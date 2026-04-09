જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત: 15 વર્ષથી કણજા બેઠક પરથી જીતતા ખટારીયા દંપત્તિ આ વખતે ચૂંટણી નહીં લડે, જાણો કેમ લીધો આ નિર્ણય
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારો પસંદ કરવા ભાજપની નવી થિયરીને જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ સદસ્યે આવકારી છે
Published : April 9, 2026 at 10:15 PM IST
જૂનાગઢ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારો પસંદ કરવા ભાજપની નવી થિયરીને જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ સદસ્યે આવકારી છે. ભાજપે 60 વર્ષથી વધુ વયના અને ત્રણ વખત જીતી ચુકેલા લોકોને ટિકિટ ન આપવા સહિતના નવા નિયમો જાહેર કર્યા છે. પૂર્વ સદસ્યે આ નિયમોને 'ઐતિહાસિક' ગણાવ્યા છે અને કહ્યું છે કે આનાથી નવા ચહેરાઓને તક મળશે અને પક્ષમાં નવી ઉર્જા આવશે. તેઓએ એમ પણ કહ્યું છે કે આ નિયમો અન્ય પક્ષો માટે પણ એક ઉદાહરણ પૂરું પાડશે. આ નો-રીપિટ થિયરીથી ભાજપમાં અસંતોષ ઊભો થવાની સંભાવના પણ છે, પરંતુ પૂર્વ સદસ્યે કહ્યું છે કે પક્ષના કાર્યકરો આ નિર્ણયને સ્વીકારશે.
ભાજપના નિર્ણયને આવકારતા પૂર્વ પ્રમુખ દિનેશ ખટારીયા
ભાજપ દ્વારા જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની બેઠકના ઉમેદવારોને હજુ સુધી જાહેર કરાયા નથી ત્યારે જૂનાગઢ જિલ્લાના વંથલી તાલુકાની કણજા બેઠક પરથી ત્રણ વખત ચૂંટણી લડી ચૂકેલા ખટારીયા દંપતીએ પાર્ટીના આ નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું છે. દિનેશ ખટારીયાએ ETV ભારત સાથે કરેલી વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, પાર્ટી દ્વારા 60 વર્ષથી મોટી ઉંમર અને ત્રણ વખત ચૂંટણી લડી ચૂકેલા ઉમેદવારોને ફરી વખત ચૂંટણી જંગમાં ન ઉતારવાનો નિર્ણય થયો છે તેનું સ્વાગત કરૂં છું.
પતિ-પત્ની રહી ચૂક્યા છે પ્રમુખ
જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની કણજા બેઠક પરથી પાછલા 15 વર્ષથી ખટારીયા દંપતિ સતત જીતતા આવે છે. બે વખત શાંતાબેન ખટારીયા અને એક વખત દિનેશભાઈ ખટારીયા જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય બનવામાં સફળ રહ્યા છે, તો તેમના ધર્મપત્ની શાંતાબેન ખટારીયા એક વખત નેતા વિપક્ષ અને બીજી વખત જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ બનવામાં સફળ રહ્યા છે. પાર્ટીના નવા નિયમ અનુસાર, ત્રણ વખત ચૂંટણી લડી ચૂકેલા કોઈપણ પરિવારને ટિકિટ ના આપવી આ નિર્ણયનો સ્વીકાર કરીને તેમણે વ્યક્તિગત રીતે ચૂંટણી જંગમાંથી ખસી ગયા છે પરંતુ પાર્ટી જે કોઈપણ વ્યક્તિને ઉમેદવાર બનાવીને જિલ્લા પંચાયતની કણજા બેઠક ફાળવશે તેને જીતાડીને જિલ્લા પંચાયત મોકલવાની નેમ તેમણે વ્યક્તિગત રીતે લીધી છે. આ સિવાય પાર્ટીના તમામ કાર્યકરોને આ પ્રકારે બલિદાન આપી અને પાર્ટીમાં નવા યુવાન નેતાઓ તૈયાર થાય, નવા સભ્યોને કામ કરવાની તક મળે, પાર્ટી અને યુવાન કાર્યકરોના હિતમાં જતો કરે તેવી વિનંતી પણ કરી છે.
