જૂનાગઢમાં રમઝાન ઈદની ભવ્ય ઉજવણી, પ્રાચીન ઈદગાહ મસ્જિદમાં મુસ્લિમ બિરાદરોએ વિશ્વ કલ્યાણ અને ભાઈચારા માટે દુઆ કરી

આજે સમગ્ર વિશ્વમાં રમઝાન ઈદનો તહેવાર ઉજવાઈ રહ્યો છે ત્યારે જૂનાગઢની પ્રાચીન ઈદગાહ મસ્જિદમાં મુસ્લિમ બિરાદરોએ સવારે ઈદની નમાઝ અદા કરીને એકબીજાને ઈદની મુબારકબાદી પાઠવી.

ઈદગાહ મસ્જિદ, જૂનાગઢ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 21, 2026 at 12:35 PM IST

જૂનાગઢ: આજે રમઝાન ઈદનો પવિત્ર તહેવાર મુસ્લિમ બિરાદરોએ ભવ્ય રીતે ઉજવ્યો હતો. શહેરની અતિ પ્રાચીન ઈદગાહ મસ્જિદ ખાતે મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ બિરાદરો સવારથી જ એકઠા થયા હતા અને ઈદની નમાઝ અદા કરી હતી. નમાઝ બાદ સૌએ એકબીજાને ઈદની મુબારકબાદી પાઠવી હતી.

ઈદગાહ મસ્જિદમાં આયોજિત નમાઝ દરમિયાન મોલાનાએ સૌને સંબોધન કર્યું હતું. તેમણે સમગ્ર મુસ્લિમ સમુદાયને 'એક બનો, શ્રેષ્ઠ બનો અને રાષ્ટ્ર માટે પ્રતિબદ્ધ બનો'ની કસમ લેવડાવી હતી. તેમણે કોમના લોકોને રાષ્ટ્રહિતમાં કામ કરવા અને ભાઈચારાનું વાતાવરણ જાળવવા અપીલ કરી હતી.

નમાઝ બાદ વિશ્વશાંતિ માટે વિશેષ દુઆ કરવામાં આવી હતી. મુસ્લિમ બિરાદરોએ દુઆમાં સમગ્ર વિશ્વનું કલ્યાણ થાય, ભાઈચારાની ભાવના દરેક ધર્મ અને કોમના લોકો વચ્ચે પ્રસ્થાપિત થાય અને તમામ રાષ્ટ્રોની શાંતિ માટે અલ્લાહ તાલાની પ્રાર્થના કરી હતી. ઈદગાહ મસ્જિદના મોલાનાએ પણ સમગ્ર વિશ્વમાં વસતા મુસ્લિમ બિરાદરોને ઈદની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી.

આ વર્ષે જૂનાગઢની ઈદગાહ મસ્જિદ ખાતે મુસ્લિમ બિરાદરોની હાજરી ખાસ નોંધપાત્ર રહી હતી. પાછલા એક દશકમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકો આ મસ્જિદ ખાતે પ્રથમ વખત ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વહેલી સવારથી જ મુસ્લિમ સમુદાયના લોકો ઈદગાહ પહોંચવા લાગ્યા હતા અને નમાઝની સમગ્ર કાર્યવાહી શાંતિપૂર્ણ અને ભાઈચારાના વાતાવરણમાં સંપન્ન થઈ હતી.

ઇસ્લામ ધર્મમાં રમજાન મહિનાનું ખૂબ મહત્વ છે. 30 દિવસ સુધી નાના-મોટા, અબાલ-વૃદ્ધ મુસ્લિમ બિરાદરો રોઝા રાખીને અલ્લાહ પ્રત્યે પોતાની નિષ્ઠા અને ભાવના પ્રગટ કરે છે. આ 30 દિવસના રોઝા બાદ પવિત્ર રમઝાન ઈદનો તહેવાર આવે છે. ઈદની નમાઝને આ તહેવારનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગ માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે 30 દિવસની ઈબાદતને અલ્લાહને સમર્પિત કરવાનું પ્રતીક છે.

ઈદની નમાઝમાં ઉપસ્થિત મુસ્લિમ બિરાદરોએ સૌ પ્રથમ સામૂહિક નમાઝ અદા કરી અને ત્યારબાદ એકબીજાને ગળે લગાવીને ઈદની મુબારકબાદી પાઠવી હતી. આ પ્રસંગે શહેરમાં ઈદનો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો અને સર્વત્ર ભાઈચારાનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. મોલાનાએ નમાઝ બાદ કરેલા સંબોધનમાં સૌને સાથે રહીને સમાજ અને દેશની સેવા કરવાનો સંદેશ પણ આપ્યો હતો.

