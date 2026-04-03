જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતમાં નવા રોટેશન મુજબ જુના જોગીઓની ટિકિટ કપાશે, યુવાનોને લાગશે લોટરી? જુઓ સમીકરણો
Published : April 3, 2026 at 10:25 PM IST
જુનાગઢ: રાજ્યના ચૂંટણી પંચ દ્વારા જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય ચૂંટણીઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત વર્ષ 2021થી લઈને 2026 સુધીના સમયગાળા દરમિયાન જિલ્લા પંચાયતની 30 સીટો પર આ વખતે નવા રોટેશન મુજબ ચૂંટણી યોજવા જઈ રહી છે. જેને લઈને કેટલાક જૂના જોગીઓની ટિકિટ કપાઈ તેવી પૂરી શક્યતા છે. તો કેટલાક નવયુવાન ઉમેદવારોને સીધી પંચાયતની લોટરી લાગે તેવી સ્થિતિનું પણ નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. જુઓ જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત ની નવા રોટેશન મુજબ કેવી રીતના થશે ઉમેદવારોની પસંદગી.
જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની રસપ્રદ ચૂંટણી
રાજ્યના ચૂંટણી પંચ દ્વારા જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય ચૂંટણીઓની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. જેને લઈને સૌથી મહત્વના ગણાતા સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનું રાજકારણ હવે સમગ્ર જૂનાગઢ જિલ્લામાં વેગવંતુ બની રહ્યું છે. ગત જિલ્લા પંચાયતની સરખામણીએ આ વર્ષે રાજ્યના ચૂંટણી પંચ દ્વારા જિલ્લા પંચાયતની તમામ 30 બેઠકો પર નવું રોટેશન જાહેર કર્યું છે. જે મુજબ કેટલીક બેઠકો અનામત બિન અનામત શારીરિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત અન્ય પછાત વર્ગ એસ.સી, એસ.ટીની રોટેશન મુજબ જિલ્લા પંચાયતની સીટોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. જેને લઈને કેટલાક જૂના જોગીઓને આ વખતે ચૂંટણીથી દૂર રહેવું પડે તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ પણ થઈ રહ્યું છે. તો સાથે સાથે કેટલાક નવ યુવાન ઉમેદવારોને સીધી જિલ્લા પંચાયતની ટિકિટ લોટરીના રૂપમાં લાગી શકે છે આવી શક્યતાઓ પણ ઊભી થઈ છે.
જુના જોગીઓને રહેવું પડશે ચૂંટણીથી દૂર
જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં જુના જોગીઓને ચૂંટણી મેદાનથી દૂર રહેવું પડશે. આવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. જેમાં મોટા ભાગના નેતાઓ ભાજપમાંથી આવી રહ્યા છે. માણાવદર તાલુકાની મટીયાણા જિલ્લા પંચાયતની સીટ ઉપરથી ગત વર્ષે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી જીતેલા અને ત્યારબાદ પક્ષપલટો કરીને ભાજપમાં સામેલ થયેલા વર્તમાન માણાવદરના ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણીની આ વખતે ભાજપ ટિકિટ આપે તેવી શક્યતાઓ બિલકુલ ઓછી છે. તો બીજી તરફ વર્તમાન જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ હરેશ ઠુંમર, મેંદરડા બેઠક પરથી ચૂંટાયા હતા. તે પણ કોંગ્રેસનું મૂળ ધરાવે છે પરંતુ આ વખતે બેઠક સામાન્ય મહિલાની થતા તેમને પણ ચૂંટણી જંગમાંથી દૂર રહેવું પડે તેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ છે. સંભવત હરેશ ઠુંમર તેમના ધર્મ પત્નીને મેંદરડા જિલ્લા પંચાયતની સીટ પરથી ઉમેદવાર બનાવે તેવી પૂરી શક્યતા છે. તો જિલ્લા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ અને શાપુર બેઠકના વર્તમાન ભાજપના સદસ્ય મુકેશભાઈ કણસાગરા પણ શાપુર છોડીને અન્ય સીટ પર નજર દોડાવી રહ્યા છે. શાપુર જિલ્લા પંચાયત બેઠક અનુસૂચિત જાતિ માટે અનામત થઈ છે. જ્યાંથી કેશોદના બે પૂર્વ ધારાસભ્યો વંદનાબેન મકવાણા અને માધાભાઈ બોરીચાના પુત્રને અહીંથી ચૂંટણી લડવા માટે મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે.
કોંગ્રેસના ઉમેદવારો થશે રીપીટ
ગત પાંચ વર્ષ દરમિયાન કોંગ્રેસના 06 ઉમેદવારો જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી જીતવામાં સફળ રહ્યા હતા. જેમાં અગતરાય અજાબ ગડુ કાલસારી માંગરોળ ઓજી અને મટીયાણા બેઠક પર કોંગ્રેસ અને મજેવડી અને શીલ બેઠક પરથી અપક્ષ ઉમેદવારો પણ ચૂંટણી જીતવામાં સફળ રહ્યા હતા. અપક્ષ જીતેલા બંને સભ્યો આ વખતે રાજકીય પાર્ટીમાંથી ઉમેદવાર બને તેવી પૂરી શક્યતા છે. તો કોંગ્રેસમાંથી અજાબ બેઠક પરથી જીતેલા ધર્મિષ્ઠાબેન કમાણી અને મટીયાણા બેઠક પરથી ચૂંટણી જીતેલા વર્તમાન માણાવદરના ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણી હાલ ભાજપમાં છે. જેથી નવી રોટેશન મુજબ કોંગ્રેસ પાર્ટીને કોઈ મોટો ફરક પડતો નથી. અગતરાય બેઠક કે જે ગત વર્ષે અનુસૂચિત જાતિ માટે અનામત હતી. અહીંથી કેશોદના પૂર્વ ધારાસભ્ય હમીરભાઇ ધુડા જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી જીતવામાં સફળ રહ્યા હતા. આ વખતે આ બેઠક બિન અનામત બની છે જો હમીરભાઈ માટે જિલ્લામાં અન્ય કોઈ જગ્યા ચૂંટણી લડવી શક્ય નહીં બને તો બની શકે તેવો અગતરાય બેઠક પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી શકે છે, આ સિવાય માંગરોળ ઓ.જી બેઠક પરથી કોંગ્રેસના દુધીબેન ખેર ફરી એક વખત કોંગ્રેસના ઉમેદવાર બને તેવી પણ શક્યતા છે. ગળુ બેઠક પરથી ચૂંટણી જીતેલા કિરણબેન પિઠીયા અને કાલસારી બેઠક પરથી જીતેલા ચંદ્રિકાબેન વાડદોરીયા પણ આ વખતે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે ફરી એક વખત ચૂંટણી જંગમાં જોવા મળી શકે છે.
