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જૂનાગઢ થયું ગણેશ ભક્તિમાં લીન,  ઈગલ ગણપતિ મંદિરમાં દર્શન કરવા માટે ભાવિકોનો ધસારો

ગણેશ ચતુર્થીના પાવન અવસરે જૂનાગઢના સ્વયંભૂ ઈગલ ગણપતિ મંદિરે વહેલી સવારથી ભાવિકોની ભારે ભીડ ઉમટી છે અને 1100 લાડુનો મહાપ્રસાદ ધરાવાયો છે.

ગણેશ ચતુર્થીના પાવન અવસરે જૂનાગઢના સ્વયંભૂ ઈગલ ગણપતિ મંદિરે વહેલી સવારથી ભાવિકોની ભારે ભીડ
ગણેશ ચતુર્થીના પાવન અવસરે જૂનાગઢના સ્વયંભૂ ઈગલ ગણપતિ મંદિરે વહેલી સવારથી ભાવિકોની ભારે ભીડ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 1:31 PM IST

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જૂનાગઢ: ગણેશ ચતુર્થીના પાવન અવસરે જૂનાગઢના સ્વયંભૂ ઈગલ ગણપતિ દાદાના દર્શને વહેલી સવારથી જ ભાવિકોની ભારે ભીડ ઉમટી છે. આજે 1100 લાડુના મહાપ્રસાદની સાથે મંદિર પરિસરમાં સાત દિવસ સુધી યજ્ઞનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે. વર્ષો પહેલા કારખાનાના કામ દરમિયાન ખોદકામમાંથી ગણપતિની પ્રતિમા પ્રાપ્ત થઈ હતી, જ્યાં કારખાનાના માલિકોએ શિખરબદ્ધ મંદિર બનાવ્યું હતું. આજે પણ આ મંદિરમાં કોઈપણ પ્રકારનું દાન, ભેટ કે દક્ષિણા સ્વીકારવામાં આવતી નથી.

ભાદરવા સુદ ચોથ એટલે કે ગણેશ ચતુર્થીનો તહેવાર ખૂબ જ ધામધૂમપૂર્વક મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. જૂનાગઢ-રાજકોટ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર આવેલા ઈગલ ગણપતિ મંદિરે વહેલી સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો દાદાના દર્શન માટે આવી રહ્યા છે.

ગણેશ ચતુર્થીના પાવન અવસરે જૂનાગઢના સ્વયંભૂ ઈગલ ગણપતિ મંદિરે વહેલી સવારથી ભાવિકોની ભારે ભીડ (Etv Bharat Gujarat)

જૂનાગઢમાં આવેલું ઈગલ ગણપતિ મંદિર એક કારખાનામાં સ્થાપિત છે. વર્ષો પૂર્વે કારખાનું બનતું હતું ત્યારે ખોદકામ દરમિયાન જમીનમાંથી પૂરા કદની ગણપતિ મહારાજની પ્રતિમા પ્રાપ્ત થઈ હતી. જે જગ્યા પરથી પ્રતિમા મળી હતી ત્યાં જ કારખાનાના માલિકોએ ગણપતિ દાદાનું શિખરબદ્ધ મંદિર તૈયાર કરાવ્યું હતું, જે આજે જૂનાગઢવાસીઓ માટે આસ્થાનું મોટું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે.

જૂનાગઢના સ્વયંભૂ ઈગલ ગણપતિ
જૂનાગઢના સ્વયંભૂ ઈગલ ગણપતિ (Etv Bharat Gujarat)

મંદિરમાં નથી લેવાતી કોઈ ભેટ, દાન કે દક્ષિણા

સમગ્ર ભારતમાં વીરપુરના જલારામ મંદિર પછી જૂનાગઢનું ઈગલ ગણપતિ મંદિર એ એકમાત્ર બીજું મંદિર હશે જ્યાં કોઈપણ પ્રકારની ભેટ, દાન કે દક્ષિણા સ્વીકારવામાં આવતી નથી. મંદિરમાં દર્શન માટે આવતા કોઈપણ ભક્ત પોતાની ઈચ્છા અનુસાર ગણપતિ દાદાના ચરણોમાં ભેટ, પ્રસાદ અને પૂજન સામગ્રી અર્પણ કરે છે, તે તમામ વસ્તુઓ અર્પણ કરનાર વ્યક્તિને જ દાદાના પ્રસાદ સ્વરૂપે પરત આપવામાં આવે છે. આ સિવાય મંદિરમાં કોઈપણ પ્રકારની દાનપેટી રાખવામાં આવી નથી અને કોઈપણ પ્રકારનું દાન, ભેટ કે દક્ષિણા મંદિરના પંડિત, પૂજારી કે અન્ય કોઈ સેવકોને પણ આપવામાં આવતી નથી.

મંદિરમાં કોઈ પણ પ્રકારની રોકડ રકમ સ્વિકારાતી નથી
મંદિરમાં કોઈ પણ પ્રકારની રોકડ રકમ સ્વિકારાતી નથી (Etv Bharat Gujarat)

મોટી સંખ્યામાં ભાવિકોની હાજરી

આજે ગણેશ ચતુર્થીના પાવન પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ગણપતિ દાદાના દર્શન કરવા આવી રહ્યા છે. સાત દિવસ સુધી મંદિરમાં યજ્ઞનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ગણપતિના પાઠ અને હોમાત્મક યજ્ઞમાં આહુતિઓ આપવામાં આવશે. સાત દિવસ દરમિયાન વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન પણ મંદિર પરિસરમાં કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં જૂનાગઢવાસીઓ સામેલ થાય છે.

સવારથી ભાવિકોની ભારે ભીડ
સવારથી ભાવિકોની ભારે ભીડ (Etv Bharat Gujarat)

દર મંગળવારે અનેક ભાવિકો ઉઘાડા પગે ગણપતિ દાદાના મંદિરે પૂજા અને દર્શન કરવા માટે પણ આવે છે. સ્વયંભૂ ઈગલ ગણપતિએ અનેક ભાવિકોની મનોકામના પૂર્ણ કરી છે, તેવા સુખદ અહેસાસ સાથે સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન ઈગલ ગણપતિ મંદિરે ભાવિકોની સંખ્યા સતત જોવા મળે છે.

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