ જેવા અનેક આયુર્વેદિક તત્વો પણ ઉમેરવામાં આવે છે, જેની કોઈપણ ઘરના રસોડામાં હાજરી જોવા મળે છે.

"ગિરનારી કાવો" બનાવવાની સરળ રેસીપી

"ગિરનારી કાવો" બનાવવો એકદમ સરળ અને સામાન્ય હોય છે. સગડીમાં લાકડાના તાપથી ત્રાંબાના મોટા વાસણમાં પાણી સાથે તમામ તત્વોને એક સાથે ઉકાળીને તેનું મિશ્રણ કાળી ચા ના સ્વરૂપે કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ગરમા ગરમ પીરસતી વખતે ફરી એક વખત લીંબુનો રસ, આદુ-ફુદીનો અને કાળા મરી નાખીને કાવાના ટેસ્ટને એક અલગ અંદાજ આપવામાં આવે છે. ઠંડા વાતાવરણમાં લોકો આયુર્વેદિક પીણા તરીકે કાવાને મન ભરીને માણતા હોય છે.

આયુર્વેદિક કાવાના લાભકારી પરિણામ

રસોડામાં ઉપલબ્ધ ઔષધમાંથી બનતો કાવો આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ મહત્વનો માનવામાં આવે છે. શિયાળાના દિવસોમાં ખોરાક લેવાનું પ્રમાણ ખૂબ વધી જતું હોય છે, જેના કારણે પાચન સંબંધી કેટલીક ફરિયાદો ઊભી થતી હોય છે. કાવામાં આદુ અને લીંબુ હોવાને કારણે તે પાચનને સુધારનારું માનવામાં આવે છે. વધુમાં કાવામાં સામેલ કરવામાં આવેલા લવિંગ અને તજ શિયાળામાં નાના બાળકોને ખાસ કરીને કફ-શરદી પ્રકારની સમસ્યામાં રક્ષણ આપે છે.

ઔષધીયુક્ત પીણું કાવો શરીરના કેટલાક રોગને અટકાવી શકવાની શક્તિ પણ ધરાવે છે. કાવામાં ઉમેરવામાં આવતી ચા પત્તી કોઈપણ વ્યક્તિનો મૂડ સુધારે છે. સાથે જ કાવો શરીરમાં એન્ટી ઓક્સિડન્ટ તરીકે પણ કામ કરે છે, જે કોઈ પણ વ્યક્તિની ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ કરવા માટે પણ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યો છે. શિયાળાના ઠંડા વાતાવરણમાં કાવો પીવો આયુર્વેદિક દૃષ્ટિએ શરીર માટે ખૂબ જ ગુણકારી માનવામાં આવ્યો છે.

