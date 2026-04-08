જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયત ચૂંટણી: આ મહત્વના અને ચર્ચામાં રહેલા નામો પર રહેશે બધાની નજર
ગત પાંચ વર્ષ દરમિયાન જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય તરીકે ચૂંટણી જીતેલા કેટલાક મહત્વના ઉમેદવારો આ વખતે પણ ચૂંટણી મેદાનમાં જોવા મળી શકે છે
Published : April 8, 2026 at 10:28 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય ચૂંટણીને લઈને ભાજપ અને કોંગ્રેસ દ્વારા ઉમેદવારો જાહેર કરવા પર હજુ પણ સસ્પેન્સ રાખવામાં આવ્યું છે. આની વચ્ચે ગત પાંચ વર્ષ દરમિયાન જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય તરીકે ચૂંટણી જીતેલા કેટલાક મહત્વના ઉમેદવારો આ વખતે પણ ચૂંટણી મેદાનમાં જોવા મળી શકે છે. કેટલીક જગ્યા પર જીતેલા ઉમેદવારના પતિ તો કેટલીક જગ્યા પર તેમના ધર્મપત્ની અથવા તો પરિવારના કોઈ સભ્ય ભાજપ અથવા કોંગ્રેસની ટિકિટ પર ચૂંટણી લડે તેવી પૂરી શક્યતા છે.
જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય ચૂંટણી
જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે અને 26 એપ્રિલના રોજ જિલ્લા પંચાયતની તમામ 30 બેઠકો પર એકસાથે મતદાન હાથ ધરાવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે ગત પાંચ વર્ષ દરમિયાન ચૂંટણી જીતેલા ઉમેદવારો આ વખતે ટિકિટ મેળવવામાં સફળ થશે કે કેમ?, સફળ થશે તો તેની પાછળના ધારા ધોરણો શું હશે? તેને લઈને અત્યારથી જ ગણિત મંડાવવાની શરૂઆત થઈ છે.
ગત ચૂંટણીમાં દમ દેખાડનાર ઉમેદવારો આ વખતે ક્યાં?
ગત જિલ્લા પંચાયતની વિગતો પર ચર્ચા કરીએ તો કેશોદની અજાબ બેઠક પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી જીતેલા ધર્મિષ્ઠાબેન કમાણી પાછળથી ભાજપમાં જોડાઈ ગયા. કેશોદની અગતરાય બેઠક પરથી પૂર્વ ધારાસભ્ય હમીરભાઈ ધુડા ચૂંટણી જીત્યા હતા. આ વખતે આ બેઠક સામાન્ય થઈ છે. તેવી જ રીતે માણાવદર તાલુકાની મટીયાણા બેઠક પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી જીતેલા અરવિંદ લાડાણી ભાજપમાં જોડાઈ ગયા અને હાલ તે ધારાસભ્ય છે
વર્તમાન પ્રમુખ અને પૂર્વ પ્રમુખો મેદાનમાં
વર્તમાન જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ મેંદરડા બેઠક પરથી ચૂંટણી જીતીને જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ બન્યા હતા. તો શાપુર બેઠક પરથી મુકેશભાઈ કણસાગરા ચૂંટણી જીતીને જિલ્લા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ બન્યા હતા. જિલ્લા પંચાયતની પ્રથમ ટર્મ માટે કણજા બેઠક પરથી શાંતાબેન ખટારીયા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ બનવામાં સફળ રહ્યા હતા. તો જિલ્લાની શીલ બેઠક પરથી શિલ્પાબેન ચુડાસમા અને મજેવડી બેઠક પરથી કાંતિભાઈ ગજેરા અપક્ષ સભ્યો તરીકે ચૂંટણી જીત્યા હતા અને પાછળથી આ બંને સભ્યોએ ભાજપને ટેકો જાહેર કર્યો હતો
પંચાયતનું સીમાંકન થતા ઉમેદવારોમાં થશે ફેરફાર
જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની મેંદરડા બેઠક આ વર્ષે સામાન્ય મહિલા ઉમેદવાર માટે અનામત કરવામાં આવી છે, જેને લઈને આ બેઠક પરથી વર્તમાન પ્રમુખ હરેશ ઠુંમરના ધર્મપત્ની અથવા તો તેમના પરિવાર માંથી કોઈ મહિલાને ટિકિટ મળે તેવી પૂરી શક્યતા છે. બીજી તરફ કણજા બેઠક પરથી જિલ્લા પંચાયતના પુર્વ પ્રમુખ શાંતાબેન ખટારીયાના પતિ દિનેશભાઈ ખટારીયા ચૂંટણી લડે તેવી પૂરી શક્યતા છે. દિનેશભાઈ કટારીયા જુનાગઢ જીલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘના અધ્યક્ષ પણ છે. આ વખતે કણજા બેઠક સામાજિક અને શૈક્ષણિક વર્ગના ઉમેદવારો માટે અનામત રાખવામાં આવે છે, તો વંથલી તાલુકાની શાપુર જિલ્લા પંચાયતની બેઠક વર્ષે સામાન્ય હતી તે આ વખતે અનુસુચિત જાતિ માટે અનામત રાખવામાં આવી છે. અહીંથી સંભવત: કેશોદના બે પૂર્વ ધારાસભ્યો વંદનાબેન મકવાણા અને માધાભાઈ બોરીચાના પરિવારમાંથી કોઈને ટિકિટ મળે તેવા અણસાર છે. આ બેઠકના વર્તમાન સભ્ય અને ઉપ-પ્રમુખ મુકેશભાઈ કણસાગરા એ અન્ય બેઠક પર ચૂંટણી લડવી પડે તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે
જીલ્લાના અન્ય મહત્વના ઉમેદવારો
જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની મજેવડી બેઠકના કાંતિભાઈ ગજેરા બે વખતથી અપક્ષ તરીકે ચૂંટણી જીતી રહ્યા છે, જે આ વખતે ભાજપમાંથી ચૂંટણી લડવા ઈચ્છુક છે. તેવી જ રીતે શીલ બેઠક પરથી ચૂંટાયેલા અપક્ષ સભ્ય શિલ્પાબેન ચુડાસમા પણ ભાજપ ટિકિટ આપે તો ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડવા ઈચ્છા ધરાવે છે. મટીયાણા બેઠક જ્યાંથી વર્તમાન સભ્ય અરવિંદ લાડાણી ચૂંટાયેલા છે તેઓ માણાવદરના ધારાસભ્ય પણ છે, જેથી તેઓને આ વખતે મટીયાણા બેઠક પરથી ટિકિટ આપવામાં આવે તેવી ખૂબ ઓછી શક્યતાઓ છે. ભાજપ દર વખતે ચૂંટણીમાં કંઈક નવું કરવાની ઈચ્છા ધરાવે છે, જેથી આ વખતની જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં 2027ની વિધાનસભાની ચૂંટણીની રણનીતી પણ નક્કી થતી હોય છે.
દેવાભાઈ માલમના નામ સૌનું ધ્યાન
ભાજપ સૌને ચોંકાવીને કેશોદના વર્તમાન ધારાસભ્ય દેવાભાઈ માલમને જિલ્લાની કોઈ એક સીટ પરથી ચૂંટણી લડાવે તેવી શક્યતાઓ પ્રબળ બની રહી છે. દેવાભાઈ માલમ કોળી સમાજમાંથી આવે છે અને તેઓ નિર્વિવાદિત ચહેરા તરીકે ભાજપમાં સ્થાન ધરાવે છે. તેઓનું શૈક્ષણિક સ્તર ઓછું છે પરંતુ જ્ઞાતિ જાતિનું સમીકરણ અને 2027ની વિધાનસભાની ચૂંટણીને ધ્યાને લઈને તેમને ટિકિટ મળી શકે છે.
જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખને પણ મળી શકે ટિકિટ
જુનાગઢ જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ ચંદુભાઈ મકવાણાને પણ ટિકિટ મળી શકે છે. તેઓ અનુસૂચિત જાતિમાંથી આવે છે અને હાલ જૂનાગઢ જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ પણ છે. જે રીતે શાપુર અને જૂનાગઢની વડાલ બેઠક અનુસૂચિત જાતિ માટે અનામત રાખવામાં આવી છે, આ બંને બેઠકો પરથી સ્થાનિક ઉમેદવારોની પસંદગી ન થાય તો એવી શક્યતા પણ પ્રબળ બની રહી છે કે બેમાંથી કોઈ એક કે જિલ્લાની અનુસૂચિત જાતિ માટેની અનામત અન્ય બેઠક પરથી ચંદુભાઈ મકવાણાને પણ ભાજપ ચૂંટણી જંગમાં ઉતારી શકે છે.
ભાજપ નેતા ભૂપત ભાયાણીનું નામ પણ ચર્ચામાં
વર્ષ 2022ની જૂનાગઢની વિસાવદર બેઠક પરથી ભૂપત ભાયાણી આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા હતા પરંતુ થોડા સમય બાદ તેમણે આમ આદમી પાર્ટી સાથે છેડો ફાડી ધારાસભ્ય પદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું અને ભાજપમાં ગયા હતા. ત્યારબાદ વિસાવદર બેઠક વિધાનસભાની પેટા-ચૂંટણી યોજાઈ હતી. જોકે, ભાજપમાં જોડાયા બાદ પણ ભૂપત ભાયાણીને પાર્ટીએ ટિકિટ આપી નહોતી. ભૂપત ભાયાણી ધારાસભ્ય પદ પૂર્વે પણ જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય રહી ચૂક્યા છે. એવો અંદાજ લગાવાઈ રહ્યો છે કે, ભારતીય જનતા પાર્ટી આ વખતે જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં તેમને ટિકિટ આપી ઉમેદવાર બનાવી શકે છે.
