જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત: વિસાવદર વિસ્તારમાંથી આવતા લીનાબેન કાવાણી જિલ્લા પ્રમુખ, જેઠાભાઈ ચુડાસમા ઉપપ્રમુખ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 23, 2026 at 7:05 AM IST

જૂનાગઢ: ભાજપ માટે વિસાવદર વિધાનસભા બેઠક હવે વધુ મહત્ત્વની બની છે. પ્રદેશ ભાજપે આજે જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતના પદાધિકારીઓની જાહેરાત કરી છે. લીનાબેન કાવાણીને જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ, માંગરોળ-ઓજી બેઠકના જેઠાભાઈ ચુડાસમાને ઉપપ્રમુખ અને મેસવાણ બેઠકના રતિલાલ લાડાણીને કારોબારી ચેરમેન તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, પક્ષના નેતા તરીકે સોનલબેન દિવરાણીયા અને દંડક તરીકે નિમુબેન ચૌહાણની વરણી કરવામાં આવી છે. પસંદગી પામેલા તમામ પદાધિકારીઓ આજે વિધિવત રીતે પદગ્રહણ કરશે.

પદાધિકારીઓની યાદી:

  • પ્રમુખ: લીનાબેન કાવાણી
  • ઉપપ્રમુખ: જેઠાભાઈ ચુડાસમા
  • કારોબારી ચેરમેન: રતિલાલ લાડાણી
  • પક્ષના નેતા: સોનલબેન દિવરાણીયા
  • દંડક: નિમુબેન ચૌહાણ

ચૂંટણી પરિણામો (સંક્ષિપ્ત):

  • લીનાબેન કાવાણી (સરસાઈ બેઠક): 7529 મત (આપના કૈલાસબેન સાવલિયા - 7476 મત) — માત્ર 53 મતની સરસાઈથી વિજય
  • રતિલાલ લાડાણી (મેસવાણ): 5973 મત
  • જેઠાભાઈ ચુડાસમા (માંગરોળ-ઓજી): 8500 મત
  • સોનલબેન દિવરાણીયા (ધંધુસર): 6255 મત
  • નિમુબેન ચૌહાણ (અમરાપુર-ગીર): 8260 મત

ભાજપનું જાતિ સમીકરણ:

ભાજપે આ વખતે જાતિનું સંતુલન સારી રીતે સાચવ્યું છે:

  • લીનાબેન કાવાણી - લેઉવા પાટીદાર
  • રતિલાલ લાડાણી - કડવા પાટીદાર
  • જેઠાભાઈ ચુડાસમા - કોળી (ઓબીસી)
  • સોનલબેન દિવરાણીયા - મેર સમાજ
  • નિમુબેન ચૌહાણ - રાજપૂત

2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને ભાજપે વિસાવદર બેઠક પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હોવાનું લાગી રહ્યું છે, જ્યાં માત્ર 53 મતની સરસાઈથી જીત મેળવવામાં આવી હતી.

