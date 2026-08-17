જૂનાગઢમાં વરસાદની ભારે ઘટ, 6 તાલુકામાં 70%થી વધુ ખેંચ, ખેડૂતો પર સંકટ
જૂનાગઢ જિલ્લામાં પાછલા બે દાયકાનો સૌથી ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. માંગરોળ, કેશોદ, માળિયા સિવાયના 6 તાલુકામાં 70%થી વધુ વરસાદની ઘટ છે.
Published : August 17, 2026 at 6:38 PM IST
જૂનાગઢ: જિલ્લામાં ચાતક નજરે મેઘરાજાની રાહ જોવાઈ રહી છે. પાછલા બે દાયકામાં આ વર્ષે અત્યાર સુધી સૌથી ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. તેને લઈને અવકાશી રોજી તરીકે થતી ચોમાસુ ખેતી પર સૌથી મોટો ખતરો ઊભો થયો છે. ચોમાસુ પૂરું થવાની અણી પર નદીઓના પટમાં રેતી ઉડતી જોવા મળી રહી છે. વરસાદ આવશે કે કેમ તેની ચિંતા હવે ખેડૂતોને સતાવી રહી છે.
જિલ્લામાં વરસાદની ખેંચ: ખેડૂતો પરેશાન
પાછલા બે દાયકામાં જૂનાગઢ જિલ્લામાં અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી વરસાદની અછત ઊભી થઈ છે. માંગરોળ, કેશોદ અને માળિયા તાલુકાને બાદ કરતાં જિલ્લાના અન્ય છ તાલુકામાં આજે 70% કરતાં વધારે વરસાદની ઘટ જોવા મળી રહી છે. જેને કારણે ખેડૂતો ખૂબ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા છે.ચોમાસાના આ દિવસો દરમિયાન જૂનાગઢ જિલ્લાની મહત્વની ઓઝત, ઉબેણ, મધુવંતી અને સ્થાનિક નાની નદીઓમાં રેતી ઉડતી જોવા મળી રહી છે. સામાન્ય રીતે શ્રાવણ મહિનામાં નદીઓ ભરપૂર વરસાદી પાણીથી વહેતી હોય છે. ગત વર્ષે કેટલાક વિસ્તારમાં નદીમાંથી વહેતા પાણીને કારણે માર્ગો બંધ થયા હતા. તેની સામે આ વર્ષે બિલકુલ વિપરીત સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે.
હવામાન વિભાગના આંકડા: મોટાભાગના તાલુકામાં 50%થી વધુ ઘટ
રાજ્યના હવામાન વિભાગ સાથે જોડાયેલા જૂનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી અંતર્ગત આવતા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન વિભાગ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં વરસાદની આપવામાં આવેલી વિગતો અનુસાર, માણાવદરમાં 45%, વંથલીમાં 31.92%, જૂનાગઢમાં 33%, ભેસાણમાં 51%, વિસાવદરમાં 34%, મેંદરડામાં 59%, કેશોદમાં 86.77%, માંગરોળમાં 110%, માળિયામાં 77% અને ગિરનાર પર્વત પર માત્ર 25% જેટલો વરસાદ આજના દિવસે નોંધાયો છે.
બે-ત્રણ તાલુકાને બાદ કરતાં મોટાભાગના તાલુકામાં 50% કરતાં વધારે વરસાદની ઘટ આજના દિવસે નોંધાઈ છે, જે ખૂબ ચિંતાજનક છે. માંગરોળ, માળિયા અને કેશોદ તાલુકામાં વરસાદ 70% કરતાં વધારે થયો છે, પરંતુ તે માત્ર બે જ દિવસમાં નોંધાયો છે. ત્યાર પછી માંગરોળ, કેશોદ કે માળિયામાં પણ વરસાદને લઈને ચિંતાઓ ઊભી થઈ છે.
ખેડૂતોની ચિંતા: "કુવામાં પાણી ખૂટી ગયા"
જુનાગઢ જિલ્લામાં વરસાદની ઘટને લઈને ખેડૂત અશોકભાઈ, અશ્વિનભાઈ અને અતુલભાઈએ ETV ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે મોટાભાગના ખેડૂતો ચોમાસા દરમિયાન અવકાશી ખેતી પર આધારિત હોય છે. ખેડૂતોએ સમય રહેતા કપાસ, મગફળી, કઠોળ અને સોયાબીનનું વાવેતર પણ પૂર્ણ કરી દીધું છે.પરંતુ પહેલા વરસાદ ખેંચાયો અને હવે વરસાદના કોઈ એંધાણ જોવા મળતા નથી. જેથી તૈયાર પાકને અત્યારે જ ખૂબ મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. કૂવામાં પાણી ખૂટી ગયું છે. બોરમાં 24 કલાક ચાલે તેવું પાણી આવતું નથી. આવી સ્થિતિમાં શિયાળુ-ચોમાસુ પાકોને બચાવવા ખૂબ મુશ્કેલ આજના દિવસે લાગી રહ્યા છે. જો ચોમાસુ પાક તૈયાર થવાની સ્થિતિમાં પાછોતરો વરસાદ પડે તો પણ કૃષિ પાકોને નુકસાનથી બચાવી શકાય તેવી એક પણ સ્થિતિ આજના દિવસે જોવા મળતી નથી.
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