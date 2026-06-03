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World Bicycle Day: જૂનાગઢના ડૉક્ટર્સનું પ્રેરણાદાયી અભિયાન, સ્વાસ્થ્યની સાથે પર્યાવરણ અને ઇંધણ બચાવવાનો અનોખો સંદેશ!

માત્ર તબીબી સેવા જ નહીં, સાયકલ દ્વારા સામાજિક જવાબદારી પણ નિભાવે છે જૂનાગઢના તબીબો.

જૂનાગઢના ડૉક્ટર્સનું પ્રેરણાદાયી અભિયાન
જૂનાગઢના ડૉક્ટર્સનું પ્રેરણાદાયી અભિયાન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 3, 2026 at 12:20 PM IST

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જૂનાગઢ: 'વિશ્વ સાયકલ દિવસ'ની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે જૂનાગઢમાં 50થી વધુ તબીબોનું ગ્રુપ સાયકલિંગ માત્ર શોખ નહીં પણ જીવનશૈલી બનાવી લોકો માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત બન્યા છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષથી આ ડૉક્ટરોની ટીમ સાયકલ દ્વારા સ્વાસ્થ્યની સાથે પર્યાવરણનો સંદેશ ઘર-ઘર સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે. 'સન્ડે ઓન સાયકલ'થી લઈને 100 કિલોમીટરના સાયકલોથોન સુધીના આ પ્રવાસમાં હવે સામાન્ય નાગરિકો અને વિદ્યાર્થીઓ પણ જોડાઈ રહ્યા છે.

આજે વિશ્વ સાયકલ દિવસ

3 જૂન એટલે કે વિશ્વ સાયકલ દિવસ. વિશ્વમાં લોકો નિયમિત સાયકલ ચલાવે તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે સાયકલ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. જૂનાગઢમાં ડૉક્ટરોનું એક એવું ગ્રુપ છે જે છેલ્લા પાંચ વર્ષથી નિયમિત સાયકલ ચલાવે છે. મોટાભાગના તબીબો વહેલી સવારે સ્વિમિંગ વોકિંગ અને જીમ જવા માટે દરરોજ આવતા હોય છે. તબીબો નિવાસસ્થાનેથી એક્સરસાઇઝ કરવા નિર્ધારિત સ્થળ સુધી દરરોજ સાયકલ ચલાવે છે. આ સિવાય તેઓ અઠવાડિયામાં એક વખત નિયમિત રીતે સંડે ઓન સાયકલના કન્સેપ્ટને સિદ્ધ કરવા માટે સાયકલ ચલાવી પર્યાવરણને બચાવવાની સાથે સ્વાસ્થ્યને મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

જૂનાગઢના તબીબો સાયકલિંગ દ્વારા આપે છે પર્યાવરણ અને સ્વાસ્થ્ય બચાવવાનો સંદેશ (ETV Bharat Gujarat)

વર્ષમાં એક વખત 100 કિલોમીટર કરતા વધારેની સાયક્લોથોન

તબીબો દ્વારા વર્ષમાં એક વખત 100 કિલોમીટર અથવા તેના કરતા વધુ અંતર માટે સાયક્લોથોનનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ સાયક્લોથોનમાં જૂનાગઢ શહેરના તબીબો ભાગ લે છે. આ સિવાય સામાન્ય નાગરિકો, વિદ્યાર્થીઓ અને વેપારીઓ પણ સાયક્લોથોનમાં ભાગ લઇ કાર્યક્રમને સફળ બનાવે છે. સોમનાથ, દીવ, તુલશીશ્યામ, દ્વારકા, પોરબંદર, માતાના મઢ જેવા સ્થળો સુધી કેટલાક વર્ષોમાં સાયક્લોથોનનું આયોજન થઇ ચુક્યું છે.

સંડે ઓન સાયકલના કન્સેપ્ટને સિદ્ધ કરવા માટે સાયકલ ચલાવી પર્યાવરણને બચાવવાનો સંદેશ પણ આપે છે
સંડે ઓન સાયકલના કન્સેપ્ટને સિદ્ધ કરવા માટે સાયકલ ચલાવી પર્યાવરણને બચાવવાનો સંદેશ પણ આપે છે (ETV Bharat Gujarat)
વર્ષમાં એક વખત 100 કિલોમીટર કરતા વધારેની સાયક્લોથોનનું આયોજન પણ કરવામાં આવે છે
વર્ષમાં એક વખત 100 કિલોમીટર કરતા વધારેની સાયક્લોથોનનું આયોજન પણ કરવામાં આવે છે (ETV Bharat Gujarat)

વોકિંગ ક્લબના પ્રમુખ અને સાયક્લોથોનનું આયોજન કરતા જૂનાગઢના તબીબ ડૉ. કે.પી. ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે, "તેમની ટીમ દ્વારા નિયમિત રીતે સાયકલ ચલાવવામાં આવે છે અને સામાન્ય લોકો સાયકલને લઇ પોતાની એકાગ્રતા મજબૂત કરે તો આવનારા દિવસોમાં તંદુરસ્તીની સાથે પર્યાવરણને બચાવવામાં પણ મદદરૂપ બની શકે છે."

જૂનાગઢના ડૉક્ટર્સનું પ્રેરણાદાયી અભિયાન
જૂનાગઢના ડૉક્ટર્સનું પ્રેરણાદાયી અભિયાન (ETV Bharat Gujarat)

અન્ય એક સાયકલિસ્ટ કલ્પેશ હિંડોચાએ જણાવ્યું હતું કે, "દરેક લોકોએ સાયકલ ચલાવવી જોઇએ એવો મેસેજ આપવાનો અમે પ્રયાસ કરીએ છીએ. આ શરૂઆત સૌ પ્રથમ અમારાથી કરી છે અને દરરોજ સવારથી લઇને સાંજ સુધી દૈનિક જરૂરિયાતના કામ પણ સાયકલ પર કરી રહ્યા છીએ."

જૂનાગઢમાં 50થી વધુ તબીબોનું ગ્રુપ સાયકલિંગ માત્ર શોખ નહીં પણ જીવનશૈલી બનાવી છે
જૂનાગઢમાં 50થી વધુ તબીબોનું ગ્રુપ સાયકલિંગ માત્ર શોખ નહીં પણ જીવનશૈલી બનાવી છે (ETV Bharat Gujarat)

સાયકલિસ્ટ ડૉ. દોલુભા જાડેજાએ જણાવ્યું કે, જૂનાગઢથી બરડા ડુંગર વિસ્તાર સુધી 100 કિલોમીટર સુધીની સાયક્લોથોન ચલાવીને તંદુરસ્તીની સાથે પર્યાવરણને ખૂબ જ નજીકથી માણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સાયકલ ચલાવ્યા બાદ વ્યક્તિગત સ્વાસ્થ્યમાં પણ ઘણો સારો સુધારો જોવા મળ્યો છે.

જૂનાગઢના તબીબોનું સાયકલિંગ ગ્રુપ
જૂનાગઢના તબીબોનું સાયકલિંગ ગ્રુપ (ETV Bharat Gujarat)

જૂનાગઢના અધિક કલેક્ટર ચરણસિંહ ગોહિલ પણ દરરોજ નિયમિત રીતે સાયકલ ચલાવીને પોતાની તંદુરસ્તીની સાથે ઇંધણ બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને દરેક લોકોએ સ્વાસ્થ્યને તંદુરસ્ત રાખવા માટે સાયકલ ચલાવવી જોઇએ તેવો મેસેજ પણ આપે છે.

વોકિંગ ક્લબમાં હવે મહિલાઓ પણ મોટી સંખ્યામાં જોડાય છે
વોકિંગ ક્લબમાં હવે મહિલાઓ પણ મોટી સંખ્યામાં જોડાય છે (ETV Bharat Gujarat)

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