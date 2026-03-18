જુનાગઢ: લીમધ્રા ગામમાંથી બોગસ ડોક્ટર ઝડપાયો, વિસાવદર પોલીસની મોટી કાર્યવાહી
Published : March 18, 2026 at 8:26 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ જિલ્લાના વિસાવદર તાલુકાના લીમધ્રા ગામમાં પોલીસને મળેલી પૂર્વ બાતમીના આધારે કાર્યવાહી કરતાં એક બોગસ ડોક્ટરને પકડી પાડવામાં આવ્યો છે. વિસાવદર પોલીસની ટીમે, ઇન્સ્પેક્ટર એચ. વી. પટેલના નેતૃત્વમાં, ગામની મુખ્ય બજારમાં વિપુલ કોટડીયા નામના વ્યક્તિને ઝડપી પાડ્યો છે.
આ કાર્યવાહી દરમિયાન પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના તબીબ ડો. કશ્યપ ટાંકને પણ સાથે રાખવામાં આવ્યા હતા. પોલીસની જાણકારી મુજબ, વિપુલ કોટડીયા પાસે કોઈપણ પ્રકારની તબીબી ડિગ્રી કે અનુભવ ન હોવા છતાં તે સંજય બોઘરા નામના વ્યક્તિના મકાનને ભાડે લઈને ત્યાં ગેરકાયદેસર ક્લિનિક ચલાવતો હતો. તે લોકોને દવાઓ, ઇન્જેક્શન અને વિવિધ મેડિકલ સાધનો આપીને સારવાર કરતો હતો અને આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરતો હતો.
રેડ દરમિયાન પોલીસે વિપુલ કોટડીયા પાસેથી અંદાજે ₹55,470ની વિવિધ દવાઓ, ઇન્જેક્શનની બોટલો અને મેડિકલ સાધનો જપ્ત કર્યા છે.
કાયદાકીય કાર્યવાહી:
વિપુલ કોટડીયા સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 125(એ) તેમજ જી.એમ.પી. એક્ટની કલમ 39 અને 35, જી.એમ.સી. એક્ટની કલમ 29 અને આઈ.એમ.સી. એક્ટની કલમ 15(3) હેઠળ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
