જૂનાગઢની વડાલ જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર મતદારોનો કેવો છે મિજાજ? છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કેટલા કામ થયા
જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 30 બેઠકો પૈકી 30 નંબરની બેઠક વડાલમાં ETV ભારતે મતદારોનો મિજાજ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
Published : April 21, 2026 at 8:08 AM IST
જૂનાગઢ: રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે. 26 એપ્રિલ રવિવારે મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયત માટે મતદાન હાથ ધરાશે ત્યારે ETV ભારત જૂનાગઢની વડાલ જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર પહોચ્યું હતું અને મતદારોનો મિજાજ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની વડાલ બેઠક
જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 30 બેઠકો પૈકી 30 નંબરની બેઠક વડાલ પર આગામી રવિવારે આયોજિત થનારા મતદાનને લઈને ETV ભારતે પાછલા પાંચ વર્ષનું સરવૈયું મતદારો પાસેથી જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પાછલા પાંચ વર્ષ દરમિયાન વડાલ બેઠક પરથી ભાજપના ઉમેદવાર ચૂંટણી જીતીને સ્થાનિક પ્રતિનિધિ તરીકે જિલ્લા પંચાયતમાં કામ કરતા હતા. વડાલ બેઠક પરંપરાગત રીતે ભાજપનો ગઢ માનવામાં આવે છે. આ વર્ષે બેઠકમાં નવું સીમાંકન થતા તે અનુસૂચિત જાતિના પુરુષ ઉમેદવાર માટેની અનામત બેઠક બનાવવામાં આવી છે. આગામી રવિવારે હાથ ધરાનાર મતદાન પૂર્વે વડાલ જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર બેરોજગારી, મોંઘવારી, ખેતીના અનેક પ્રશ્નો ગામડાને જોડતા આંતરિક માર્ગો, સરકારની નીતિ, સ્થાનિક પંચાયતના સભ્યોથી લઈને ધારાસભ્ય અને સંસદ સભ્યની ગ્રાન્ટ ફાળવવાની નીતિ તેમજ ચૂંટણી જીત્યા બાદ લોક પ્રતિનિધિની મત વિસ્તારમાં હાજરી જેવા મહત્વના અને સૌથી સંવેદનશીલ મુદ્દાઓ પર રવિવારે વડાલ જિલ્લા પંચાયત બેઠકના મતદારો મતદાન કરશે.
વડાલમાં અનેક સમસ્યાઓથી પરેશાન લોકો
સામાન્ય રીતે જિલ્લા પંચાયતની બેઠકો નાના નાના ગામડા અને તેમાંથી બનેલી તાલુકા પંચાયતમાંથી બનતી હોય છે જેથી જિલ્લા પંચાયત બેઠકમાં સમસ્યાઓ પણ સ્થાનિક અને નાની નાની હોય છે પરંતુ તે મોટાભાગના મતદારોને સીધી રીતે સ્પર્શતી હોય છે જેનો રોષ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં સામે આવતો હોય છે. જે ઉમેદવારોએ જેના મત વિસ્તારમાં સારું કામ કર્યું છે તેના પ્રત્યે તેમના મતદારોનો ઉત્સાહ જોવા મળતો હોય છે પરંતુ કેટલાક મત વિસ્તારમાં પૂરતા પ્રમાણમાં કામો થતા નથી ત્યાં મતદારોનો રોષ ઉમેદવારો અને રાજકીય પક્ષો સામે ઊભો થાય છે. આવી સ્થિતિમાં 30 નંબરની વડાલ જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર પણ ખેતી અને તેને લગતી વીજળી સિંચાઈનું પાણી, સતત વધી રહેલી મોંઘવારી, ગુણવત્તા યુક્ત કામનો અભાવ, સરકારની ખેડૂતો અને તેના સ્પર્શતા મુદ્દાઓને લઈને આંખ મિચામણા, લોક પ્રતિનિધિ કોણ છે તેનાથી બેખબર મતદારો આવા અનેક મુદ્દાઓ આ ગામમાં જોવા મળી રહ્યા છે.
બેઠકના અન્ય પ્રશ્નો પણ મહત્વના
વડાલ જિલ્લા પંચાયત બેઠકમાં આવતી તાલુકા પંચાયતોમાં સરકારી પ્રાથમિક શાળા અને શિક્ષણને લઈને મોટાભાગના મતદારોએ આત્મ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેવી જ રીતે જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતના ગામડાઓમાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને તેમાં મળતી તબીબી સવલતો અને ડોક્ટરોની હાજરીથી પણ મતદારોએ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. સરકારી કામોમાં જે રીતે સ્થાનિક નેતાઓ દ્વારા ભાગ બટાઈ કરવામાં આવે છે તેને લઈને મતદારોમાં સ્પષ્ટ નારાજગી જોવા મળતી હતી. સરકારી ગ્રાન્ટનો યોગ્ય અને પૂરતો ઉપયોગ ન થવાની પણ પાછલા પાંચ વર્ષમાં સૌથી મોટી સમસ્યા સામે આવી છે.
વડાલ જિલ્લા પંચાયતમાં કેટલા મતદાર
30 બેઠકો ધરાવતી જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની સૌથી અંતિમ એટલે કે 30 નંબરની વડાલ જિલ્લા પંચાયત બેઠકમાં ચોકી ઈવનગર, સુખપુર અને વડાલ તાલુકા પંચાયતની સીટોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે જેમાં 11169 પુરુષ અને 10051 મળીને કુલ 21,221 જેટલા મતદારો મત આપવાનો અધિકાર ધરાવે છે. આગામી રવિવાર અને 26 તારીખના દિવસે મતદારો મતદાન થકી પોતાના નવા જન પ્રતિનિધિને પસંદ કરવા માટે ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં સામેલ થશે.
