જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત: વિસાવદર વિસ્તારમાંથી આવતા લીનાબેન કાવાણી જિલ્લા પ્રમુખ, જેઠાભાઈ ચુડાસમા ઉપપ્રમુખ
2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને ભાજપે વિસાવદર બેઠક પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હોવાનું લાગી રહ્યું છે, જ્યાં માત્ર 53 મતની સરસાઈથી જીત મેળવવામાં આવી.
Published : May 23, 2026 at 7:05 AM IST
જૂનાગઢ: ભાજપ માટે વિસાવદર વિધાનસભા બેઠક હવે વધુ મહત્ત્વની બની છે. પ્રદેશ ભાજપે આજે જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતના પદાધિકારીઓની જાહેરાત કરી છે. લીનાબેન કાવાણીને જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ, માંગરોળ-ઓજી બેઠકના જેઠાભાઈ ચુડાસમાને ઉપપ્રમુખ અને મેસવાણ બેઠકના રતિલાલ લાડાણીને કારોબારી ચેરમેન તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, પક્ષના નેતા તરીકે સોનલબેન દિવરાણીયા અને દંડક તરીકે નિમુબેન ચૌહાણની વરણી કરવામાં આવી છે. પસંદગી પામેલા તમામ પદાધિકારીઓ આજે વિધિવત રીતે પદગ્રહણ કરશે.
પદાધિકારીઓની યાદી:
- પ્રમુખ: લીનાબેન કાવાણી
- ઉપપ્રમુખ: જેઠાભાઈ ચુડાસમા
- કારોબારી ચેરમેન: રતિલાલ લાડાણી
- પક્ષના નેતા: સોનલબેન દિવરાણીયા
- દંડક: નિમુબેન ચૌહાણ
ચૂંટણી પરિણામો (સંક્ષિપ્ત):
- લીનાબેન કાવાણી (સરસાઈ બેઠક): 7529 મત (આપના કૈલાસબેન સાવલિયા - 7476 મત) — માત્ર 53 મતની સરસાઈથી વિજય
- રતિલાલ લાડાણી (મેસવાણ): 5973 મત
- જેઠાભાઈ ચુડાસમા (માંગરોળ-ઓજી): 8500 મત
- સોનલબેન દિવરાણીયા (ધંધુસર): 6255 મત
- નિમુબેન ચૌહાણ (અમરાપુર-ગીર): 8260 મત
ભાજપનું જાતિ સમીકરણ:
ભાજપે આ વખતે જાતિનું સંતુલન સારી રીતે સાચવ્યું છે:
- લીનાબેન કાવાણી - લેઉવા પાટીદાર
- રતિલાલ લાડાણી - કડવા પાટીદાર
- જેઠાભાઈ ચુડાસમા - કોળી (ઓબીસી)
- સોનલબેન દિવરાણીયા - મેર સમાજ
- નિમુબેન ચૌહાણ - રાજપૂત
